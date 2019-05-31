Против Порошенко стали расследовать дело о захвате власти

На Украине против экс-главы государства Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти. При этом сам политик, ставший главой партии "Европейская солидарность" хорохорится и заявляет, что не боится расследований.

На Украине начали разбирательство по новому уголовному делу в отношении Петра Порошенко. Как заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов, в отношении предшественника Зеленского Госбюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело.

Отмечается, что список уголовных преступлений против Порошенко растет: ранее его обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, затем заподозрили в злоупотреблении властью и служебным положением, передает РИА Новости.

Новое дело в отношении бывшего украинского лидера связано с захватом власти. В частности, уточняется, что экс-президент неправомерно влиял на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия с марта по май текущего года.

Ранее Портнов сообщал, что ГБР зарегистрировало уже пять заявлений на Порошенко. Среди них фигурируют дела об отмывании средств бывшим президентом, узурпации судебной власти и уклонении от уплаты налогов.