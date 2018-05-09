«Против иранского присутствия»: Израиль нанёс удар по Сирии, погибли два мирных жителя

Израильские ВВС нанесли удар по военной базе в пригороде Дамаска. Как сообщает агентство SANA, погибли два мирных жителя. Сирийские силы ПВО перехватили две ракеты. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран пытается разместить в Сирии «очень опасное оружие», чтобы атаковать израильское государство. Он также отметил, что не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах».

ВВС Израиля нанесли удар по военной базе в южном пригороде Дамаска Эль-Кисва. В результате погибли два мирных жителя. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Отмечается, что сириец Хишам ад-Дейри с супругой погибли в окрестностях шоссе Дамаск — Дераа.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны Сирии перехватили две ракеты, выпущенные Израилем по району Эль-Кисва под Дамаском. По данным сирийских военных, уничтожены две ракеты.

Как подчеркнуло агентство, атака Израиля совпала по времени с приближением полного освобождения Дамаска от террористов, окружённых в квартале Хаджар аль-Асвад.

Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что в предположительный момент удара в воздушном пространстве Ливана находились израильские самолёты.

«Предположительно, в том часу, когда были нанесены удары, самолёты (Израиля. — RT) находились над Шуфом и западным Бекаа», — сказал источник.

При этом израильские военные отказались комментировать сообщения об ударе по Сирии и своей причастности к нему.

В cети появилось видео, на котором запечатлены последствия удара под Дамаском. На нём видно, как после удара вспыхнул сильный пожар.

Перед авиаударами появились сообщения, что израильские войска зафиксировали «необычную активность» иранских Вооружённых сил в Сирии.

Пресс-служба израильской армии информировала о подготовке к «возможной атаке со стороны противника».

«Армия обороны Израиля… отдала распоряжение местным властям открыть и подготовить к использованию бомбоубежища на Голанских высотах… Помимо этого, развёрнуты оборонительные системы, силы Армии обороны Израиля находятся в повышенной готовности к атаке», — заявили военные.

«Против иранского присутствия»

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран пытается разместить в Сирии «очень опасное оружие», чтобы атаковать израильское государство.

По его словам, Иерусалим не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах» и готов к любому сценарию, в том числе к военному конфликту.

В преддверии своего визита в Москву он также заявил о необходимости продолжить координацию между израильскими и российскими военными «в свете происходящего в Сирии».

«Сегодня рано утром я вылетаю на важную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Все наши встречи важны, однако эта особенно важна. В свете происходящего в Сирии необходимо гарантировать продолжение координации в области безопасности между российской армией и Армией обороны Израиля», — заявил Нетаньяху.

Он также сообщил, что собирается обсудить с Путиным тему иранского присутствия в Сирии.

Глава правительства отметил, что Тель-Авив намерен акцентировать внимание на недопустимости закрепления Тегерана в регионе и попытается добиться понимания Москвы в этом вопросе.

Напомним, в ночь на 30 апреля Израиль обстрелял позиции Сирийской арабской армии в районе городов Алеппо и Хама. По информации телеканала Sky News Arabia, удары были нанесены не только по сирийским правительственным позициям, но и по базе союзников Дамаска — проиранским вооружённым формированиям.

Информации о погибших или пострадавших не последовало, однако были зафиксированы значительные разрушения.

После этого Тегеран предупредил Тель-Авив о готовности ответить на атаки израильских военных на иранские объекты в САР.

Интересно, что обстрел произошёл на фоне очередного дипломатического успеха сирийских властей. 29 апреля стало известно о достижении новых договорённостей с представителями незаконных вооружённых формирований.

По сообщению агентства SANA, дислоцированные на юге Дамаска боевики согласились покинуть лагерь палестинских беженцев Ярмук.

В феврале ВВС Израиля также нанесли удар по территории Сирии. Тогда израильская сторона даже заявила о возможном уничтожении половины сирийских ПВО.

Однако главным объектом израильских атак в Сирии являются проиранские формирования, в первую очередь — ливанская группировка «Хезболла», участвующая в боевых действиях на сирийской территории с 2013 года.

Сирия и Израиль официально находятся в состоянии войны — страны воевали друг против друга в трёх крупных вооружённых конфликтах на протяжении XX века, и мир между Дамаском и Тель-Авивом так и не был заключён. Сирийские власти не признают право Израиля на существование. Израиль, в свою очередь, считает сирийский и иранский режимы враждебными.