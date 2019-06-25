Против чего протестует Грузия • 59 • Аналитика Опять нельзя уподобляться...

Откровенно говоря, я очень затрудняюсь с определением своей позиции по происходящему сейчас в Грузии. И главная трудность – формулировки. Потому что если говорить об этом честно, не выбирая выражений, то можно запросто наговорить на статью о разжигании межнациональной розни.









Отчасти это странно, ведь противоположная сторона именно этим и занимается. Разжигает её, родимую – хоть межнациональную, хоть межгосударственную. Но мы снова и снова убеждаем себя в том, что нельзя уподобляться, не стоит путать нескольких крикунов и весь народ, нужно быть цивилизованными и мудрыми… В общем, набор необходимых штампов всем хорошо известен, каждый выберет по вкусу и сможет сохранить человеческий облик.



А ещё мы должны «понять и простить». Они ведь так от нас настрадались за годы страшной русской оккупации. Причем все поголовно, по всему периметру страшной русской империи – и прибалты, и нэзалэжно-пэрэможники, и грузины, и армяне, и среднеазиаты… Это тоненькое подвывание про «понять и простить» давно стало у нас дежурным, просто обязательным, стоит случиться какой-нибудь заварушке на границе нашего русского ареала. Это почти комариный писк, такой же противный и такой же увы, привычный в нашем информационном болоте.



Самое печальное, что нас все-таки убедили. Россия похожа на какого-нибудь мультипликационного медведя, перед которым бьется в истерике очередной наглый скунс или хорек, а он только переминается с ноги на ногу да думает, как же загладить свою вину…



Без вины виноватые?

Так вот, насчет нашей вины перед Грузией и грузинами. Мы, безусловно, виноваты в том, что спасли этот народ от османского и персидского геноцида. Мы виноваты в том, что Грузия состоялась как самостоятельная страна, а не стала частью, например, Турции. Мы виноваты в том, что грузинский народ не разделил судьбу значительной части курдского. Мы виноваты в том, что грузинский язык сохранился как таковой, что дети тбилисских грузин учат именно его, а не турецкий, как это делают дети грузин, проживающих в Турции (и считающихся там турками, между прочим).



Страдания, причиненные нами грузинскому народу, тоже трудно поддаются описанию. Это ведь ничего почти не производящая Грузия имела самый высокий уровень потребления в СССР. Именно в Грузию не поставляли мороженое мясо, потому что там, видите ли, «традиции» и туда нужно поставлять только живой скот – грузины любили кушать только парное мясцо.



От таких страданий там выросла знаменитая грузинская интеллигенция, настоящим призванием которой, как показало время, оказалась работа свадебного тамады. Но она не только пыталась скармливать нам свое кино (тоже на русские деньги снятое, чего уж там), но и кормила нас своей ненавистью.



Да и сейчас, увы, пытается это делать…



Разумеется, мне могут возразить: а как же Абхазия и Южная Осетия? Тут-то Россия точно оккупант?! Тут-то автор что скажет?!



Автор скажет, что лицемерие – плохая вещь. И если уж Грузия воспользовалась правом на самоопределение при распаде СССР (да что там – сама во многом этот распад спровоцировала), то глупо потом было настаивать на неизменности своих границ и отказывать в этом праве абхазам и осетинам. Поэтому нет, Россия не оккупант, а освободитель. Да, мы хорошо, крепко врезали Грузии по зубам, когда она попробовала оккупировать упомянутые территории, но тут уж извините, как аукнулось. Можем повторить…



Не надо смешивать, вам сейчас повар Вахтанг все смешает

Сейчас очень много разговоров про то, что «не надо смешивать». Тоже традиционный аргумент, чего уж там. Так вот по этому поводу коллеги по «ВО» подкинули мне замечательный анекдот.



— Простите, но там в моё харчо плюет какой-то мужик!



— Это повар Вахтанг. Учтите, его позиция не отражает позицию всего персонала нашего кафе!



Тут ведь дело-то в чем… Позиция кафе мне может быть интересна, а может быть и не очень. Но в любом случае я имею право требовать, чтобы мне, как минимум, не плевали в заказанное блюдо. Чтобы человека, не уважающего клиентов, моментально, без всяких дискуссий, выперли из штата.



А тут мы слышим, как директор заведения, он же президент независимой Грузии, заявляет о том, что Россия – агрессор и оккупант. То есть тоже, получается, плюет в харчо? Но после этого немедленно приглашает гостей за стол – туристы, говорит, очень любят наше кафе, они не должны страдать от того, что мы плюем им в харчо! Ой, извините, они не должны страдать от действий политиков, которым и нужно решить возникшую проблему.



