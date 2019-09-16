Против «альтернативы»: конгресс США призвали выделить ресурсы на выявление нарушений прав человека Китаем и Россией

Конгрессу США следует предоставить Пентагону ресурсы для проведения информационных кампаний, которые бы выявили нарушения прав человека со стороны Китая и России. Такой призыв содержится в докладе Центра стратегических и международных исследований, с которым ознакомился RT. Американские аналитики утверждают, что Москва и Пекин якобы рассматривают авторитаризм как альтернативу демократии и стремятся «предать гражданское общество забвению». По мнению опрошенных RT экспертов, США прикрываются защитой прав человека, чтобы критиковать неугодные им страны. В то же время сам Вашингтон зачастую закрывает глаза на нарушения в этой сфере со стороны своих партнёров, поскольку сотрудничество с ними выгодно Америке.

Соединённые Штаты должны прикладывать больше усилий для защиты прав человека во всём мире и продемонстрировать своё лидерство в этом вопросе на фоне укрепления позиций авторитаризма. Так считают аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) — организации, которая предоставляет экспертную поддержку конгрессу США и частично спонсируется правительством.

При этом эксперты центра полагают, что авторитаризм набирает силу в том числе якобы из-за действий Китая и России.

По мнению аналитиков, конгрессу следует выделить ресурсы Министерству обороны США для проведения информационных операций, которые позволят выявить «нарушения прав человека и гражданских свобод» со стороны Москвы и Пекина.

«В дополнение к планированию мер по укреплению надлежащего государственного управления и прав человека, которое осуществляют Госдепартамент США и Агентство по международному развитию, конгресс должен рассмотреть, санкционировать и снабдить всем необходимым проведение Министерством обороны информационных операций по выявлению нарушений прав человека, гражданских свобод и суверенитета, совершаемых Россией и Китаем как по всему миру, так и в отношении собственного населения», — говорится в докладе CSIS, с которым ознакомился RT.

Как утверждают сотрудники аналитического центра, РФ и КНР рассматривают авторитарную модель управления государством «в качестве альтернативы демократии». При этом Россия якобы распространяет среди других стран навыки дезинформации, чтобы подрывать выборы и доверие к государственным институтам, а также «предать гражданское общество забвению».

«В условиях современного геополитического климата необходимость в действиях конгресса ощущается сильнее, чем когда-либо. Китай, Россия и другие правительства выдают авторитарные модели управления за конкурентную альтернативу демократии. Китай и Россия убеждают другие страны придерживаться их модели управления с помощью культурной диффузии и экономической выгоды, при этом незаметно обесценивая демократические и международные институты. Иными словами — применяя «острую силу», — отмечается в документе.

Аналитики также подчёркивают, что в связи с этими вызовами Вашингтону необходимо укрепить свою «руководящую роль».

Как считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, стремление США распространять свои «демократические ценности» можно объяснить идеей американского превосходства, которая в Соединённых Штатах весьма популярна. Впрочем, тему нарушения прав человека и «защиты демократии» Вашингтон поднимает только в отношении тех стран, которые не желают следовать в фарватере США.

«Причина не в «злой природе» России и Китая, а в том, что эти страны защищают свои интересы, международные меры безопасности, систему контроля над вооружением, которые США уничтожают. Вашингтону бы заняться своим политическим режимом и проанализировать свои внешнеполитические цели», — пояснил RT политолог.

По мнению директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Вашингтон действительно считает «священной обязанностью» распространение принципов своей государственности. Однако сегодня всем очевидно, что у самих Соединённых Штатов масса внутренних проблем.

«Мессианство характерно для США. Но времена изменились, сегодня многие вопросы в других государствах решены гораздо эффективнее, чем в Америке. Она не может больше считать себя самой развитой страной в социальной и политической сферах, а потому не может учить остальных», — сказал эксперт.

