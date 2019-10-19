Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украи...
Москва направила ноту протеста после инцидента с дипломатами США
Нарушивший договор с США Эрдоган хочет договориться с Россией о выводе курдов
Главная / Политика

Против физики не пойдёшь: Эксперт поставил под сомнение планы США по созданию "1000-мильной пушки"

19 октября 2019, 06:12  •  42 • Политика
Эксперт Виктор Мураховский поставил под сомнение планы США по созданию "1000-мильной пушки", указав на физические ограничения и дороговизну.
Американская сторона намерена разработать артиллерийское орудие, которое будет поражать цели на расстоянии в 1800 километров (1000 миль). Ситуацию РИА ФАН прокомментировал главред журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.
Планы Пентагона озвучил руководитель армейской программы по повышению дальности стрельбы полковник Джон Рафферти. Он отметил, что орудие позволит поражать те мишени, которые недоступны для других типов вооружения.
Мураховский напомнил, что планы по созданию дальнобойного артиллерийского орудия Вашингтон вынашивает уже несколько десятилетий. Проблема заключается в том, что невозможно обойти физические ограничения, связанные с горением баллистического пороха, которое оценивается в 2100-2200 метров в секунду. За пределами данных значений происходит детонация.
Американцы планируют использовать активно-реактивный снаряд, получающий ускорение от пороховых газов, после чего включается ракетный двигатель. Эксперт подчеркнул, что такое решение приведёт к снижению точности.
Повысить её можно при помощи электроники, но это чревато ростом затрат.
"И военные, когда смотрят на такое, говорят - уж лучше мы эскадренный миноносец купим, чем долбаную пушку с такими снарядами", - иронично пояснил Мураховский.
Ранее стало известно о том, что Министерство обороны США рассматривает возможность постепенного отказа от авианосцев в пользу развития гиперзвуковых ракет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
18 октября 2019, 23:39
В Россию через Украину хотят отправить 20 тонн боеприпасов - МИД Молдавии
18 октября 2019, 10:39
Эрдоган и Пенс договорились "в последний момент": В Совфеде дали оценку "большой игре" в Сирии
18 октября 2019, 10:39
Посольство США придумало романтичное оправдание инциденту в Северодвинске: "Хотели лучше понять Россию"
18 октября 2019, 10:39
Больше 70%: В Минтруде сообщили о феминизации госслужбы России
18 октября 2019, 23:39
"Коррупционерам не повезло, теперь будут говорить с Шойгу": Военно-строительная компания займётся стройками века
18 октября 2019, 17:09
"Да ты, старый, совсем спятил!": Глупая ошибка Трампа превратилась в мем - фото
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2019, 02:54
Клинтон нашла нового Трампа среди кандидатов в президенты США
19 октября 2019, 01:09
Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию
19 октября 2019, 02:54
"В интересах расследования" дела МН17: В ЕС сделали обращение ко "всем...
19 октября 2019, 02:54
"Если вы не можете победить их, уничтожьте": NI назвал российское "ору...
19 октября 2019, 02:55
Украинские патриоты готовы оплачивать отпуска Навального? Витязева задала неудобный в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе вызвал гнев в соцсетях
14 октября 2019, 09:09
Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
17 октября 2019, 02:09
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
14 октября 2019, 02:24
«Спрос достаточно большой»: на что способна новейшая российская система обнаружения беспилотников
14 октября 2019, 15:39
Россию на Ближнем Востоке встречали плохо, но теперь... На Западе переживают из-за визита Путина
15 октября 2019, 17:39
Дали 10 дней: националисты готовы свергнуть Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.