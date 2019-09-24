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Против нас направлено: Политолог назвал реальное предназначение "оружия Греты Тунберг"

24 сентября 2019, 17:54  •  93 • Политика
Политолог и журналист Александр Гришин предположил, что раскрутка медийного феномена Греты Тунберг может преследовать банальные цели антироссийского газового шантажа Европы. По его мнению, в скором времени юная активистка может потребовать отказа от проектов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
"Кстaти, вы нe удивляйтесь, eсли чeрез пaру нeдель Грeта потрeбует от Европы oтказаться oт Сeверного пoтока - 2. И заoдно и от СП-1", - пишет Гришин в своем Twtiter.
Скриншот: twitter.com/orgstruk/status/1176438257443397632
Ранее Тунберг обратилась с пожеланием успеха Молодежному климатическому саммиту, который проходил в ООН. 15-летняя активистка заявила, что противники экологического движения не смогут "остановить" ее последователей.
Напомним, Тунберг - лидер движения подростков "Марш за климат". Чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата, она пересекла Атлантический океан на гоночной яхте Malizia II, что стало в западных СМИ поводом для целой истерии восторгов.
В прошлом году Тунберг стала приходить к парламенту Швеции вместо учебы. Школьница обратилась к властям с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата.
Вслед за акциями Тунберг возникло целое международное движение "пятничных климатических забастовок" FridaysForFuture. Однако психологи усматривают в поведении девочки лишь следствие ее нездоровья: как следует из открытых источников, в девятилетнем возрасте ей были поставлены такие диагнозы, как синдром Аспергера (форма аутизма с трудностями в социальном взаимодействии), обсессивно-компульсивное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности и селективный мутизм.

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