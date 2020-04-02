Против американских биолабораторий? В тюрьму! • 24 • Украина



Вчера в Украине устроили первую показательную порку для тех, кто осмеливается ставить под сомнение официальную информацию о коронавирусе. Все как в романе Джорджа Оруэлла: Большой брат устанавливает тотальный контроль и репрессирует. Служба безопасности Украины арестовала жительницу Херсонской области, в соцсетях писавшую о том, что Covid-19 ― это биологическое оружие США, вышедшее из-под контроля. Службисты пишут, что, «распространяя фейки, она способствовала дестабилизации общественной обстановки в регионе и нагнетанию паники среди населения». Конечно, тут же приписали связи с сепаратистами ДНР.



Без права на разглашение конфиденциальной информации



Соглашение по размещению американских биолабораторий на территории Украины и о сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия (ходовое название — «Программа по уменьшению биологических угроз»), было подписано между Минздравом Украины и Министерством обороны США в 2005 году. Программа профинансирована Министерством обороны США.



Первая Центральная реферативная лаборатория в Одессе, открытая на базе противочумного института в 2010 г., стала главной по изучению человеческих патогенов.



По поводу точного числа и научных задач этих лабораторий официальной информации нет. Согласно договору, украинское правительство не имеет права разглашать публично «конфиденциальную информацию» в рамках программы США. Одна из заявленных в соглашении функций этих лабораторий ― предотвращение разработки биологического оружия. Известно, что они созданы на базе лабораторий СЭС, научных учреждений (например, на базе лаборатории Львовского НИИ эпидемиологии и гигиены), лабораторий Госветслужбы. В распоряжение американцев были переданы коллекции патогенов, накопленные советскими и украинскими микробиологами.



Фактически американцы получили доступ к государственным секретам Украины в области биологических исследований и вытеснили украинскую науку из отрасли микробиологии. Все, как и предполагалось в программе: отодвинуть украинских ученых от проведения каких-либо практических работ, что потенциально могло привести к разработке опасного вируса, который могли использовать биотеррористы, и, как указано в самом названии программы, вообще избавить от «ненужных знаний».



Зная о продолжающемся военно-медицинском сотрудничестве украинского Минздрава с Пентагоном, легко понять, почему кресло Минздрава занимала далекая от медицины американка, агрессивно настроенная к РФ, и почему под ее руководством ликвидировали санитарно-эпидемиологическую службу Украины.



Эти лаборатории ― закрытые объекты, где не ступала нога журналистов, информации об исследованиях, которые там ведутся, нет, не замечены микробиологи из этих лабораторий (хотя бы в качестве консультантов) и в мероприятиях по локализации пандемий калифорнийского вируса гриппа в 2009–2010 гг. и нынешнего коронавируса.



Попавшая в тюрьму украинка ― далеко не единственная, которая подозревает американцев в засекреченных экспериментах. В разгар пандемии коронавируса в Китае представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявил о том, что вирус в Ухань занесли американские военные.



А две недели назад на сайте петиций президенту Зеленскому появилась петиция с просьбой создать госкомиссию по изучению деятельности биолабораторий США и оценке риска инфекционных угроз, которые могут таиться внутри страны. Просьба важная, но давно известно, что механизм петиций на Украине не работает, голосов в поддержку мало.



«На сегодняшний день в стране работают одиннадцать (по другим данным, пятнадцать) американских биологических лабораторий. Все они являются объектами повышенной опасности, ― говорится в петиции. ― Всего Пентагон ввел в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру. В частности, на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана. Ранее ученые Германии и Франции фактически обвинили американскую организацию в потенциальном нарушении «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении». Не стоит отставать от прогрессивной Европы. Даже изолировавшись от всего мира, остается опасность быть уничтоженными изнутри».



Вирусные барыги: Украина уже служила полигоном для фальшивой пандемии и разгона паники



Но сегодня людей терзает не только вопрос, откуда взялся этот вирус, но и вопросы, не технология ли это для получения крупнейших доходов, разграбления бюджетов многих стран, установления нового мирового порядка, адекватны ли меры борьбы с пандемией?



