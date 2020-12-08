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Против Ходорковского и ЮКОСа американским оружием? Кедми нашёл элегантное решение против Гааги

08 декабря 2020, 18:45  •  158 • Политика
Судебные дела, которые касаются внутрироссийских проблем, должны рассматриваться на территории России. Никакой зарубежный суд не должен иметь права выносить вердикты по таким делам. Да и России давно пора отказаться от практики выслушивать решения иностранных судилищ. Об этом заявил израильский политический эксперт Яков Кедми.
"Почему Россия должна отвечать? Единственный ответ, который должен был быть с самого начала, это ответ, который дали бы американцы: не признавать этот "шемякин суд". Даже идти в этот суд не должна была Россия", - заявил Кедми. Его слова привёл сайт издания "Экономика сегодня".
Так израильский политический эксперт Яков Кедми прокомментировал то, что Верховный суд Нидерландов на днях отклонил ходатайство России о приостановке решения по выплате 50 миллиардов долларов экс-акционерам компании "ЮКОС".
Как считает Кедми, иностранные суды вообще не имеют никакого права выносить решения по внутрироссийским делам. Нужно брать пример с США: те сделали всё, чтобы в мире существовало только одно право: это право США.
В случае с Россией суд в Гааге похож на собрание слабоумных старцев, которые пытаются вынести решение по китайскому делу, читая материалы на китайском языке. Языка при этом эксперты, понятное дело, не знают. Иными словами, любое дело, которое относится к внутренним проблемам России, может рассматривать только суд внутри России.
"Я не призываю судить тех, кто судит Россию. Но не понимаю, как можно давать право применять к себе чужие законы", - пожал плечами эксперт.
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