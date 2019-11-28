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Против моратория, но за диалог: Франция отклонила предложение РФ о запрете размещения ракет средней и меньшей дальности

28 ноября 2019, 23:39  •  37 • В мире
Франция отказалась от предложения Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в ряде регионов мира. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Впрочем, он отметил, что эта инициатива станет «основой для обсуждений», а также подчеркнул необходимость заключения нового договора об ограничении вооружений взамен ДРСМД, который прекратил своё действие после выхода США. По мнению экспертов, готовность Макрона к диалогу — это позитивный сигнал, однако ожидать каких-то серьёзных решений по вопросу ракет средней и меньшей дальности в ближайшее время не стоит.
 
Транспортно-заряжающая машина комплекса «Искандер-К» с крылатыми ракетами Р-500 в транспортно-пусковых контейнерах РИА Новости © Виталий Тимкив
 

Франция не приняла предложение России по введению моратория на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом он подчеркнул, что российская инициатива воспринята как «основа для обсуждений».

«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией, или предложение о размещении, но мы его восприняли как основу для обсуждений», — цитирует Макрона ТАСС.

В то же время глава Пятой республики отметил необходимость выстроить «новую архитектуру доверия и безопасности в Европе» с участием России, а также выстроить «ясный и прочный» диалог с Москвой.

Напомним, в сентябре стало известно, что Владимир Путин обратился к ряду стран Европы и Азии с посланием, в котором предложил ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в ряде регионов мира. Это стало ответом на выход США из Договора РСМД.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, таким образом российский лидер сделал попытку не допустить «дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности».

Позднее Путин подчеркнул, что Россия займётся разработкой ракет средней и меньшей дальности, поскольку они уже есть в арсенале США, но размещать их будет только в качестве ответных мер.

Между тем Макрон выразил мнение, что необходимо начать переговоры об ограничении вооружений, в которых будут участвовать не только РФ и США, но также и страны Европы.

«Тот договор, за который я выступаю и который заменит собой Договор РСМД, должен стать плодом большой работы по координации позиций внутри альянса — и в особенности между странами Европы. И эта работа предполагает участие европейцев в этом договоре. Мы не можем отдавать свою безопасность на усмотрение двустороннего договора, в котором никто из европейцев не участвует», — заявил президент Франции.

Напомним, 2 августа Соединённые Штаты Америки в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в нарушении соглашения из-за ракет 9М729.

Однако Министерство обороны ещё в начале 2019 года устроило брифинг, на котором раскрыло технические характеристики этих ракет, подтверждающие их соответствие ДРСМД. Тем не менее военные атташе США и ряда других стран НАТО это мероприятие проигнорировали.

Вместе с тем более чем через две недели после выхода из договора, 19 августа, американцы провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее подпадала под запрет: её дальность превышает 500 км.

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эммануэль Макрон
  • AFP
  • © Bertrand GUAY

Между тем, как ещё в начале ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что страны НАТО, судя по всему, не собираются соглашаться на введение моратория, предложенного Москвой.

«Ответ в устной форме даётся в том плане, что Россия уже развернула свои ракеты в Европе — в Калининградской области. Поэтому встречного моратория быть не может. Делается это опять-таки на основе голословных утверждений, что мы испытали ракету 9М729 на запрещённую договором дальность, то есть больше чем 500 км», — пояснял Лавров.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу указывал, что США вышли из ДРСМД, поскольку соглашение перестало соответствовать интересам Вашингтона «на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, а также восстановления Россией оборонного потенциала».

Как считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, заявление Эммануэля Макрона о наличии основы для обсуждений является позитивным сигналом и укладывается в общую линию, которой придерживается президент Франции во внешней политике.

«Европейское сообщество в принципе озабочено позицией руководства Соединённых Штатов, направленной на слом соглашений, которые долгое время были гарантом мира на планете. К тому же ряд заявлений Макрона, содержащих оценки НАТО, также являются сигналом того, что президент Франции готов отстаивать интересы и потребности тех европейских сил, которые выступают за более независимый от США внешнеполитический курс и за такую конфигурацию мира, где Европа будет способна защищать свои интересы вне зависимости от поведения Вашингтона. Это следует расценивать как позитивную тенденцию, потому что даёт шанс на торжество здравой позиции», — заявил парламентарий в беседе с RT.

По мнению политолога Юрия Светова, остаётся надежда, что в НАТО прислушаются к словам французского лидера о необходимости выстраивать диалог с Россией.

«Хотелось бы надеяться, что это первые ручейки, которые сольются в реку, и договор по ракетам средней и меньшей дальности будет заключён в иной форме, в ином виде. Понадеемся, но ожидать, что это произойдёт быстро, не стоит. Тем более нас должна ещё беспокоить судьба договора CHB-III, который скоро истекает», — пояснил он.

В свою очередь, политолог Александр Асафов предположил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг мог повлиять на позицию Эммануэля Макрона по вопросу моратория. Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine сообщило о готовности французского президента тщательно изучить и обсудить в различных форматах инициативу Владимира Путина.

«Макрон поставил перед собой задачу — стать таким международным модератором и лидером Европы, учредив новую европейскую армию и ряд других институтов. Он выводит Францию в качестве международного игрока. Он и Столтенбергу говорит неприятные вещи о России для того, чтобы автоматически не быть причисленным к списку стран, которые «управляются» Москвой», — подчеркнул собеседник RT.

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