Против нас направлено: Политолог назвал реальное предназначение "оружия Греты Тунберг"

"Кстaти, вы нe удивляйтесь, eсли чeрез пaру нeдель Грeта потрeбует от Европы oтказаться oт Сeверного пoтока - 2. И заoдно и от СП-1", - пишет Гришин в своем Twtiter.

Скриншот: twitter.com/orgstruk/status/1176438257443397632

Ранее Тунберг обратилась с пожеланием успеха Молодежному климатическому саммиту, который проходил в ООН. 15-летняя активистка заявила, что противники экологического движения не смогут "остановить" ее последователей.

Напомним, Тунберг - лидер движения подростков "Марш за климат". Чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата, она пересекла Атлантический океан на гоночной яхте Malizia II, что стало в западных СМИ поводом для целой истерии восторгов.

В прошлом году Тунберг стала приходить к парламенту Швеции вместо учебы. Школьница обратилась к властям с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата.

Вслед за акциями Тунберг возникло целое международное движение "пятничных климатических забастовок" FridaysForFuture. Однако психологи усматривают в поведении девочки лишь следствие ее нездоровья: как следует из открытых источников, в девятилетнем возрасте ей были поставлены такие диагнозы, как синдром Аспергера (форма аутизма с трудностями в социальном взаимодействии), обсессивно-компульсивное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности и селективный мутизм.