О явных спекуляциях на карантинных мерах, неоправданных, неразумных действиях написано уже немало, но надо напомнить, что 10 лет назад Украина оказалась первой на постсоветском пространстве страной, где была разыграна крупная «паническая партия» в ситуации с так называемым свиным гриппом (А/H1N1-Калифорния).



Тогдашний проамериканский президент Виктор Ющенко выступил с экстренным телеобращением к нации (с таким обращением в тот год выступили всего два президента ― США и Украины), министр иностранных дел Петр Порошенко проводил первые закупки противовирусных средств, которые не понадобились, тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко убедила депутатов в необходимости расчехлить Резервный фонд Украины, чтобы вытащить из него сотни миллионов на борьбу с гриппом.



Вскоре Ющенко сменил Янукович, и Счетная палата Украины подсчитала, что из закупленных правительством оборудования, медизделий, лекарств и масок пригодилось лишь 8%, а информация о циркуляции вируса А/H1N1 в тот период была преувеличена и сфальсифицирована для обоснования неоправданных закупок огромных партий лекарственных препаратов, вакцин, лабораторного оборудования и товаров медицинского назначения, что привело к разбазариванию бюджетных средств в особо крупных размерах.



Технология по раскрутке «панически-пандемических настроений» проводилась в лучших манипуляционных традициях: диагноз «свиной грипп» ставился при отсутствии тестов на вируc H1N1, по клинической картине заболевания, цифры брались с потолка, статистика составлялась под диктовку Минздрава. То есть пандемия свиного гриппа 2009–2010 гг. в Украине была не чем иным, как ловко провернутой аферой, в которую были вовлечены высшие должностные лица. (Подробный анализ о том, как это происходило, я представил в статье «Врачи народа» в газете «2000» в 2011 году).



Юрий Луценко, в то время глава МВД, направил премьер-министру Юлии Тимошенко письмо «О злоупотреблениях должностных лиц МЗ во время закупки тест-систем для выявления свиного гриппа». В документе говорилось: «…в Техническое задание закупки товаров... включены тест-системы для диагностики вируса гриппа, которые не дают возможности выявлять специфический свиной грипп...



Под видом тест-систем... закуплены лишь реактивы... которые не являются тест-системами для диагностики гриппа.



Как следствие, областные СЭС не начали осуществлять практическую работу по диагностике свиного гриппа. Таким образом, бюджетные средства, которые выделяются из резервного фонда, тратятся не по назначению».



Но и эти обвинения и сенсационные данные Счетной палаты не нарушили спокойствия госчиновников относительно суммы в 1,1 млрд грн, выделенной на борьбу с пандемическим гриппом и поглощенной «пандемическим гриппом».



Что касается тест-систем, которые Петр Порошенко вроде бы завез в Украину теперь для опознания коронавируса накануне объявления карантина, то возникает резонный вопрос относительно того, функциональные это тест-системы или очередная спекуляция? Альянс продавцов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко терпит крах



В 2009 году, будучи главой МИДа, он также занимался закупками и заявлял, что ему удалось лично договориться с производителем препарата — компанией «Ф. Хоффман — Ля Рош» о поставке в Украину лекарства «Тамифлю» (тогда была мощная рекламная кампания, что от калифорнийского гриппа помогает только это средство) по дисконтной цене 67 грн за упаковку. «Это позволило сэкономить 140 млн грн бюджетных средств», — говорил Порошенко, но после журналисты выяснили, что никакой экономии не было, а первые партии препарата приобретались по 251 грн.



После обнародования Счетной палатой информации о злоупотреблениях в высших эшелонах власти в ходе «пандемической кампании» все испытали шок. И казалось, что уж за аферу такого масштаба ее организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание. Было обращение в Генпрокуратуру, была создана специальная парламентская комиссия, пришла новая власть, обещавшая навести порядок в медицинской сфере. Но никаких расследований проведено не было.



