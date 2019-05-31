|
Против Порошенко стали расследовать дело о захвате власти
31 мая 2019, 19:54 • 70 • Политика
Против экс-президента Украины возбуждено новое уголовное дело, но сам Петр Порошенко заявляет, что не боится уголовного преследования.
На Украине против экс-главы государства Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти. При этом сам политик, ставший главой партии "Европейская солидарность" хорохорится и заявляет, что не боится расследований.
На Украине начали разбирательство по новому уголовному делу в отношении Петра Порошенко. Как заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов, в отношении предшественника Зеленского Госбюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело.
Отмечается, что список уголовных преступлений против Порошенко растет: ранее его обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, затем заподозрили в злоупотреблении властью и служебным положением, передает РИА Новости.
Новое дело в отношении бывшего украинского лидера связано с захватом власти. В частности, уточняется, что экс-президент неправомерно влиял на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия с марта по май текущего года.
Ранее Портнов сообщал, что ГБР зарегистрировало уже пять заявлений на Порошенко. Среди них фигурируют дела об отмывании средств бывшим президентом, узурпации судебной власти и уклонении от уплаты налогов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 мая 2019, 02:54
|
29 мая 2019, 06:09
|
26 мая 2019, 16:09
|
25 мая 2019, 17:39
|
29 мая 2019, 12:39
|
25 мая 2019, 04:39
|
25 мая 2019, 14:24