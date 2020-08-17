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Против хитрости США в Сирии - русская прямота: Военный эксперт о столкновениях и мольбах Вашингтона
17 августа 2020, 21:40 • 49 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов высказал своё мнение о столкновениях в САР и мольбах Вашингтона, который предположительно нанёс удар по объекту сирийской армии после отказа местных военных пропустить через свой блокпост американскую колонну. Против хитрости США в Сирии поможет русская прямота, уверен собеседник Царьграда.
Военный эксперт, военный историк Юрий Кнутов прокомментировал инцидент в Сирии, связанный с предполагаемым ударом ВВС международной коалиции во главе с США по позициям местной правительственной армии.
Ранее государственное агентство SANA передало, что американская авиация нанесла авиаудар по опорному пункту сирийских войск рядом с городом Камышлы на северо-востоке САР. Жертвой налёта стал один военнослужащий, ещё два получили ранения.
Это произошло после того как местные солдаты отказались пропускать американский конвой через свой блокпост. Позже, однако, Вашингтон заявил о своей непричастности к данной воздушной атаке.
Кнутов счёл данное нападение США большой наглостью. При этом он добавил, что у Дамаска фактически связаны руки, поскольку использование им средств ПВО против американских самолётов может обернуться ещё более масштабным вооружённым конфликтом.
Он обратил внимание на многочисленные свидетельства, подтверждающие наличие прямых контактов между военными США и боевиками в Сирии.
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