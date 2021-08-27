«Против нас ведётся глубокая работа»: Шойгу призвал создать систему защиты от антироссийской пропаганды

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создания в стране системы защиты от антироссийской пропаганды, исходящей из-за рубежа. Министр подчеркнул, что против России «ведётся глубокая работа», уточнив, что речь идёт о попытках вмешательства во внутренние дела страны. По словам Шойгу, центры антироссийской пропаганды создаются вдоль российских границ и находятся в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создания в стране системы защиты от антироссийской пропаганды, исходящей из-за рубежа. Министр подчеркнул, что речь идёт о попытках вмешательства во внутренние дела России.

«Ведь постепенно, шаг за шагом, против нас ведётся глубокая работа. От Калининграда до Камчатки. Не менее важные вопросы: должна быть идеология или нет? Почему нужны замполиты в войсках? Для чего за рубежом созданы центры пропаганды?» — отметил Шойгу в ходе конференции «Армия и общество. Психологическая оборона» в рамках форума «Армия-2021».

Враждебные центры антироссийской пропаганды, по словам главы Минобороны, создаются вдоль российских границ и находятся в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

«Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить её. В этом я убежден точно, и мы это делаем все вместе», — заявил министр.

О наличии центров антироссийской пропаганды в Риге, Таллине и Варшаве, где организована подготовка для ведения подрывной информационной работы в России, Шойгу сообщал 6 августа на встрече с коллективом предприятия «Красмаш».

«Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — цитирует министра ТАСС.

РИА Новости

© Владимир Песня

Шойгу обратил внимание, что в России нет центров, которые готовят специалистов по информационным атакам. При этом подобные центры, отметил он, существуют в Европе, и готовят таких специалистов из числа российских граждан. Эти центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет», и приглашают их на работу за стипендии.

«И это не единицы, это десятки людей, которые каждый квартал штампуются», — уточнил глава ведомства.

Вместе с тем Шойгу подчеркнул, что Министерство обороны уделяет особое внимание информационной повестке — при ведомстве созданы, в частности, газета «Красная звезда», телеканал «Звезда» и радио «Звезда».

Ранее председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев отмечал, что отечественный закон о запрете участия россиян в деятельности нежелательных неправительственных организаций (НПО) за границей поможет противостоять деструктивной деятельности центров антироссийской пропаганды, расположенных по периметру границ РФ.

Согласно этому закону, предусматривается уголовная ответственность за организацию деятельности иностранных или международных НПО, признанных нежелательными на территории РФ. Так, за организацию деятельности подобной структуры на российской территории грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до пяти лет с возможным ограничением свободы до двух лет, лишение свободы на срок от двух до шести лет.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» заявлял, что политтехнологи стран Запада не скрывают того, что «хотят расшатать внутриполитическую стабильность» в РФ. По его словам, они «прибегают к самому широкому набору нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения».

«Условия внешние сложные, причём они не просто являются внешними условиями. Ситуация напрямую заточена западными странами на то, чтобы влиять на обстановку в Российской Федерации, в том числе в связи с предстоящими выборами», — говорил он.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на полях Петербургского экономического форума поясняла, что в Москве настроены развивать отношения с Евросоюзом на равноправной базе, но осознают наличие «русофобского лобби» внутри ЕС, которое поддерживается, в частности, поддерживается США.

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«При этом мы понимаем, что есть и искренняя заинтересованность других представителей Евросоюза — и бизнесменов, и граждан различных стран. Есть спрос на нормальные двусторонние отношения между Россией и ЕС, а также на многосторонние отношения России со странами — членами ЕС. Именно в этом направлении мы хотим выстраивать работу», — указывала она.

Кроме того, Россия обеспокоена «непрекращающимся наращиванием военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ», заявлял Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

При этом 2 июля глава государства утвердил обновлённую Стратегию национальной безопасности государства. Среди прочего, в документе говорится, что страны Запада стремятся сохранить гегемонию при растущем количестве «центров мирового экономического и политического развития». Кроме того, фиксируются попытки дискредитировать и изолировать РФ, вмешиваться во внутренние дела, оказывать политическое, экономическое и силовое давление, использовать социально-экономические неурядицы для радикализации протестного движения и раскола российского общества.

«На фоне кризиса западной либеральной модели рядом государств предпринимаются попытки целенаправленного размывания традиционных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взгляда на роль и место России в ней... Проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России», — подчёркивается в Стратегии нацбезопасности.