Парламентская комиссия замяла вопрос: «копать под своих» не в правилах политической культуры, а пришлось бы. Похоже, все медицинские чиновники и политики, опутанные круговой порукой, участвовавшие в коррупционных схемах, получив свои «откаты», стали участниками комбинации, базирующейся на обдирании людей путем внушения страха.



Сегодняшнее единодушие депутатов относительно коронавирусных угроз тоже настораживает. Такая тишина, как та, которую деньги любят. Удовлетворенная тишина. Ни слова не было сказано о том, что Путин так и ждет, чтоб обвалить нашу экономику, о том, что это его с китайцами рук дело и что это непатриотично ― паниковать и капитулировать перед агрессором в виде вируса. Странно.



Украинская медэлита (а осталась ли еще она?) так и не дала заслуженную оценку тому «свинско-пандемическому» явлению, и в массах на этот счет существуют два мнения. Что панику раздували искусственно (и за ней стоят конкретные организаторы, которые обеспечивали «правильное поведение» министерских работников и «сенсации» в СМИ, разрабатывали алгоритмы финансового взаимодействия с главными игроками «пандемического рынка»). И что эпидемия «свиного гриппа» действительно была, а выброшенные на нее миллионы — следствие неадекватных действий любителей наживаться на человеческих бедах. Одним словом, из подобных медицинских катастроф госчиновники всегда могут выйти с чистыми, ничего не кравшими руками.



Звучали в 2010-м и предположения, что ВОЗ разгоняет истерию о «пандемии» в интересах фармацевтических компаний.



Первым госпитализированным тогда в Киеве с подозрением на грипп А/H1N1 оказался гражданин Украины, прибывший из США: следовало, как говорят современные специалисты по медицинскому маркетингу, легализовать занесение опасного вируса на привлекательную в финансовом отношении территорию. Диагноз ставили в референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне — поступило подтверждение, что результат анализа направленного из Украины материала, взятого от недавно госпитализированного больного, положителен для вируса А/H1N1. Но пациент... уже был выписан из Киевской городской клинической больницы № 9.



Цифры по количеству больных свиным гриппом из регионов явно брались с потолка. Все тестовые системы, по данным Счетной палаты, остались лежать на таможне и складах СЭС мертвым грузом. Лаборатории не могли ставить точных диагнозов. Но если сам президент и премьер объявили о «пандемии», то хочешь ― не хочешь, а «тревогу за народ» изволь наполнить конкретным содержанием. Случаи заболевания и летальные исходы посыпались в статистические данные как из рога изобилия.



Недавно, участвуя в теледебатах относительно коронавируса, я напомнил эти факты одному из киевских инфекционистов и прямо спросил, согласен ли он с тем, что это была афера, как ученые, медики могли на такое пойти? Он, улыбнувшись, ответил: «Но судебных же приговоров не было». Пришлось напомнить, что судебных приговоров у нас и относительно убийства Бузины нет, и еще в очень многих случаях. Открытый рынок земли и последствия для Украины



Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в 2010-м также планировала начать расследование роли ВОЗ в информационном освещении пандемии, а также дать оценку фактам намеренного давления фармацевтических концернов на информационные каналы, призванного повлиять на освещение ситуации с распространением птичьего и свиного гриппа.



С инициативой провести расследование выступил Вольфганг Водарг, возглавляющий в ПАСЕ подкомиссию по здравоохранению. По его словам, миллионы здоровых людей были без необходимости подвергнуты риску, сопряженному с использованием недостаточно протестированных вакцин в связи с угрозой заболевания. Но ПАСЕ почему-то решила не проводить дебаты относительно «фальшивых» пандемий.



Прицел на опустошение территории?



А вот что на этот счет говорили, например, ученые из английской независимой ассоциации Cochrane Collaboration (в публикации в авторитетном журнале British Medical Journal): «Рекомендации экспертов ВОЗ относительно свиного гриппа свидетельствуют о возможности сговора с некоторыми фармацевтическими компаниями. Британский профессор Дэвид Солсбери уверен, что для паники вокруг вируса A/H1N1 не было никаких оснований. Эпидемиологи ассоциации пришли к выводу, что тамифлю малоэффективен в борьбе с гриппом, но фармацевтические компании на продаже лекарств от диковинного вируса заработали в 2009-м около 7 млрд евро».



