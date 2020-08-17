Против хитрости США в Сирии - русская прямота: Военный эксперт о столкновениях и мольбах Вашингтона

Военный эксперт, военный историк Юрий Кнутов прокомментировал инцидент в Сирии, связанный с предполагаемым ударом ВВС международной коалиции во главе с США по позициям местной правительственной армии.

Ранее государственное агентство SANA передало, что американская авиация нанесла авиаудар по опорному пункту сирийских войск рядом с городом Камышлы на северо-востоке САР. Жертвой налёта стал один военнослужащий, ещё два получили ранения.

Это произошло после того как местные солдаты отказались пропускать американский конвой через свой блокпост. Позже, однако, Вашингтон заявил о своей непричастности к данной воздушной атаке.

Кнутов счёл данное нападение США большой наглостью. При этом он добавил, что у Дамаска фактически связаны руки, поскольку использование им средств ПВО против американских самолётов может обернуться ещё более масштабным вооружённым конфликтом.

"Если такие акции будут продолжаться, то, я думаю, российская сторона задействует свои договорённости и возможности повлиять на ситуацию. Существует прямая линия - очень эффективная - между нашим командованием и американским. Мы можем связаться и как-то на это дело повлиять. Потому что это акт агрессии. Американцы, применяя свою авиацию по сирийской армии, фактически выступают на стороне международных террористов, которых они и так поддерживают, снабжают и выручают", - подчеркнул собеседник Царьграда.

Он обратил внимание на многочисленные свидетельства, подтверждающие наличие прямых контактов между военными США и боевиками в Сирии.