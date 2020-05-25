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Против кого направлены гиперзвуковые "Кинжалы" России: Военный эксперт о ракетах в Сибири

25 мая 2020, 21:55  •  126 • Политика
В Китае обеспокоены размещением гиперзвуковых ракет России в Сибири. "В этом направлении нам нужно заниматься прикрытием Северного морского пути. Говорить о том, что наше оружие направлено против кого-то, бессмысленно", - ответил китайским коллегам военный эксперт Юрий Котенок.
В следующем году в Сибири будут размещены российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом с большой долей беспокойства пишет китайское издание "Феникс". Ситуацию прояснил российский военный эксперт Юрий Котенок.
Он отметил, что беспокойство китайских коллег безосновательно. Потому что гиперзвуковые ракеты России, которые планируется разместить в Сибири, будут направлены в сторону северных границ РФ, и прежде всего Арктики, а не на восток.
"В этом направлении нам нужно заниматься прикрытием Северного морского пути. Говорить о том, что наше оружие направлено против кого-то, бессмысленно", - сказал Юрий Котенок в беседе с корреспондентом "ПолитЭксперта".
Также он добавил, что гиперзвуковое оружие появится не только в Сибири. Военный эксперт выразил уверенность в том, что "Кинжалы" окажутся в Западном и Центральном военных округах, а также на Дальнем Востоке.
Кроме того, Юрий Котенок указал, что Китай также имеет в своём арсенале гиперзвуковые ракеты. И Москва не задаёт Пекину вопросов о том, куда эти ракеты направлены.
"Мы прекрасно понимаем, что это внутреннее дело страны. Это справедливо и по отношению к России", - подчеркнул военный эксперт.

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