Против несогласных "работают по беспределу": Украинец пожаловался на травлю

По словам Пиховшека, ему отвратительно выполнять закон, который обязывает 90% эфира на телевидении вести на украинском. Власти заставляют соблюдать языковые квоты и считают это победой. Против несогласных "работают по беспределу".

"Стреляют, жгут шины, поджигают людей, преследуют русский язык", - заявил журналист в эфире телеканала NewsOne.

Он добавил, что всё это совершают равнодушные к законам люди. Их действия продиктованы "логикой этнической целесообразности". На другой стороне баррикад - законопослушные граждане, которым соблюдать законы необходимо, а потому сложно отстаивать свою позицию.

На Украине те журналисты, которые выступают против русского языка, имеют определённые привилегии. Русскоязычных же людей буквально объявляют врагами.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Пётр Порошенко, занимавший пост президента, подписал в 2019 году. Радиостанции и телеканалы обязали вести 90% эфира на украинском языке. До этого квота составляла 75%.

По задумке властей, закон должен сделать украинский язык более популярным. Представители оппозиционных фракций в Верховной раде предупреждали: новые нормы обострят языковые конфликты, усилят напряжённость в обществе.