Против браков гомосексуалистов и за диалог с Россией: На съезде ХДС выбрали нового лидера партии

В Гамбурге на съезде ХДС новым председателем партии избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Идеи политика представляют собой классический консерватизм: она отрицает гей-браки, рассматривает Церковь как важную часть общественной жизни и выступает за взвешенную миграционную политику.

В Гамбурге на съезде ХДС новым председателем партии избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель на этот пост не баллотировалась.

Крамп-Карренбауэр - классический консерватор в политическом плане. В частности, она отрицает гей-браки, рассматривает Церковь как важную часть общественной жизни и выступает за взвешенную миграционную политику.

55-летняя Крамп-Карренбауэр считается близким соратником, но не двойником Меркель. Но несмотря на это, по признанию самой Крамп-Карренбауэр, ей приходилось "выдерживать бой" с Меркель.

На голосовании Христианско-демократического союза за кандидатуру новой главы партии проголосовало 517 из 999 делегатов съезда. Соперник Фридрих Мерц в это же время получил поддержку 482 партийцев.

Окончательное решение о новом председателе ХДС было принято по итогам второго тура.

Новый лидер ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр - юрист по образованию, вступила в ХДС в 18 лет, будучи студенткой.

Начав с коммунального уровня, в начале нулевых годов она стала занимать министерские посты в Сааре, став первой женщиной во главе местного МВД, когда ей не было еще и 40 лет. В 2011 году она возглавила земельное коалиционное правительство. Победив на досрочных выборах 2012 года, создала в Сааре устойчивую коалицию с социал-демократами в качестве младших партнеров, которую возглавляет до сих пор.

Два явных плюса преемницы Меркель заключаются в том, что она умеет уживаться с социал-демократами, знает и хорошо понимает граничащую с ФРГ Францию, которая является главным союзником и ведущим торговым партнером.

В отличие от бездетной номинальной протестантки Меркель, новый партийный лидер - мать троих взрослых сыновей, католичка. Она выступала против поддержанного Меркель закона, разрешающего вступать в законный брак мужчинам с мужчинами и женщинам с женщинами, была против уравнивания в правах однополых союзов с традиционными семьями. Ее неслучайно называют "консервативной душой" ХДС, партии изначально консервативной, но полевевшей при Меркель и сместившейся к центру, что ей не пошло на пользу, зато помогало "железной фрау" держаться у власти.

Политик умело совмещает приверженность традиционным консервативным ценностям с доверием ориентированных на получение прибыли предпринимателей и уважением женщин и матерей - как сторонник государственных программ, позволяющих им совмещать работу с воспитанием детей.

При этом Крамп-Карренбауэр прагматична, умеет не только прислушиваться к мнению других, но и отстаивать собственное. В важнейшем для Германии вопросе об отношении к миграции она занимает более жесткую позицию, чем Меркель.

В разгар миграционного кризиса 2015 года она поддержала Меркель в ее решении распахнуть границы страны для толп нелегальных мигрантов. Но теперь настроена уже не столь благодушно, требуя решительной депортации из страны мигрантов, которым власти отказали в убежище, а также тех, кто скрывает свои истинные персональные данные.