Против президента США применили главное оружие. Его массово предают • 26 • Аналитика © AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп. Архивное фото Процесс импичмента Дональда Трампа выходит на финишную прямую, и в этом финальном акте американской политической трагикомедии на сцену вынесено главное оружие, с помощью которого президента США попробуют лишить должности и, вероятно, свободы: предательство. Первые предатели среди сенаторов-республиканцев уже открыли свои карты, получив всеобщий восторг американских СМИ. Перебежчиков пока однозначно недостаточно для успешного импичмента, и нужно отметить, что массовое предательство сенаторов-республиканцев — это не самый вероятный сценарий развития событий, но американская политика иногда демонстрирует поразительную непредсказуемость, особенно после шокирующей победы Трампа в 2016 году. Суть сложившейся ситуации: процесс импичмента в сенате США напоминает настоящий судебный процесс, в котором сенаторы выполняют роль присяжных заседателей, команда конгрессменов (из нижней палаты парламента, которая уже проголосовала за импичмент) играет роль прокуроров, а президента защищает специальная группа адвокатов. Американская конституция описывает процесс импичмента в довольно общих чертах, и каждый раз, когда сенат сталкивается с необходимостью рассматривать дело об отстранении президента, сенатское большинство вырабатывает некий свод процессуальных правил, по которым проходит процесс. Эти правила потом принимаются общим голосованием сенаторов. Первый этап предательства президента уже, по сути, состоялся: Белый дом пытался добиться от сената немедленного голосования по импичменту, то есть признания обвинений недоказанными, что позволило бы тут же и полностью оправдать Дональда Трампа без длительных прений и заслушивания свидетельских показаний. Но вместо того чтобы провести блицпроцедуру и немедленное голосование, руководство республиканской фракции в сенате решило все-таки организовать полноценный "судебный процесс", открыв тем самым возможности для новых предательств. Особую пикантность сложившейся ситуации придает возможность того, что президента уже предали дважды. The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в Белом доме, сообщила, что убийство иранского генерал-майора Сулеймани, которое поставило США и Иран на грань полноценной войны, было, по сути, некой "политической взяткой", которую Трамп выдал сенаторам-республиканцам в обмен на поддержку в ходе импичмента. Сулеймани мертв, а импичмент продолжается по невыгодному для президента сценарию, и, если информация The Wall Street Journal верна, это означает, что сенаторы-республиканцы, получившие от Трампа желаемую силовую акцию против Ирана, или не смогли, или не захотели "задушить" импичмент прямо в самом начале сенатской процедуры. Во вторник начнется сенатский этап процедуры импичмента, и "конгрессмены-прокуроры" уже представили свой официальный обвинительный акт. "Президент Дональд Дж. Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Позже он попытался скрыть этот замысел, помешав конгрессу расследовать его нарушения", — говорится в документе. Показательно, что звездная команда юристов, защищающая Трампа в сенате, составила официальный ответ на этот обвинительный акт в крайне атакующем стиле. Она даже не столько пытается оправдать главу государства, сколько доказать, что сами обвинители-демократы являются путчистами, намеренными узурпировать власть в США, отобрав ее у американского народа и законно избранного президента. "Представление к импичменту, поданное демократами в палате представителей, является опасным нападением на право американского народа. <...> Это неприкрытая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016-го и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось несколько месяцев", — написали адвокаты Трампа в своем юридическом заключении. Судя по расчетам американских СМИ и заявлениям самих сенаторов, баланс сил на данный момент все еще склоняется в пользу Дональда Трампа. Для успешного импичмента оппонентам президента требуется две трети голосов присутствующих сенаторов, причем у республиканцев сейчас в сенате большинство: 53 из ста. Проблема президента в том, что, по оценке британской The Telegraph, уже четверо из сенаторов-республиканцев фактически перешли на сторону обвинения и готовы голосовать за полноценный процесс, а также за вызов в сенат даже тех свидетелей обвинения, которые не были заслушаны в конгрессе, включая, например, бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. С учетом того, что Болтон был изгнан из Белого дома после монструозного скандала и очень не любит Трампа, этот новый свидетель может стать для президента крайне проблемным. Напомним: процессуальные процедуры определяются простым большинством, а это значит, что даже у демократов и их союзников среди республиканцев может не хватить голосов для отстранения президента от должности. Однако их может хватить, чтобы полностью контролировать ход самого импичмента, включая блокирование свидетелей, которые бы помогли Трампу заработать политические очки. Например, таким образом может быть заблокирован вызов для дачи показаний отца и сына — Джо и Хантера Байденов (которые были замешаны в коррупционном скандале на Украине), а также политтехнолога украинского происхождения Александры Чалупы, занимавшейся сбором украинского компромата на команду Трампа по заказу Демократической партии во время избирательной кампании 2016 года. Будет ли все это большой победой для демократов? Вряд ли. В самом крайнем случае, даже если официальный вызов свидетелей в сенат будет заблокирован, "заткнуть рот" адвокатам Трампа в сенате физически невозможно, а телевизионная трансляция самого "сенатского суда" обеспечит им максимальную аудиторию, которой они смогут рассказать едва ли не всю подноготную коррупционных схем администрации Обамы на постмайданной Украине. Тем более что компромата такого рода (как раз для импичмента или иного аналогичного форс-мажора) команда Трампа набрала более чем достаточно. Судя по тому, что в сопроводительных материалах для "сенатского суда", составленных лояльным Трампу комитетом по разведке, уже фигурируют целые видеофильмы о коррупционных связях администрации Обамы, Демократической партии и киевских политиков, можно ожидать, что аналогичные материалы будут представлены и на более широкую телевизионную аудиторию с ужасающими имиджевыми последствиями для Байдена, официального Киева, а также многих украинских и американских деятелей, дипломатов и политтехнологов. Независимо от результатов голосования по процессуальным вопросам и того, сколько предателей окажется среди сенаторов-республиканцев, самым важным фактором в политическом уравнении импичмента остается то, что импичмент непопулярен среди простых американских избирателей. То есть авторы идеи не смогли убедить рядовых республиканцев в том, что Трамп действительно совершил какое-то преступление. Юристы Трампа уже фактически объявили сам импичмент попыткой захвата власти, и если эту попытку попробуют довести до конца, последним козырем американского президента станет та самая гражданская война, на которую он уже намекал в твиттере на более раннем этапе внутриэлитного конфликта в США. Скорее всего, именно этот риск остановит и тех сенаторов-республиканцев, которые страсть как желают избавиться от неудобного президента. Даже им очень не хочется увидеть Соединенные Штаты в огне самого настоящего силового конфликта, в котором примерно равные по размерам части американского общества будут бороться за власть путем открытого насилия.





