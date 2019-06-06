Против «малого НАТО»: почему Южная Корея отказывается формировать военный альянс с Японией и США

В Сеуле назвали нежелательным создание альянса с Вашингтоном и Токио, который мог бы стать «малым НАТО» в Восточной Азии. Об этом заявил председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ён Гиль. Как отмечают аналитики, сформировать подобный блок США пытаются уже давно. Это позволило бы американцам установить полный контроль над регионом, считают эксперты. Однако, по их мнению, Соединённым Штатам вряд ли удастся реализовать такой план, так как в Южной Корее сильны антияпонские настроения.

Южнокорейские власти считают нежелательным формирование военного альянса Республика Корея — США — Япония. Об этом сообщил 5 июня член Национального собрания Южной Кореи, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте страны Сон Ён Гиль на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.

«Президент Мун Чжэ Ин считает, что достаточно военно-политического альянса между Республикой Кореей и США, который поможет урегулировать проблемы Корейского полуострова, но при этом администрация нашей станы считает, что создание и укрепление альянса Республика Корея — США — Япония — нежелательное явление, поскольку такой формирующийся блок может представлять собой «малое НАТО» в Восточное Азии», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, в начале июня представители США, Японии и Южной Кореи встретились на конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре. Стороны заявили о готовности укреплять трёхстороннее сотрудничество, чтобы урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Страны подписали совместное заявление, согласно которому государства будут добиваться полного ядерного разоружения в регионе. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

«Внутриполитическая борьба и недовольство»

Нынешнее южнокорейское правительство подчёркивает, что исключает возможность военно-политического союза Южной Кореи и Японии, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

По его словам, заявление южнокорейской стороны — своего рода ответ США, которые знают о нежелании Южной Кореи вступать в такой альянс, но всё же продолжают работать в этом направлении.

«Вашингтон уже организовал форму сотрудничества между Японией, Соединёнными Штатами и Южной Кореей, использовав проблему ядерного оружия КНДР, и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно прошли трёхсторонние контакты между министрами иностранных дел и военными руководителями этих стран», — заявил эксперт.

Член Национального собрания Южной Кореи, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте республики Сон Ён Гиль

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Заявление южнокорейского политика надо воспринимать в контексте внутриполитической обстановки, которая складывается в Южной Корее, отмечает заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.

«Заявление Сон Ён Гиля отражает в администрации президента Мун Чжэ Ина внутриполитическую борьбу и недовольство тем, что США сдерживают развитие значимых для Южной Кореи отношений с КНДР и одновременно пытаются примирить республику с Японией, которая в Сеуле воспринимается крайне негативно», — подчеркнул Толорая.

По его словам, напряжённые отношения с Токио — одна из основных тем внешнеполитической деятельности нынешнего руководства Южной Кореи и важный аспект во внутриполитической борьбе.

«У Сон Ён Гиля большие амбиции, он задумывается и о президентском кресле, поэтому его заявление призвано в том числе привлечь внимание к его точке зрения», — заявил эксперт.

По словам Толорая, политик представляет те силы в Южной Корее, которые хотели бы перезапуска диалога с КНДР и освобождения от американского диктата в этом вопросе.

«Заявление южнокорейского политика — это также сигнал Пхеньяну, что часть представителей южнокорейской администрации хочет восстановить с северянами отношения, это для них это важнее, чем контакты с Японией», — подчеркнул эксперт.

«Не хочет нести ответственность»

Как отмечают эксперты, в Южной Корее никогда не пойдут на военный союз с Токио, так как помнят о преступлениях Японии против корейского народа в ходе Второй мировой войны, которые японская сторона до сих пор не признала.

Так, в конце мая в Токио выступили с предложением в адрес Сеула созвать арбитраж, чтобы решить вопрос компенсаций за принудительный труд корейских рабочих в годы Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Эти шаги японской стороны связаны с тем, что суд в Южной Корее признал законным конфискации собственности японской компании, предшественники которой в годы Второй мировой войны использовали принудительный труд. Несколько рабочих подали в суд, который присудил им около $350 тыс. Правда, сейчас из тех, кто изначально подавал иск, в живых остался только один человек.

Колониальное правление Японии, 1915 год

AFP

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Кроме того, спор продолжается и вокруг вопроса о системе «женщины для утешения» — форме принудительной проституции для нужд японской армии в странах Азии во времена Второй мировой. Сеул называет систему «сексуальным рабством», в то время как в Токио заявляют о том, что механизм действовал на добровольной основе, а за «услуги» девушки якобы получали вознаграждение.

