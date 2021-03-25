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Против Израиля развернули фронт в море? Ракетный удар по кораблю вызвал вопросы

25 марта 2021, 20:55  •  72 • В мире
В Израиле сообщили, что по грузовому судну в Аравийском море был нанесён ракетный удар. Силовые структуры страны пытаются оценить, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море.
Иранские военные нанесли удар по кораблю, перевозившему груз из Танзании в Индию. Как передаёт "12 канал" телевидения Израиля, военные ударили по судну, шедшему по намеченному маршруту, ракетой.
Отмечается, что при взрыве корабль получил повреждения, но жертв не было.
Однако сам факт нападения заставил силовиков Израиля озадачиться. Специалисты пытаются оценить, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море, передаёт РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что за последние полтора года Израиль атаковал не менее десяти иранских судов - преимущественно перевозивших нефть в Сирию.

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