Заведующий кафедрой патологоанатомии Иркутского государственного медицинского университета РФ Владимир Агеев заявлял, что большинства страшных болезней, которыми запугали население многих стран, просто не существует. Свиной грипп, по словам Агеева, — вселенское безумие и бессовестная ложь:



«За всем стоит мощное лоббирование “эпидемий” со стороны высокопоставленных чиновников ООН и ВОЗ, действующих в интересах нескольких транснациональных фармацевтических монополий, заинтересованных в новых болезнях с последующим продвижением на рынок своих лекарственных препаратов. Компании спонсируют различного рода консультативные советы, выделяют “независимых экспертов”, рассказывающих и объясняющих суть новых болезней, очень активно работают нанятые пиар-технологи.



...Подобные выдумки не могут закончиться ничем хорошим, ― предупреждал он. – Ведь когда появится настоящая болезнь, народ в нее просто не поверит, и тогда все для нас закончится очень страшно».



Сегодня ему вторит российский врач-инфекционист Владимир Никифоров, так характеризуя ситуацию с коронавирусом:



«Совершенно необъяснимая паника, абсолютно контрпродуктивная кампания нагнетания страха, истерии. Нельзя сказать, что проблемы нет, но она и не такая ужасающая, не тот апокалипсис, который нам втолковывают через интернет».



Интересно, что он побывал в Китае в разгар эпидемии, но российских специалистов не допустили ни в больницы, ни в китайские лаборатории: «У меня задание как раз и было взглянуть взглядом профессионала… Была представительная бригада, представители Минздрава и Роспотребнадзора. Ладно, думаю, черт с ним, не пустили меня в Ухань, давайте покажите мне больницу в Китае. Тоже не пустили. Мы приехали со своими тест-системами, говорим: дайте нам их испытать. Нам говорят: “А мы вас в лабораторию не пустим”. Говорим: “Дайте вирус”. Отвечают: “Не можем, он у нас двойного назначения”. То есть можно сделать вакцину, а можно сделать наоборот».



Что же до применения патогенов как материалов для биооружия, то разве это фантастика? Разве выглядит таким уж фантастическим использование американских биолабораторий фармацевтическими магнатами, например, для вбросов вирусов с целью дальнейших продаж противоядий от них?



Украинский военный врач Геннадий Остапенко, в качестве миротворца находившийся в Ираке в 2004–2005 гг., мне на этот счет говорил:



«Возможности использования патогенов в качестве оружия мы исключать не можем.



Биологическая лаборатория с особо опасными инфекциями, предполагающая разработку вакцин, может быть потенциально использована для разработки биооружия. Это прописная истина. Подобные лаборатории — мины, которые могут взорваться в любой момент. Наша страна не обладает экономическими возможностями, чтобы даже локализовать минимальные последствия от утечки бактериологического материала в небольшом радиусе. Мы слишком слабы, чтобы играть с огнем. Молдавские врачи призвали политиков помолчать



В мире очень неспокойно из-за терроризма. И нельзя исключать, что какая-то террористическая организация, узнав о наличии такой лаборатории, не решит похитить и использовать штаммы опасных бактерий в качестве оружия.



Создание лаборатории ставит под вопрос смысл самой программы по уменьшению биоугроз, по предупреждению терроризма.



Пусть эти лаборатории размещают в странах, которые могут по крайней мере обеспечить сохранность этого потенциального оружия или же не допустить применения биоматериала в качестве оружия. Занимаются этим в Штатах — пусть занимаются. Есть сверхдержава РФ. Есть Франция, есть Германия...



По большому счету я вообще не верю в гуманизм американцев. Если они вкладывают деньги, значит хотят получить от этого прибыль.



