Против ареста не возражал: суд избрал меру пресечения расстрелявшему детей в казанской школе Ильназу Галявиеву

В Казани суд в среду вечером арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в местной школе и убил девять человек. В ходе судебного заседания 19-летний обвиняемый заявил, что не имеет хронических и тяжёлых заболеваний и не возражает против взятия его под стражу. В зале суда он вёл себя спокойно, не реагируя на многочисленные вопросы журналистов. Между тем ранее стало известно, что в прошлом году врачи нашли у подозреваемого заболевание головного мозга. Если психолого-психиатрическая экспертиза признает Галявиева вменяемым, то ему будет грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Советский райсуд Казани арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, который во вторник, 11 мая, открыл огонь из ружья по школьникам и учителям в гимназии №175. В результате стрельбы девять человек погибли, 23 получили ранения.

Заседание суда по рассмотрению ходатайства следствия об аресте подозреваемого проходило при повышенных мерах безопасности. Обвиняемый находился в стеклянном аквариуме вместе с тремя полицейскими, двое из которых были прикованы к нему наручниками.

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В ходе самого заседания сначала была установлена личность Галявиева, который спокойно и чётко отвечал на вопросы судьи.

Выступавший в суде следователь рассказал, что обвиняемый собирался убить двух и более лиц, желая выразить своё превосходство. В ходе стрельбы, по словам силовика, Галявиев произвёл не менее 17 выстрелов. Также на первом этаже возле кабинета английского языка обвиняемый установил взрывное устройство c поражающими элементами и привёл его в действие.

Следователь отметил, что задержанный свою вину в преступлении признал полностью, но заявил при этом о «справедливости» и «обоснованности» своих действий.

Никаких вопросов по материалам дела у Галявиева не возникло. Ни он сам, ни его адвокат не возражали против ходатайства следствия об аресте. Проведя в совещательной комнате непродолжительное время, судья постановил его удовлетворить и отправил подсудимого под стражу на два месяца.

На протяжении всего заседания Галявиев вёл себя крайне спокойно и сдержанно, не реагируя на многочисленные реплики и вопросы из зала.

Уже после заседания зампрокурора Татарстана Алексей Заика ещё раз подтвердил, что обвиняемый в массовом убийстве действовал в одиночку. Также он отметил, что в дальнейшем Галявиеву может быть предъявлено обвинение по статье «Терроризм», и сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена в ближайшие два месяца.

Кроме того, Заика сообщил, что попыток суицида обвиняемого официально не зарегистрировано, а запланированная медицинская экспертиза даст ответ, был ли он в момент совершения преступления под действием каких-либо запрещённых веществ.

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Трагедия в школе

Рано утром 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев ворвался в городскую гимназию №175, где раньше учился, и устроил беспорядочную стрельбу из имевшегося у него на законных основаниях турецкого ружья Hatsan Escort PS. После этого стрелок сдался приехавшим полицейским. Вопреки первоначальным сообщениям, он действовал в одиночку.

Жертвами нападения стали девять человек, в том числе семеро детей. Ещё 23 человека получили ранения. По данным республиканского Минздрава, в настоящее время двое раненых детей остаются в крайне тяжёлом состоянии, ещё шестеро — в тяжёлом. Часть пострадавших в среду спецбортом доставили в Москву.

По факту трагедии СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Расследованием будет заниматься центральный аппарат ведомства, в следственно-оперативную группу вошли более 100 следователей, экспертов и криминалистов. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, прибыв утром 12 мая в Казань, почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу, организованному у входа на территорию гимназии, и провёл оперативное совещание, где ему доложили о первоначальных результатах расследования и запланированных следственных действиях.

По данным следствия, Ильназ Галявиев на учёте у врачей (психиатра и нарколога) не состоял.

Спецавтомобиль заезжает на территорию Советского районного суда

© РИА Новости / Максим Богодвид

Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Ещё в прошлом году в ходе визита в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

«С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По её словам, следователями установлены место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого документов. По месту жительства подозреваемого проведён обыск, в рамках которого изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства. Опрошено более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения Галявиевым преступления.

«По уголовному делу назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские. Для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. Следователи в том числе изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством. Председатель СК России ещё раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления», — подчеркнула Петренко.