«Против безответственного обращения»: в Госдуму внесли закон об обязательной регистрации домашних животных

Депутаты заксобрания Челябинской области внесли в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учёте домашних животных. Инициатива направлена защиту питомцев от безответственного обращения и сокращение числа бездомных животных. Кроме того, депутаты Мосгордумы выступили с собственным предложением, которое запрещает проводить питомцам операции без медицинских показаний. В частности, это касается удаления кошкам когтевых фаланг.

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию домашних животных. Документом предлагается внести правки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По мнению авторов инициативы, их предложения нацелены на сокращение количества беспризорных животных и усиление­ защиты питомцев от безответственного обращения.

«Одним из основных ис­точников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами. В связи с этим в статью 13 федерального закона предлагается внести изменение, устанавливающее требование по обязательной регистрации и учёту животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти правом определять правила содержания домашних животных.

Вдобавок, инициатива нацелена на изменение правил обращения с беспризорными животными. Так, теперь после процедуры ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение в место отлова) животных с учётом «потенциальной опасности» и «в целях минимизации» контактов с детьми, пенсионерами, пациентами медучреждений предлагается не возвращать на территории социально значимых объектов. Речь идёт о детских садах, школах, поликлиниках, больницах и детских площадках.

По мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, вопрос регистрации животных очень важен, эта процедура необходима и должна стать общеобязательным требованием. При этом парламентарий заметил, что вопрос об ответственном обращении с животными регулируется другим законом, поэтому инициатива заксобрания Челябинской области может получить отрицательное заключение от правительства.

«Я положительно отношусь ко всем попыткам решить эту важную, серьёзную проблему, и мы приветствует все эти попытки. Это тот случай, когда закон правильный по сути, но не по форме», — пояснил собеседник RT.

АГН «Москва»

© Авилов Александр

Также 29 марта Мосгордума внесла в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий проведение в отношении животных хирургических и иных операций без медицинских показаний. Среди прочего, речь идёт о процедуре онихэктомии, когда кошкам удаляют когти вместе с когтевой фалангой пальцев.

Московские парламентарии также выступают за запрет пропаганды проведения животным ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях, за исключением случаев, предусмотренных законом. К таковым относятся меры по предотвращению появления нежелательного потомства у животных; оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии; иные случаи, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.

Также авторы документа призывают расширить понятие «жестокое обращение с животным», включив в него случаи причинения непереносимой боли либо вреда его здоровью в результате проведения вышеперечисленных процедур, и закрепить принцип «недопустимости жестокого обращения с животными».

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Отметим, что после общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, которое прошло летом 2020 года, в основном законе страны была закреплена норма о «формировании в обществе ответственного отношения к животным».

Президент России Владимир Путин в ходе общения с экологами и зоозащитниками подчёркивал важность подобной нормы.

«Чрезвычайно востребованное и нужное дело — закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно», — говорил Путин.

В январе 2021 года Министерство юстиции России поддержало проект комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды о введении поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за жестокое обращение с животными и несоблюдение требований по их содержанию. Как пояснял изданию «Коммерсантъ» глава комитета Владимир Бурматов, за жестокость по отношению к животным граждан могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. рублей, до 150 тыс. рублей составит санкция за содержание животных из перечня запрещённых. Также наказывать будут цирки и зоопарки за ненадлежащее использование и содержание животных.