Мне очень не хочется верить, что ведется прицел на опустошение наших территорий, но многие факты говорят о том, что уже сегодня идет целенаправленное уничтожение нашего народа. Для этого используются и политические, и экономические, и медицинские ресурсы. Так что все может быть».



Вчера в Украине устроили первую показательную порку для тех, кто осмеливается ставить под сомнение официальную информацию о коронавирусе. Все как в романе Джорджа Оруэлла: Большой брат устанавливает тотальный контроль и репрессирует. Служба безопасности Украины арестовала жительницу Херсонской области, в соцсетях писавшую о том, что Covid-19 ― это биологическое оружие США, вышедшее из-под контроля. Службисты пишут, что, «распространяя фейки, она способствовала дестабилизации общественной обстановки в регионе и нагнетанию паники среди населения». Конечно, тут же приписали связи с сепаратистами ДНР.Соглашение по размещению американских биолабораторий на территории Украины и о сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия (ходовое название — «Программа по уменьшению биологических угроз»), было подписано между Минздравом Украины и Министерством обороны США в 2005 году. Программа профинансирована Министерством обороны США.Первая Центральная реферативная лаборатория в Одессе, открытая на базе противочумного института в 2010 г., стала главной по изучению человеческих патогенов.По поводу точного числа и научных задач этих лабораторий официальной информации нет. Согласно договору, украинское правительство не имеет права разглашать публично «конфиденциальную информацию» в рамках программы США. Одна из заявленных в соглашении функций этих лабораторий ― предотвращение разработки биологического оружия. Известно, что они созданы на базе лабораторий СЭС, научных учреждений (например, на базе лаборатории Львовского НИИ эпидемиологии и гигиены), лабораторий Госветслужбы. В распоряжение американцев были переданы коллекции патогенов, накопленные советскими и украинскими микробиологами.Фактически американцы получили доступ к государственным секретам Украины в области биологических исследований и вытеснили украинскую науку из отрасли микробиологии. Все, как и предполагалось в программе: отодвинуть украинских ученых от проведения каких-либо практических работ, что потенциально могло привести к разработке опасного вируса, который могли использовать биотеррористы, и, как указано в самом названии программы, вообще избавить от «ненужных знаний».Зная о продолжающемся военно-медицинском сотрудничестве украинского Минздрава с Пентагоном, легко понять, почему кресло Минздрава занимала далекая от медицины американка, агрессивно настроенная к РФ, и почему под ее руководством ликвидировали санитарно-эпидемиологическую службу Украины.Эти лаборатории ― закрытые объекты, где не ступала нога журналистов, информации об исследованиях, которые там ведутся, нет, не замечены микробиологи из этих лабораторий (хотя бы в качестве консультантов) и в мероприятиях по локализации пандемий калифорнийского вируса гриппа в 2009–2010 гг. и нынешнего коронавируса.Попавшая в тюрьму украинка ― далеко не единственная, которая подозревает американцев в засекреченных экспериментах. В разгар пандемии коронавируса в Китае представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявил о том, что вирус в Ухань занесли американские военные.А две недели назад на сайте петиций президенту Зеленскому появилась петиция с просьбой создать госкомиссию по изучению деятельности биолабораторий США и оценке риска инфекционных угроз, которые могут таиться внутри страны. Просьба важная, но давно известно, что механизм петиций на Украине не работает, голосов в поддержку мало.«На сегодняшний день в стране работают одиннадцать (по другим данным, пятнадцать) американских биологических лабораторий. Все они являются объектами повышенной опасности, ― говорится в петиции. ― Всего Пентагон ввел в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру. В частности, на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана. Ранее ученые Германии и Франции фактически обвинили американскую организацию в потенциальном нарушении «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении». Не стоит отставать от прогрессивной Европы. Даже изолировавшись от всего мира, остается опасность быть уничтоженными изнутри».