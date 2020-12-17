Против Google вышел "единственный воин" и… победил: Русскому суду есть чем прижать "гиганта" - юрист

Эксперты в интервью для "Первого русского" прокомментировали решение столичного Арбитражного суда, который ранее признал свою компетенцию в иске Царьграда к Google и отчитал американскую корпорацию за попытку давления на суд.

Таким образом, слушания по делу о блокировке телеканала на YouTube будут проходить в России, несмотря на попытки руководства корпорации обеспечить рассмотрение данного искового заявления в калифорнийском или английских судах.

Руководитель практики разрешения споров юридической фирмы "Арт де Лекс", партнёр компании Артур Зурабян, однако, выразил уверенность, что Google в данной ситуации продолжит попытки добиться переноса процесса за пределы РФ.

Скорее всего, корпорация будет продолжать занимать такую позицию. Но, во-первых, это будет уже неисполнение решения суда, если оно будет в нашу пользу. А во-вторых, мы требуем присудить в нашу пользу судебную неустойку, то есть появится денежное требование, которое будет давить на Google с тем, чтобы компания всё-таки исполнила решение суда. Но я не исключаю, что Google будет оспаривать отдельное определение, которое будет вынесено по вопросам юрисдикции, с тем, чтобы как минимум затянуть процесс, а как максимум - попробовать дойти сразу до вышестоящих инстанций, - заметил юрист.

Другой собеседник Царьграда, политолог Артур Атаев, подчеркнул, что иск Царьграда фактически создал прецедент.