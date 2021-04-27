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Против Крыма готовят провокацию? Эксперт объяснил, зачем Зеленский ездил в Херсонскую область

27 апреля 2021, 18:10  •  362 • Политика
Эксперт объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский ездил в Херсонскую область. По его словам, Киев может готовить провокацию против Крыма. Все прошлые подобные поездки украинского лидера ничем хорошим не заканчивались.
Об этом заявил во вторник бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он отметил, что заявленная цель таких поездок - это поддержка украинских военных, однако на деле всё сводится к обычному самопиару.
При этом Журавко обратил внимание на одну особенность. Обычно после визитов Зеленского в Донбасс в регионе начиналось обострение.
"От таких поездок Зеленского не стоит ждать ничего хорошего. Когда он приехал в Донбасс, начались обстрелы. А здесь я не исключаю, что могут быть какие-либо провокации в адрес Крыма", - пояснил экс-депутат Рады порталу Nation News.
Он также обратил внимание, что украинские СМИ пытаются запугать народ грядущей войной с Россией. А в это самое время в приграничные районы ездят американские военные атташе. Всё это может свидетельствовать о готовящейся провокации с целью вызвать ответную реакцию со стороны Москвы.

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