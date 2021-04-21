Против героев Донбасса бросили "Джавелины": WarGonzo выдал инсайд с передовой

В Сети обнаружили видео, судя по кадрам которого, украинские военные разгружают на линии разграничения в Донбассе американские ПТРК "Джавелин".

Украина направила противотанковые переносные ракетные комплексы "Джавелин", полученные от США, в Донбасс.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на видео, появившееся в социальных сетях. Утверждается, что их разгрузка происходит вблизи линии разграничения.

Во время поставки американских военных ракетных комплексов на Украину пару лет назад Вашингтон заявлял, что ВСУ не могут использовать "Джавелины" на фронте без разрешения США,

- напоминают авторы канала.

Видимо, разрешение получено. Ну как разрешение... Команда,

- подчеркнули в WarGonzo.