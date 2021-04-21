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Против героев Донбасса бросили "Джавелины": WarGonzo выдал инсайд с передовой
21 апреля 2021, 15:30 • 438 • Политика
В Сети обнаружили видео, судя по кадрам которого, украинские военные разгружают на линии разграничения в Донбассе американские ПТРК "Джавелин".
Украина направила противотанковые переносные ракетные комплексы "Джавелин", полученные от США, в Донбасс.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на видео, появившееся в социальных сетях. Утверждается, что их разгрузка происходит вблизи линии разграничения.
- напоминают авторы канала.
- подчеркнули в WarGonzo.
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