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Против Навального использовали "более жёсткий" "Новичок" - Der Spiegel

13 сентября 2020, 02:35  •  9 • В мире
Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что против российского оппозиционера было использовано вещество группы "Новичок" более жёсткой формы.
Немецкие журналисты утверждают, будто против Навального использовалось вещество даже "жёстче", чем обычный "Новичок". Как пишет Der Spiegel, токсин, которым якобы отравили блогера, тяжелее, чем предыдущие формы.
И поскольку препарат "сложнее и новее", то велика вероятность, что он получен из верхних эшелонов власти в РФ, допускает автор материала.
Отмечается, что Навального могли отравить российские спецслужбы по дороге в аэропорт или уже в самом аэропорту.
Напомним, что именно Der Spiegel сообщал об обнаружении некоего токсина на образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального.
Ранее Россия запросила у Берлина данные по инциденту с Навальным. Однако до сих пор немецкая сторона не предоставила никакой информации по отравлению блогера.
При этом, как сообщалось ранее, оппозиционер пришёл в себя, его вывели из медицинской комы и он уже воспринимает речь.

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