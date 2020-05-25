Против кого направлены гиперзвуковые "Кинжалы" России: Военный эксперт о ракетах в Сибири

В следующем году в Сибири будут размещены российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом с большой долей беспокойства пишет китайское издание "Феникс". Ситуацию прояснил российский военный эксперт Юрий Котенок.

Он отметил, что беспокойство китайских коллег безосновательно. Потому что гиперзвуковые ракеты России, которые планируется разместить в Сибири, будут направлены в сторону северных границ РФ, и прежде всего Арктики, а не на восток.

"В этом направлении нам нужно заниматься прикрытием Северного морского пути. Говорить о том, что наше оружие направлено против кого-то, бессмысленно", - сказал Юрий Котенок в беседе с корреспондентом "ПолитЭксперта".

Также он добавил, что гиперзвуковое оружие появится не только в Сибири. Военный эксперт выразил уверенность в том, что "Кинжалы" окажутся в Западном и Центральном военных округах, а также на Дальнем Востоке.

Кроме того, Юрий Котенок указал, что Китай также имеет в своём арсенале гиперзвуковые ракеты. И Москва не задаёт Пекину вопросов о том, куда эти ракеты направлены.