Какая живучая все-таки аналогия…



Я сам иногда пытаюсь остудить излишне горячие головы, предлагающие немедленно ввести куда-то войска, задушить санкциями, разорвать все и всяческие отношения – увы, довольно часто это бывает контрпродуктивно и более вредно для нас самих, чем для тех, на кого мы пытаемся воздействовать. Часто в этом вопросе доминируют геополитические соображения: деваться некуда, ибо если там не будет русских танков, то сразу же появятся американские истребители.



Но все-таки очевидно, что бесконечно терпеть выходки разного рода «потерпевших» — себе дороже. И время от времени нужно давать ответ – адекватный, то есть жесткий и принципиальный. С нашими бывшими братьями по СССР, как показывает практика, работает только жесткая дрессура – пряник за правильное поведение, кнут за каждую провинность. Увы, если нет разума и совести, остается работать только с рефлексами…



"Кавказский Париж"

Помню, как на заре перестройки был популярен миф о Тбилиси как о кавказском Париже. Эх, дескать, если бы не русские, жили бы сейчас грузины, как в раю – наслаждались своим чудесным климатом, кушали круассаны по утрам, пили кофе в тесных тбилисских двориках, любовались бы видами Куры, гуляли по красивым набережным… Правда, продвигали этот миф все больше сами грузины да наши местные вечные «ягрузины», но суть-то от этого не меняется – кажется, до сих пор именно он формирует сознание грузинского народа. И именно отсюда "растут ноги" у стремления свалить на нас все свои неудачи и проблемы.



Мне не очень хочется сейчас скатываться в жанр, который я называю «советы Путину» и которым, чего уж там, сам иногда грешу. Какие вводить санкции, сколько потеряет Грузия от той или иной экономической меры российского правительства – об этом в каждом бульварном листке уже написали наши видные экономисты и не менее заметные эксперты. Кому надо, тот сам уже все нашел и прочитал.



Гораздо важнее, на мой взгляд, другое – каждый такой выплеск русофобии избавляет нас (надеюсь!) от глупых иллюзий. Мы больше не ведемся на ностальгические сопли вышедших в тираж актеров и актрис, рассказывающих нам про прекрасную «дрючьбу народов», которая была в СССР и про то, как нас всех жутко любили в Тбилиси и какое хлебосольное там кавказское гостеприимство.



Их, может быть, и любили, не спорю. Их, может быть, и принимали как самых дорогих гостей.



А вообще-то, там хорошо принимают только равных или более сильных. Остальным хорошо, если кусок лепешки подадут и чаю нальют.