Но сегодня людей терзает не только вопрос, откуда взялся этот вирус, но и вопросы, не технология ли это для получения крупнейших доходов, разграбления бюджетов многих стран, установления нового мирового порядка, адекватны ли меры борьбы с пандемией?О явных спекуляциях на карантинных мерах, неоправданных, неразумных действиях написано уже немало, но надо напомнить, что 10 лет назад Украина оказалась первой на постсоветском пространстве страной, где была разыграна крупная «паническая партия» в ситуации с так называемым свиным гриппом (А/H1N1-Калифорния).Тогдашний проамериканский президент Виктор Ющенко выступил с экстренным телеобращением к нации (с таким обращением в тот год выступили всего два президента ― США и Украины), министр иностранных дел Петр Порошенко проводил первые закупки противовирусных средств, которые не понадобились, тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко убедила депутатов в необходимости расчехлить Резервный фонд Украины, чтобы вытащить из него сотни миллионов на борьбу с гриппом.Вскоре Ющенко сменил Янукович, и Счетная палата Украины подсчитала, что из закупленных правительством оборудования, медизделий, лекарств и масок пригодилось лишь 8%, а информация о циркуляции вируса А/H1N1 в тот период была преувеличена и сфальсифицирована для обоснования неоправданных закупок огромных партий лекарственных препаратов, вакцин, лабораторного оборудования и товаров медицинского назначения, что привело к разбазариванию бюджетных средств в особо крупных размерах.Технология по раскрутке «панически-пандемических настроений» проводилась в лучших манипуляционных традициях: диагноз «свиной грипп» ставился при отсутствии тестов на вируc H1N1, по клинической картине заболевания, цифры брались с потолка, статистика составлялась под диктовку Минздрава. То есть пандемия свиного гриппа 2009–2010 гг. в Украине была не чем иным, как ловко провернутой аферой, в которую были вовлечены высшие должностные лица. (Подробный анализ о том, как это происходило, я представил в статье «Врачи народа» в газете «2000» в 2011 году).Юрий Луценко, в то время глава МВД, направил премьер-министру Юлии Тимошенко письмо «О злоупотреблениях должностных лиц МЗ во время закупки тест-систем для выявления свиного гриппа». В документе говорилось: «…в Техническое задание закупки товаров... включены тест-системы для диагностики вируса гриппа, которые не дают возможности выявлять специфический свиной грипп...Под видом тест-систем... закуплены лишь реактивы... которые не являются тест-системами для диагностики гриппа.Как следствие, областные СЭС не начали осуществлять практическую работу по диагностике свиного гриппа. Таким образом, бюджетные средства, которые выделяются из резервного фонда, тратятся не по назначению».Но и эти обвинения и сенсационные данные Счетной палаты не нарушили спокойствия госчиновников относительно суммы в 1,1 млрд грн, выделенной на борьбу с пандемическим гриппом и поглощенной «пандемическим гриппом».Что касается тест-систем, которые Петр Порошенко вроде бы завез в Украину теперь для опознания коронавируса накануне объявления карантина, то возникает резонный вопрос относительно того, функциональные это тест-системы или очередная спекуляция?В 2009 году, будучи главой МИДа, он также занимался закупками и заявлял, что ему удалось лично договориться с производителем препарата — компанией «Ф. Хоффман — Ля Рош» о поставке в Украину лекарства «Тамифлю» (тогда была мощная рекламная кампания, что от калифорнийского гриппа помогает только это средство) по дисконтной цене 67 грн за упаковку. «Это позволило сэкономить 140 млн грн бюджетных средств», — говорил Порошенко, но после журналисты выяснили, что никакой экономии не было, а первые партии препарата приобретались по 251 грн.После обнародования Счетной палатой информации о злоупотреблениях в высших эшелонах власти в ходе «пандемической кампании» все испытали шок. И казалось, что уж за аферу такого масштаба ее организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание. Было обращение в Генпрокуратуру, была создана специальная парламентская комиссия, пришла новая власть, обещавшая навести порядок в медицинской сфере. Но никаких расследований проведено не было.