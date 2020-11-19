Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушил...
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
Главная / В России

«Против дискриминации»: в Госдуму внесли проект закона о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ

19 ноября 2020, 18:10  •  61 • В России
В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает принятие различных мер против интернет-ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ на своих платформах. Авторы инициативы пояснили, что к таким сайтам может быть полностью или частично ограничен доступ, а штрафы будут достигать 3 млн рублей. При этом в Совфеде подчеркнули, что законопроект призван защитить отечественные средства массовой информации, а блокировка — лишь крайняя мера, но не цель. В Госдуме добавили, что только с апреля 2020 года было зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации со стороны Twitter, Facebook и YouTube в отношении российских СМИ, включая RT и РИА Новости.
 
Reuters
 

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект о мерах, предпринимаемых в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ или граждан. Текст документа, авторами которого выступили группа депутатов нижней палаты и сенатор Алексей Пушков, размещён в электронной базе данных ГД.

Парламентарии предлагают ввести в законодательство статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». 

Как поясняется в документе, в случае выявления нарушений генпрокурор по согласованию с МИД может присвоить такой статус владельцу сайта, допускающего, в том числе, дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации.

Это решение может быть также принято, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан. Соответствующий статус будет присвоен в том случае, если владелец сайта устанавливает иные ограничения «нарушающие право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Информация о включении тех или иных лиц в специальный перечень будет направляться в Роскомнадзор, который сможет вводить в отношении порталов, владельцы которых признаны нарушителями, «полное или частичное ограничение доступа». 

«Признание владельца информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, влечёт принятие предусмотренных законодательством РФ мер в отношении информационного ресурса», — сказано в документе.

  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Авторы инициативы поясняют, что законопроект разработан для защиты прав граждан Российской Федерации на свободный поиск, доступ и распространение информации. Подчёркивается, что актуальность его принятия обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа россиян к информации отечественных СМИ со стороны отдельных ресурсов.

«С апреля 2020 года уполномоченные органы РФ фиксируют поступление жалоб от редакций СМИ о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, «Крым 24», — поясняется в документе.

Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что штраф для интернет-платформ за цензуру российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что предложенный законопроект направлен не на блокировку зарубежных сайтов, а на защиту российских СМИ.

«Блокировка лишь крайняя мера, но не его цель», — отметил Пушков.

Законопроект, внесённый в ГосДуму, имеет целью не блокировку зарубежных интернет-ресурсов, а защиту российских СМИ. Он направлен против цензуры в их отношении и их дискриминации зарубежными сетевыми кампаниями. В этом суть закона. Блокировка лишь крайняя мера, но не его цель.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 19, 2020

В Роскомнадзоре поддержали инициативу, отметив, что российское право «не может и не должно подменяться на территории страны правилами интернет-компаний». 

«При выявлении ограничения доступа к информации российских СМИ владельцы иностранного интернет-ресурса будут признаны нарушителем. При неисполнении требования (устранить нарушения. — RT) может вводиться ограничение доступа к интернет-ресурсу», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Комментируя внесённый в парламент законопроект, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что дискриминация в отношении российских клиентов на крупных иностранных интернет платформах имеет место.

«Мы их видели в последние недели, месяцы, и, конечно, этому нужно противодействовать... Выработка механизмов — это предмет для тщательной проработки, и я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», — отметил Песков.

Цензура российских СМИ

В Москве неоднократно обращали внимание на предвзятое отношение американских интернет-платформ к материалам российских СМИ. Так, в октябре Роскомнадзор сообщал о росте случаев распространения фейковой информации на таких платформах как YouTube, Instagram и Facebook. В службе обращали внимание, что указанные компании продолжают игнорировать требование прекратить цензуру российских СМИ, которая «приобрела системный характер». YouTube, Facebook и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых RT, РИА Новости, Sputnik и «Россия 1», подчёркивали в ведомстве.

Стоит напомнить, что в августе Twitter сообщил о введении меток для учётных записей, принадлежащих представителям дипведомств разных стран, а также для аккаунтов связанных с государством СМИ и их руководящих сотрудников. В частности, маркировка появилась у Twitter-аккаунтов RT на русском, английском, немецком, французском, арабском и испанском языках, у страницы РИА Новости, пресс-центра МИА «Россия сегодня», на личной странице главреда RT Маргариты Симоньян и в учётных записях ряда других российских СМИ.

При этом соцсеть не стала помечать западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство. Более того, в конце сентября Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. До этого аналогичным образом были скрыты профили RT и Sputnik. 

В российском МИД назвали действия компании попыткой целенаправленного вытеснения отечественных СМИ из международного информационного пространства.

Также в сентябре российское посольство в США призвало администрацию Facebook прекратить цензуру и дискриминацию пользователей из РФ. В дипмиссии указали на попытки Facebook «зачищать критические к Западу дискуссионные площадки и российские СМИ». 

В посольстве уточнили, что Facebook не скрывает, какой именно контент попал под прицел соцсети: «новости и текущие события, включая протесты и выборы в Белоруссии, политика России и Украины, геополитические заговоры, отношения России и НАТО, отношения России с соседними странами, а также критика внешней политики США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
16 ноября 2020, 14:05
Правила выписки: в России утвердили новые правила для контактировавших с больными COVID-19
18 ноября 2020, 00:55
«Основной тренд космической отрасли»: как продвигается создание российских многоразовых ракет-носителей
17 ноября 2020, 21:15
В государственных и муниципальных органах: в РФ предложили запретить иноагентам занимать госдолжности
17 ноября 2020, 16:40
«Без работы жизнь будет совсем беспросветной»: как во время пандемии трудятся люди с ментальными отклонениями
18 ноября 2020, 20:10
«Мать полностью признала свою вину»: что известно об убийстве двоих детей в Москве
18 ноября 2020, 17:25
«Недопустима любая нерасторопность»: Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один паци...
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавше...
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2020, 21:40
За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фразы
15 ноября 2020, 02:25
В войне с БелАЭС у Литвы появился новый враг
14 ноября 2020, 00:45
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
15 ноября 2020, 16:10
Обезглавить Крым помогут турецкие беспилотники, а Киев добьёт русских: План оценил военкор
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
18 ноября 2020, 16:35
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.