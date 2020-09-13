Против Навального использовали "более жёсткий" "Новичок" - Der Spiegel

Немецкие журналисты утверждают, будто против Навального использовалось вещество даже "жёстче", чем обычный "Новичок". Как пишет Der Spiegel, токсин, которым якобы отравили блогера, тяжелее, чем предыдущие формы.

И поскольку препарат "сложнее и новее", то велика вероятность, что он получен из верхних эшелонов власти в РФ, допускает автор материала.

Отмечается, что Навального могли отравить российские спецслужбы по дороге в аэропорт или уже в самом аэропорту.

Напомним, что именно Der Spiegel сообщал об обнаружении некоего токсина на образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального.

Ранее Россия запросила у Берлина данные по инциденту с Навальным. Однако до сих пор немецкая сторона не предоставила никакой информации по отравлению блогера.

При этом, как сообщалось ранее, оппозиционер пришёл в себя, его вывели из медицинской комы и он уже воспринимает речь.