Парламентская комиссия замяла вопрос: «копать под своих» не в правилах политической культуры, а пришлось бы. Похоже, все медицинские чиновники и политики, опутанные круговой порукой, участвовавшие в коррупционных схемах, получив свои «откаты», стали участниками комбинации, базирующейся на обдирании людей путем внушения страха.Сегодняшнее единодушие депутатов относительно коронавирусных угроз тоже настораживает. Такая тишина, как та, которую деньги любят. Удовлетворенная тишина. Ни слова не было сказано о том, что Путин так и ждет, чтоб обвалить нашу экономику, о том, что это его с китайцами рук дело и что это непатриотично ― паниковать и капитулировать перед агрессором в виде вируса. Странно.Украинская медэлита (а осталась ли еще она?) так и не дала заслуженную оценку тому «свинско-пандемическому» явлению, и в массах на этот счет существуют два мнения. Что панику раздували искусственно (и за ней стоят конкретные организаторы, которые обеспечивали «правильное поведение» министерских работников и «сенсации» в СМИ, разрабатывали алгоритмы финансового взаимодействия с главными игроками «пандемического рынка»). И что эпидемия «свиного гриппа» действительно была, а выброшенные на нее миллионы — следствие неадекватных действий любителей наживаться на человеческих бедах. Одним словом, из подобных медицинских катастроф госчиновники всегда могут выйти с чистыми, ничего не кравшими руками.Звучали в 2010-м и предположения, что ВОЗ разгоняет истерию о «пандемии» в интересах фармацевтических компаний.Первым госпитализированным тогда в Киеве с подозрением на грипп А/H1N1 оказался гражданин Украины, прибывший из США: следовало, как говорят современные специалисты по медицинскому маркетингу, легализовать занесение опасного вируса на привлекательную в финансовом отношении территорию. Диагноз ставили в референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне — поступило подтверждение, что результат анализа направленного из Украины материала, взятого от недавно госпитализированного больного, положителен для вируса А/H1N1. Но пациент... уже был выписан из Киевской городской клинической больницы № 9.Цифры по количеству больных свиным гриппом из регионов явно брались с потолка. Все тестовые системы, по данным Счетной палаты, остались лежать на таможне и складах СЭС мертвым грузом. Лаборатории не могли ставить точных диагнозов. Но если сам президент и премьер объявили о «пандемии», то хочешь ― не хочешь, а «тревогу за народ» изволь наполнить конкретным содержанием. Случаи заболевания и летальные исходы посыпались в статистические данные как из рога изобилия.Недавно, участвуя в теледебатах относительно коронавируса, я напомнил эти факты одному из киевских инфекционистов и прямо спросил, согласен ли он с тем, что это была афера, как ученые, медики могли на такое пойти? Он, улыбнувшись, ответил: «Но судебных же приговоров не было». Пришлось напомнить, что судебных приговоров у нас и относительно убийства Бузины нет, и еще в очень многих случаях.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в 2010-м также планировала начать расследование роли ВОЗ в информационном освещении пандемии, а также дать оценку фактам намеренного давления фармацевтических концернов на информационные каналы, призванного повлиять на освещение ситуации с распространением птичьего и свиного гриппа.С инициативой провести расследование выступил Вольфганг Водарг, возглавляющий в ПАСЕ подкомиссию по здравоохранению. По его словам, миллионы здоровых людей были без необходимости подвергнуты риску, сопряженному с использованием недостаточно протестированных вакцин в связи с угрозой заболевания. Но ПАСЕ почему-то решила не проводить дебаты относительно «фальшивых» пандемий.А вот что на этот счет говорили, например, ученые из английской независимой ассоциации Cochrane Collaboration (в публикации в авторитетном журнале British Medical Journal): «Рекомендации экспертов ВОЗ относительно свиного гриппа свидетельствуют о возможности сговора с некоторыми фармацевтическими компаниями. Британский профессор Дэвид Солсбери уверен, что для паники вокруг вируса A/H1N1 не было никаких оснований. Эпидемиологи ассоциации пришли к выводу, что тамифлю малоэффективен в борьбе с гриппом, но фармацевтические компании на продаже лекарств от диковинного вируса заработали в 2009-м около 7 млрд евро».