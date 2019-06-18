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Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

18 июня 2019, 23:09  •  64 • Украина
Юрист Андрей Портнов, бывший замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, заявил о начале пятого уголовного производства против экс-президента Петра Порошенко.
 
РИА Новости
 

«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.

Ранее в ГБР подтвердили открытие уголовного производства по очередному заявлению против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко, комментируя начатые против него расследования, заявил, что часть из них инициирована представителями пятой колонны.

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