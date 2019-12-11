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Против них - "элементарная физика": Дело о крушении Боинга MH17 "рассыпалось" под натиском независимого эксперта

11 декабря 2019, 23:54  •  150 • В мире
Независимый эксперт Юрий Антипов раскритиковал новые детали, которые появились по делу о крушении малайзийского МН17. Антипов поставил под сомнение и слова свидетелей, которые заявили, что буквально через несколько секунд после взрыва на землю посыпались обломки. Эксперт привёл расчёты, которые доказывают, что обломки самолёта должны были лететь дольше. Против свидетельских показаний - "элементарная физика", говорит Антипов.
Независимый эксперт Юрий Антипов разбил новые доводы о катастрофе с "Боингом" MH17. По словам Антипова, обломки самолёта должны были падать на землю гораздо медленнее, чем рассказывают очевидцы трагедии.
"Приводятся слова свидетелей, что был военный самолёт (это я тоже не отрицаю), затем в небе были взрывы, и через несколько секунд посыпались на землю обломки... Элементарная физика. Когда что-то падает в свободном движении на землю, то оно приобретает скорость около 200-250 км/час. Например, парашютист в свободном падении. То есть скорость падения предмета стабилизируется на уровне 60 м/с. МН17 был на высоте 10060 метров. Соответственно, обломки МН17 упадут на землю примерно через три минуты, а не через несколько секунд. Уже этот бесспорный факт ставит под сомнение грамотность и адекватность свидетелей, утверждающих, что МН17 сбит ракетами с самолёта", - подытожил Юрий Антипов.
Эксперт также напомнил, что в кабине пилотов "Боинга" была только одна дыра сбоку.
"Если бы на восходящей траектории штурмовик бил ракетой по кабине, то пробой был бы с нижней части фюзеляжа. А этого нет", - заявил эксперт.
Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.

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