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Против мэра Риги и главы МИД Латвии возбудили уголовное дело из-за флага

28 мая 2021, 16:50  •  247 • Политика
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против мэра Риги и главы МИД Латвии, сообщили в пятницу в ведомстве. Поскольку надругательство над государственной символикой унизило достоинство жителей страны.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис принял решение заменить флаг Белоруссии на центральной площади города бело-красно-белым, а флаг России - символикой Олимпийского комитета страны. Действия рижской мэрии поддержали в Вильнюсе, где флаг Белоруссии также заменили на бело-красно-белый.
Глава Международной федерации хоккея швейцарец Рене Фазель осудил действия рижского муниципалитета, назвав смену флагов абсолютно неприемлемой.

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