Против Путина совершили "сильнейший оккультный обряд": Соловей указал на последствия

Украинские СМИ наперебой подхватили очередную сенсацию от профессора Валерия Соловья о президенте России Владимире Путине. Если раньше "эксперт" заявлял о скором транзите власти, о некой болезни главы государства, то сейчас пустился во все тяжкие.

По всей видимости, продолжая тему конспирологии (ранее Соловей называл себя членом таинственной и очень могущественной организации), он рассказал об оккультном обряде, который якобы провели против Путина.

В интервью YouTube-каналу "Главтема Народ" Соловей заявил, что недруги главы государства совершили обряд "33 короля". Что это за практика, профессор пояснять не стал, сославшись на то, что расскажет об этом позднее.

При этом, пытаясь хоть как-то подкрепить свою фантазию, он напустил важности: "Это та информация, которую получили в Кремле. Они знают, что был совершён обряд, направленный персонально против Путина".

Продолжая свой поток сознания, Соловей добавил, что, на его взгляд, последствия обряда очевидны - от Путина отвернулась удача. "Хочу обратить ваше внимание на целую волну разоблачений, которые в последние два месяца прокатываются по российской политике", - добавил он.

Собственно, подобную практику прогнозов, рассуждений и версий Соловей "прокачивает" и вбрасывает в общество неспроста. О ней ранее подробно рассказал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, Соловей специально создаёт информационные волны и "снимает реакцию".

"Он такой толстый, жирный тролль. Он снимает реакцию. Он создаёт волны специально, очень точно понимая психологически, каким образом будет реакция. Он же снимает эту реакцию. Он сказал, что Путин болен, у него сведения - и весь мир начал это... Газеты начали ставить. Никакого доказательства. Никакого второго источника. И все серьёзно обсуждают. И движение этой медузы: имею в виду, мира... Он кольнул - и всё это задребезжало. И он получил от этого огромное эстетическое удовольствие", - объяснял Венедиктов в интервью изданию "Гордон".