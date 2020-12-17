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Против Google вышел "единственный воин" и… победил: Русскому суду есть чем прижать "гиганта" - юрист
17 декабря 2020, 17:15 • 45 • Политика
Против Google вышел "единственный воин" - телеканал Царьград - и… победил, заметил Артур Атаев. Тем не менее Артур Зурабян уверен, что американская компания в данной ситуации продолжит попытки добиться переноса процесса по иску от "Первого русского" за пределы РФ. Впрочем, русскому суду есть чем прижать "гиганта", добавил юрист.
Эксперты в интервью для "Первого русского" прокомментировали решение столичного Арбитражного суда, который ранее признал свою компетенцию в иске Царьграда к Google и отчитал американскую корпорацию за попытку давления на суд.
Таким образом, слушания по делу о блокировке телеканала на YouTube будут проходить в России, несмотря на попытки руководства корпорации обеспечить рассмотрение данного искового заявления в калифорнийском или английских судах.
Руководитель практики разрешения споров юридической фирмы "Арт де Лекс", партнёр компании Артур Зурабян, однако, выразил уверенность, что Google в данной ситуации продолжит попытки добиться переноса процесса за пределы РФ.
Другой собеседник Царьграда, политолог Артур Атаев, подчеркнул, что иск Царьграда фактически создал прецедент.
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