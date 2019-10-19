Против физики не пойдёшь: Эксперт поставил под сомнение планы США по созданию "1000-мильной пушки"

Американская сторона намерена разработать артиллерийское орудие, которое будет поражать цели на расстоянии в 1800 километров (1000 миль). Ситуацию РИА ФАН прокомментировал главред журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Планы Пентагона озвучил руководитель армейской программы по повышению дальности стрельбы полковник Джон Рафферти. Он отметил, что орудие позволит поражать те мишени, которые недоступны для других типов вооружения.

Мураховский напомнил, что планы по созданию дальнобойного артиллерийского орудия Вашингтон вынашивает уже несколько десятилетий. Проблема заключается в том, что невозможно обойти физические ограничения, связанные с горением баллистического пороха, которое оценивается в 2100-2200 метров в секунду. За пределами данных значений происходит детонация.

Американцы планируют использовать активно-реактивный снаряд, получающий ускорение от пороховых газов, после чего включается ракетный двигатель. Эксперт подчеркнул, что такое решение приведёт к снижению точности.

Повысить её можно при помощи электроники, но это чревато ростом затрат.

"И военные, когда смотрят на такое, говорят - уж лучше мы эскадренный миноносец купим, чем долбаную пушку с такими снарядами", - иронично пояснил Мураховский.

Ранее стало известно о том, что Министерство обороны США рассматривает возможность постепенного отказа от авианосцев в пользу развития гиперзвуковых ракет.