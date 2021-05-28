Против мэра Риги и главы МИД Латвии возбудили уголовное дело из-за флага

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против мэра Риги и главы МИД Латвии, сообщили в пятницу в ведомстве. Поскольку надругательство над государственной символикой унизило достоинство жителей страны.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис принял решение заменить флаг Белоруссии на центральной площади города бело-красно-белым, а флаг России - символикой Олимпийского комитета страны. Действия рижской мэрии поддержали в Вильнюсе, где флаг Белоруссии также заменили на бело-красно-белый.

Глава Международной федерации хоккея швейцарец Рене Фазель осудил действия рижского муниципалитета, назвав смену флагов абсолютно неприемлемой.