Как отмечает Евгений Ким, Южная Корея категорически против военного союза с Японией в том числе и по той причине, что между странами существуют незавершённые споры со времён Второй мировой.

«Япония не хочет признавать и нести ответственность за совершённые ею преступления в тот период. Токио открещивается от того, что это была государственная политика, а не единичные случаи. Даже сейчас в японских школьных и вузовских учебниках по истории об этом нет никакой информации», — заявил Ким.

По его мнению, южнокорейцы до сих пор помнят о роли Японии в судьбе корейской нации и не хотят идти на установление тесных контактов с бывшими колонизаторами.

«Именно поэтому народ республики никогда не поддержит создание военного союза с Токио. Тем более что в таком случае Сеул был бы на подчинённых ролях», — отметил эксперт.

Как отмечает Георгий Толорая, в Южной Корее сильны антияпонские настроения, которые нельзя считать необоснованными.

«Япония играет деструктивную роль в нормализации ситуации на Корейском полуострове. Токио крайне опасается создания единой Кореи и чинит препятствия на пути межкорейского сближения», — заявил Толорая.

По его словам, Сеул, напротив, немало способствовал тому, чтобы диалог США и КНДР в рамках сингапурского саммита состоялся.

«В этом заслуга лично президента Муна, который выступил посредником в этой встрече. В то же время японская сторона была очень взволнована происходящим, тем более что Токио оказался полностью отстранённым от дипломатического процесса. Япония — это единственная страна, с которой у Ким Чен Ына не было саммита на высшем уровне и нормального взаимодействия», — констатировал эксперт.

Блоковая дисциплина

Как отмечают аналитики, Вашингтон хотел бы создать «малое НАТО» в Восточной Азии, чтобы оказывать давление на страны региона и отдавать приказы государствам, которые войдут в альянс.

Напомним, ежегодно вблизи Северной Кореи проходят крупные учения, в которых задействованы десятки тысяч американских, южнокорейских и японских военных. В ходе манёвров используют морские суда, истребители и стратегические бомбардировщики. Учения осуществляются по сценарию отражения «агрессии», а также нанесения ответного удара по «врагу», включая ввод пехотных войск на территорию противника.

Так, с 23 по 27 мая прошли совместные учения Республики Кореи, Японии, США и Австралии. Манёвры Pacific Vanguard проводились в районе американского острова Гуам в Тихом океане. В ВМС США заявили, что в рамках тренировок «оттачиваются навыки укрепления практического сотрудничества на море». В Pacific Vanguard участвовали около 3 тыс. военнослужащих, были задействованы два австрийских фрегата, два японских эсминца и один южнокорейский.

По мнению Евгения Кима, «малое НАТО» Соединённым Штатам нужно как одна из форм контроля восточных границ и давления на государства региона.

«Голубая мечта Вашингтона в течение всего периода существования Южной Кореи — создать тройственный военно-политический союз в Северо-Восточной Азии — США , Япония и Южная Корея. Если будет создан такой альянс, то он будет предполагать блоковую дисциплину: кроме доминирующего государства в лице США, все остальные будут находиться на второстепенных позициях — часть их суверенитета передаётся командованию военного объединения», — заявил Ким.

Учения Южной Кореи и США вблизи границы с КНДР, апрель 2017 года

Reuters

© Kim Hong-Ji

По его словам, Сеул даже вне такого альянса находится в сильной военно-политической зависимости от Соединённых Штатов.

«Сейчас Южная Корея ограничена в своём суверенитете, потому что южнокорейскими войсками управляет командование США. Именно Вашингтон определяет количество и характер военных учений. Южная Корея, может быть, и рада была бы не проводить учения вблизи КНДР, однако американская сторона настаивает на своём и не даёт Сеулу права голоса», — констатировал аналитик.

Ким также добавил, что подобный блок в случае его создания только усугубил бы ситуацию на Корейском полуострове.

«Если будет создан такой военный союз, Вашингтон просто начнёт отдавать приказы Южной Корее и Японии, которые вынуждены будут принимать участие в американских военных операциях. Кроме того, этот блок был бы в первую очередь направлен против России и Китая», — заявил эксперт.

По мнению Георгия Толорая, заявление южнокорейского политика об отказе Сеула входить в военно-политический альянс с Японией вызовет у Вашингтона раздражение.

«США это не понравится. Слова Сон Ён Гиля привлекают внимание к тому факту, что Соединённые Штаты не достигают своих целей в Восточной Азии, их позиции не усиливаются в этом регионе и нет перспектив для координации в таком формате», — заключил эксперт.