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Против Google вышел "единственный воин" и… победил: Русскому суду есть чем прижать "гиганта" - юрист

17 декабря 2020, 17:15  •  45 • Политика
Против Google вышел "единственный воин" - телеканал Царьград - и… победил, заметил Артур Атаев. Тем не менее Артур Зурабян уверен, что американская компания в данной ситуации продолжит попытки добиться переноса процесса по иску от "Первого русского" за пределы РФ. Впрочем, русскому суду есть чем прижать "гиганта", добавил юрист.
Эксперты в интервью для "Первого русского" прокомментировали решение столичного Арбитражного суда, который ранее признал свою компетенцию в иске Царьграда к Google и отчитал американскую корпорацию за попытку давления на суд.
Таким образом, слушания по делу о блокировке телеканала на YouTube будут проходить в России, несмотря на попытки руководства корпорации обеспечить рассмотрение данного искового заявления в калифорнийском или английских судах.
Руководитель практики разрешения споров юридической фирмы "Арт де Лекс", партнёр компании Артур Зурабян, однако, выразил уверенность, что Google в данной ситуации продолжит попытки добиться переноса процесса за пределы РФ.
Скорее всего, корпорация будет продолжать занимать такую позицию. Но, во-первых, это будет уже неисполнение решения суда, если оно будет в нашу пользу. А во-вторых, мы требуем присудить в нашу пользу судебную неустойку, то есть появится денежное требование, которое будет давить на Google с тем, чтобы компания всё-таки исполнила решение суда. Но я не исключаю, что Google будет оспаривать отдельное определение, которое будет вынесено по вопросам юрисдикции, с тем, чтобы как минимум затянуть процесс, а как максимум - попробовать дойти сразу до вышестоящих инстанций, - заметил юрист.
Другой собеседник Царьграда, политолог Артур Атаев, подчеркнул, что иск Царьграда фактически создал прецедент.
Всё же американоцентризм в российской политике, к сожалению, присутствует в реальном облачении и в реальных политических фигурах. Он присутствует и в экономике. Более того, американоцентричность, американский культ, американская культура, американские масс-медиа, американские соцсети присутствуют и на глобальном информационном уровне, а Россия часть этого глобального информационного пространства. Поэтому этот маленький шаг, эта маленькая победа - это исключительно победа Царьграда и больше никого. Потому что Царьград в этом глобальном пространстве один-единственный воин, один-единственный игрок. Сегодня пока не удалось сформировать широкой коалиции, - отметил Атаев.
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