Заведующий кафедрой патологоанатомии Иркутского государственного медицинского университета РФ Владимир Агеев заявлял, что большинства страшных болезней, которыми запугали население многих стран, просто не существует. Свиной грипп, по словам Агеева, — вселенское безумие и бессовестная ложь:«За всем стоит мощное лоббирование “эпидемий” со стороны высокопоставленных чиновников ООН и ВОЗ, действующих в интересах нескольких транснациональных фармацевтических монополий, заинтересованных в новых болезнях с последующим продвижением на рынок своих лекарственных препаратов. Компании спонсируют различного рода консультативные советы, выделяют “независимых экспертов”, рассказывающих и объясняющих суть новых болезней, очень активно работают нанятые пиар-технологи....Подобные выдумки не могут закончиться ничем хорошим, ― предупреждал он. – Ведь когда появится настоящая болезнь, народ в нее просто не поверит, и тогда все для нас закончится очень страшно».Сегодня ему вторит российский врач-инфекционист Владимир Никифоров, так характеризуя ситуацию с коронавирусом:«Совершенно необъяснимая паника, абсолютно контрпродуктивная кампания нагнетания страха, истерии. Нельзя сказать, что проблемы нет, но она и не такая ужасающая, не тот апокалипсис, который нам втолковывают через интернет».Интересно, что он побывал в Китае в разгар эпидемии, но российских специалистов не допустили ни в больницы, ни в китайские лаборатории: «У меня задание как раз и было взглянуть взглядом профессионала… Была представительная бригада, представители Минздрава и Роспотребнадзора. Ладно, думаю, черт с ним, не пустили меня в Ухань, давайте покажите мне больницу в Китае. Тоже не пустили. Мы приехали со своими тест-системами, говорим: дайте нам их испытать. Нам говорят: “А мы вас в лабораторию не пустим”. Говорим: “Дайте вирус”. Отвечают: “Не можем, он у нас двойного назначения”. То есть можно сделать вакцину, а можно сделать наоборот».Что же до применения патогенов как материалов для биооружия, то разве это фантастика? Разве выглядит таким уж фантастическим использование американских биолабораторий фармацевтическими магнатами, например, для вбросов вирусов с целью дальнейших продаж противоядий от них?Украинский военный врач Геннадий Остапенко, в качестве миротворца находившийся в Ираке в 2004–2005 гг., мне на этот счет говорил:«Возможности использования патогенов в качестве оружия мы исключать не можем.Биологическая лаборатория с особо опасными инфекциями, предполагающая разработку вакцин, может быть потенциально использована для разработки биооружия. Это прописная истина. Подобные лаборатории — мины, которые могут взорваться в любой момент. Наша страна не обладает экономическими возможностями, чтобы даже локализовать минимальные последствия от утечки бактериологического материала в небольшом радиусе. Мы слишком слабы, чтобы играть с огнем.В мире очень неспокойно из-за терроризма. И нельзя исключать, что какая-то террористическая организация, узнав о наличии такой лаборатории, не решит похитить и использовать штаммы опасных бактерий в качестве оружия.Создание лаборатории ставит под вопрос смысл самой программы по уменьшению биоугроз, по предупреждению терроризма.Пусть эти лаборатории размещают в странах, которые могут по крайней мере обеспечить сохранность этого потенциального оружия или же не допустить применения биоматериала в качестве оружия. Занимаются этим в Штатах — пусть занимаются. Есть сверхдержава РФ. Есть Франция, есть Германия...По большому счету я вообще не верю в гуманизм американцев. Если они вкладывают деньги, значит хотят получить от этого прибыль.Мне очень не хочется верить, что ведется прицел на опустошение наших территорий, но многие факты говорят о том, что уже сегодня идет целенаправленное уничтожение нашего народа. Для этого используются и политические, и экономические, и медицинские ресурсы. Так что все может быть». 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