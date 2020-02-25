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Против Ирана или Саудовской Аравии: для чего США перебрасывали F-22 в Катар

25 февраля 2020, 23:54  •  62 • Аналитика

Авиабаза США в Катаре остается одним из главных оплотов американского военного присутствия на Ближнем Востоке. Летом 2019 года, как раз в разгар обострения отношений с Ираном, туда были переброшены 12 самолетов F-22. Для чего: против Ирана или же как предупреждение Саудовской Аравии?


Военно-воздушная база США Эль-Удейд в Катаре играет очень важную роль в поддержании контроля над ситуацией в регионе. Здесь размещаются штаб Центрального командования Вооруженных сил США, Командования ВВС США, а также авиагруппа Королевских ВВС Великобритании. Общая численность личного состава американских военнослужащих на авиабазе оценивается примерно в 10 тысяч человек. Одновременно на взлетной полосе базы могут разместиться до 100 самолетов.



Как только летом 2019 года обострились ирано-американские отношения, в Пентагоне решили перебросить в Катар 12 самолетов F-22. Первый истребитель пятого поколения, F-22 стал серийно выпускаться в 2001 году. Несмотря на то, что его производство было прекращено спустя десять лет, истребитель до сих пор активно используется американскими военно-воздушными силами, в том числе и на Ближнем Востоке.

27 июня 2019 года самолеты, принадлежащие 1-му истребительному крылу и 192-му истребительному крылу Национальной гвардии Вирджинии, были переброшены в Катар и находились на территории этой арабской монархии до начала февраля 2020 года. 4 февраля самолеты прибыли на авиабазу в Испании, а затем были передислоцированы в Лэнгли, США. Получается, что в Катаре американские истребители присутствовали более полугода, выполняя скорее задачи по демонстрации военной мощи Соединенных Штатов.

Наша страна призвала, и мы отреагировали на развертывание в короткие сроки, отправив F-22 в Катар впервые в истории,

- заявил командир 1-го истребительного крыла полковник Дэвид Лопес, рассказывая журналистам о выводе американских самолетов с военно-воздушной базы в Эль-Удейде.

Почему при отправке американских самолетов в Катар выбор пал именно на F-22? Наверное, главная причина – многофункциональность Raptors, продемонстрированная им, в том числе, и пятью годами ранее – во время боевых действий против исламистов в Сирии.

Многофункциональный самолет способен не только атаковать воздушные цели и позиции противника, но и противодействовать воздушной разведке, прикрывать войска и объекты тылового обеспечения. На фоне обострения отношений с Ираном присутствие таких самолетов в непосредственной близости от иранских границ значительно увеличивало мощь американской коалиции.


Конечно, свою роль сыграла и позиция катарских властей. Они заинтересованы в как можно большем расширении американского присутствия в стране. Ведь катарские вооруженные силы, несмотря на щедрое финансирование, весьма малочисленны и вряд ли могут защитить страну от более сильных соседей в лице того же Ирана или даже Саудовской Аравии.

Несмотря на определенные разногласия как с США, так и с рядом государств региона, являющихся стратегическими союзниками Вашингтона, в Катаре в целом приветствуют нахождение американских военных на базе в Эль-Удейде. В начале 2019 года стало известно о предложении Катара взять на себя расходы по расширению американской военно-воздушной базы.

Министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя, говоря о проекте расширения базы, рассказал, что планируется строительство новых казарм, но кроме того Катар настаивает на изменении статуса базы – в эмирате видят Эль-Удейд в числе постоянных военных баз США на Ближнем Востоке.


Без американской военной помощи армия Катара все равно не сможет защитить страну

Здесь можно провести определенную параллель со странами Восточной Европы. Правда, у Катара, в отличие от Латвии или Эстонии, есть деньги, и немалые, но обороноспособность эмирата всецело зависит от поддержки со стороны западных покровителей – США и Великобритании. В Катаре прекрасно понимают, что без присутствия американской военной базы безопасность страны окажется под угрозой, учитывая непростые отношения практически со всеми соседями – от Ирана до Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кстати, Саудовская Аравия и ОАЭ неоднократно выступали за вывод американских войск и военной базы из Катара. При этом представители королевства и эмиратов объясняли свою позицию тем, что Катар поддерживает террористические группировки, орудующие в Сирии и в Ливии. Для катарских властей, в свою очередь, база является гарантией против возможного вторжения войск Саудовской Аравии и ОАЭ.
Илья Полонский

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