Вот этот урок нам бы нужно заучить очень хорошо. И никаких больше поклонов… Откровенно говоря, я очень затрудняюсь с определением своей позиции по происходящему сейчас в Грузии. И главная трудность – формулировки. Потому что если говорить об этом честно, не выбирая выражений, то можно запросто наговорить на статью о разжигании межнациональной розни.Отчасти это странно, ведь противоположная сторона именно этим и занимается. Разжигает её, родимую – хоть межнациональную, хоть межгосударственную. Но мы снова и снова убеждаем себя в том, что нельзя уподобляться, не стоит путать нескольких крикунов и весь народ, нужно быть цивилизованными и мудрыми… В общем, набор необходимых штампов всем хорошо известен, каждый выберет по вкусу и сможет сохранить человеческий облик.А ещё мы должны «понять и простить». Они ведь так от нас настрадались за годы страшной русской оккупации. Причем все поголовно, по всему периметру страшной русской империи – и прибалты, и нэзалэжно-пэрэможники, и грузины, и армяне, и среднеазиаты… Это тоненькое подвывание про «понять и простить» давно стало у нас дежурным, просто обязательным, стоит случиться какой-нибудь заварушке на границе нашего русского ареала. Это почти комариный писк, такой же противный и такой же увы, привычный в нашем информационном болоте.Самое печальное, что нас все-таки убедили. Россия похожа на какого-нибудь мультипликационного медведя, перед которым бьется в истерике очередной наглый скунс или хорек, а он только переминается с ноги на ногу да думает, как же загладить свою вину…Так вот, насчет нашей вины перед Грузией и грузинами. Мы, безусловно, виноваты в том, что спасли этот народ от османского и персидского геноцида. Мы виноваты в том, что Грузия состоялась как самостоятельная страна, а не стала частью, например, Турции. Мы виноваты в том, что грузинский народ не разделил судьбу значительной части курдского. Мы виноваты в том, что грузинский язык сохранился как таковой, что дети тбилисских грузин учат именно его, а не турецкий, как это делают дети грузин, проживающих в Турции (и считающихся там турками, между прочим).Страдания, причиненные нами грузинскому народу, тоже трудно поддаются описанию. Это ведь ничего почти не производящая Грузия имела самый высокий уровень потребления в СССР. Именно в Грузию не поставляли мороженое мясо, потому что там, видите ли, «традиции» и туда нужно поставлять только живой скот – грузины любили кушать только парное мясцо.От таких страданий там выросла знаменитая грузинская интеллигенция, настоящим призванием которой, как показало время, оказалась работа свадебного тамады. Но она не только пыталась скармливать нам свое кино (тоже на русские деньги снятое, чего уж там), но и кормила нас своей ненавистью.Да и сейчас, увы, пытается это делать…Разумеется, мне могут возразить: а как же Абхазия и Южная Осетия? Тут-то Россия точно оккупант?! Тут-то автор что скажет?!Автор скажет, что лицемерие – плохая вещь. И если уж Грузия воспользовалась правом на самоопределение при распаде СССР (да что там – сама во многом этот распад спровоцировала), то глупо потом было настаивать на неизменности своих границ и отказывать в этом праве абхазам и осетинам. Поэтому нет, Россия не оккупант, а освободитель. Да, мы хорошо, крепко врезали Грузии по зубам, когда она попробовала оккупировать упомянутые территории, но тут уж извините, как аукнулось. Можем повторить…Сейчас очень много разговоров про то, что «не надо смешивать». Тоже традиционный аргумент, чего уж там. Так вот по этому поводу коллеги по «ВО» подкинули мне замечательный анекдот.— Простите, но там в моё харчо плюет какой-то мужик!— Это повар Вахтанг. Учтите, его позиция не отражает позицию всего персонала нашего кафе!Тут ведь дело-то в чем… Позиция кафе мне может быть интересна, а может быть и не очень. Но в любом случае я имею право требовать, чтобы мне, как минимум, не плевали в заказанное блюдо. Чтобы человека, не уважающего клиентов, моментально, без всяких дискуссий, выперли из штата.А тут мы слышим, как директор заведения, он же президент независимой Грузии, заявляет о том, что Россия – агрессор и оккупант. То есть тоже, получается, плюет в харчо? Но после этого немедленно приглашает гостей за стол – туристы, говорит, очень любят наше кафе, они не должны страдать от того, что мы плюем им в харчо! Ой, извините, они не должны страдать от действий политиков, которым и нужно решить возникшую проблему.Какая живучая все-таки аналогия…Я сам иногда пытаюсь остудить излишне горячие головы, предлагающие немедленно ввести куда-то войска, задушить санкциями, разорвать все и всяческие отношения – увы, довольно часто это бывает контрпродуктивно и более вредно для нас самих, чем для тех, на кого мы пытаемся воздействовать. Часто в этом вопросе доминируют геополитические соображения: деваться некуда, ибо если там не будет русских танков, то сразу же появятся американские истребители.Но все-таки очевидно, что бесконечно терпеть выходки разного рода «потерпевших» — себе дороже. И время от времени нужно давать ответ – адекватный, то есть жесткий и принципиальный. С нашими бывшими братьями по СССР, как показывает практика, работает только жесткая дрессура – пряник за правильное поведение, кнут за каждую провинность. Увы, если нет разума и совести, остается работать только с рефлексами…Помню, как на заре перестройки был популярен миф о Тбилиси как о кавказском Париже. Эх, дескать, если бы не русские, жили бы сейчас грузины, как в раю – наслаждались своим чудесным климатом, кушали круассаны по утрам, пили кофе в тесных тбилисских двориках, любовались бы видами Куры, гуляли по красивым набережным… Правда, продвигали этот миф все больше сами грузины да наши местные вечные «ягрузины», но суть-то от этого не меняется – кажется, до сих пор именно он формирует сознание грузинского народа. И именно отсюда "растут ноги" у стремления свалить на нас все свои неудачи и проблемы.Мне не очень хочется сейчас скатываться в жанр, который я называю «советы Путину» и которым, чего уж там, сам иногда грешу. Какие вводить санкции, сколько потеряет Грузия от той или иной экономической меры российского правительства – об этом в каждом бульварном листке уже написали наши видные экономисты и не менее заметные эксперты. Кому надо, тот сам уже все нашел и прочитал.Гораздо важнее, на мой взгляд, другое – каждый такой выплеск русофобии избавляет нас (надеюсь!) от глупых иллюзий. Мы больше не ведемся на ностальгические сопли вышедших в тираж актеров и актрис, рассказывающих нам про прекрасную «дрючьбу народов», которая была в СССР и про то, как нас всех жутко любили в Тбилиси и какое хлебосольное там кавказское гостеприимство.Их, может быть, и любили, не спорю. Их, может быть, и принимали как самых дорогих гостей.А вообще-то, там хорошо принимают только равных или более сильных. Остальным хорошо, если кусок лепешки подадут и чаю нальют.Вот этот урок нам бы нужно заучить очень хорошо. И никаких больше поклонов… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





59 Источник Похожие новости Критический просчёт ВМС США в пользу флотов России и КНР. Последствия ухода «Супер Томкетов» G20: саммит «на ногах». Слабые переговорные позиции Трампа Вредоносный миф о москитном флоте Хорватия: остров Крк и замок Крк Какой вы видите Россию будущего? Аспирантура в СССР: из архива в архив Новости партнеров