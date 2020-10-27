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Против Белоруссии началась террористическая война – президент

27 октября 2020, 14:35  •  46 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лидер РБ увидел угрозу в продолжающихся протестах
Белоруссия столкнулась с террористической угрозой. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко на совещании в Минске 27 октября.
Он напомнил, что еще недавно дал указание силовикам работать с протестантами "аккуратно" и сообразно угрозе. Однако последние события в Минске показали, что организаторы настраивают людей на радикальные шаги. В итоге они переступают "красную черту".
В качестве примера Лукашенко рассказал, как в Минске сломали несколько светофоров. Кроме того, были попытки повредить рельсы и автоматику на железной дороге, чтобы блокировать движение.
"Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма",
– сделал вывод Лукашенко. По его мнению, организаторы протестов действуют строго по "методичке цветных революций". Несколько этапов уже прошло, настало время радикализации ситуации. Но этого белорусские власти не допустят:
"Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь",
– цитирует "БелТА" президента Белоруссии.
Накануне, 26 октября, истек срок ультиматума, который Лукашенко поставила лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Поскольку президент не ушел в отставку, она призвала граждан страны прекратить работу и устроить всеобщую стачку. Однако эксперты полагают, что план оппозиции провалился, поскольку Тихановская допустила несколько ошибок.

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