Против них - "элементарная физика": Дело о крушении Боинга MH17 "рассыпалось" под натиском независимого эксперта

Независимый эксперт Юрий Антипов разбил новые доводы о катастрофе с "Боингом" MH17. По словам Антипова, обломки самолёта должны были падать на землю гораздо медленнее, чем рассказывают очевидцы трагедии.

"Приводятся слова свидетелей, что был военный самолёт (это я тоже не отрицаю), затем в небе были взрывы, и через несколько секунд посыпались на землю обломки... Элементарная физика. Когда что-то падает в свободном движении на землю, то оно приобретает скорость около 200-250 км/час. Например, парашютист в свободном падении. То есть скорость падения предмета стабилизируется на уровне 60 м/с. МН17 был на высоте 10060 метров. Соответственно, обломки МН17 упадут на землю примерно через три минуты, а не через несколько секунд. Уже этот бесспорный факт ставит под сомнение грамотность и адекватность свидетелей, утверждающих, что МН17 сбит ракетами с самолёта", - подытожил Юрий Антипов.

Эксперт также напомнил, что в кабине пилотов "Боинга" была только одна дыра сбоку.

"Если бы на восходящей траектории штурмовик бил ракетой по кабине, то пробой был бы с нижней части фюзеляжа. А этого нет", - заявил эксперт.

Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.