Заседание конгресса США

Reuters

© Jim Young

Выгода превыше идеалов

Специалисты CSIS указывают, что действия Китая и России могут «заставить» США отступить от своих принципов и закрыть глаза на нарушения прав человека в ряде стран, чтобы иметь возможность конкурировать с Пекином и Москвой. Особенно это касается тех регионов, где у китайской и российской сторон больше влияния.

«Локальные партнёры могут пытаться подчёркнуто донести до США, что иметь дело с Китаем и Россией гораздо проще. Таким образом они могут оказывать давление на США, вынуждая их срывать ход своей работы по оценке, рассмотрению и контролю, направленной в том числе на обеспечение соблюдения прав человека», — говорится в докладе.

По мнению авторов документа, это происходит потому, что Россия и Китай «играют по другим правилам». Эти страны, как отмечают аналитики CSIS, готовы продавать оружие и заключать партнёрские соглашения в области безопасности с другими государствами, игнорируя их тип управления или отношение к правам человека.

«Китай и Россия хотят торговать оружием и выступать посредниками партнёрств в области безопасности с другими странами, закрывая при этом глаза на то, какими методами они осуществляют управление и какова у них ситуация с правами человека», — сообщают авторы доклада.

Специалисты считают, что конгрессу следует оказать давление на Белый дом, чтобы «усилить приверженность» американским ценностям в оборонной политике.

Впрочем, стоит отметить, что Вашингтон и без постороннего «давления» нарушает свои «принципы». В частности, одним из основных партнёров США в сфере военного сотрудничества является Саудовская Аравия.

«США продают вооружение Саудовской Аравии, но говорить о том, что эта страна с высокими демократическими стандартами, невозможно. Это, без сомнений, абсолютная теократическая монархия. У другого ближайшего союзника США — Израиля — тоже достаточно спорная внешняя политика, но оружие всё равно продаётся, потому что это выгодно Штатам», — заметил политолог Юрий Почта.

Примечательно, что запретить поставки американского оружия пытались даже в конгрессе США. Там приняли несколько резолюций, запрещающих реализацию уже подписанных с Эр-Риядом соглашений на сумму $8,1 млрд. Однако Дональд Трамп наложил на них вето.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 в Осаке, Япония, 29 июня

Reuters

© Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court

«Прикрываются борьбой за свободу»

Между тем аналитики CSIS привели ещё один пример «поддержки авторитаризма» со стороны России — участие в сирийском конфликте и оказание помощи легитимному правительству во главе с президентом Башаром Асадом. Также Москву обвиняют якобы в нанесении ударов по гражданским объектам.

«Россия намеренно атаковала гражданские цели в Сирии, чтобы поддержать сирийского президента Башара Асада в его усилиях по возвращению и объединению территории», — уверяют они.

Москва неоднократно опровергала подобные заявления. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российские ВКС принимают все необходимые меры предосторожности, чтобы не причинить ущерб гражданским объектам и мирному населению.

«Когда звучат обвинения в наш адрес о том, что те или иные гражданские объекты стали объектами ударов ВКС РФ, мы всегда настаиваем на том, чтобы нам предъявили факты. Уже было много случаев, когда те или иные государства или НПО утверждали, будто разрушены из-за наших ударов тот или иной объект, школа, детский сад. Минобороны неоднократно предъявляло документальные подтверждения, что это не соответствует действительности», — сказал министр.

Между тем сами США и возглавляемая ими коалиция куда менее осторожны в вопросах применения силы в Сирии. Они неоднократно наносили удары по территории САР, в результате которых гибли мирные жители.

В частности, в конце августа российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что Соединённые Штаты, нарушив договорённости с Турцией и Россией, без предупреждения нанесли авиаудар по объектам в идлибской зоне деэскалации, который привёл к многочисленным разрушениям и жертвам.

По мнению Юрия Почты, судьба народа Сирии мало волнует Белый дом. В арабской республике Вашингтон отстаивает исключительно личные интересы. Эксперт напомнил, что ни США, ни их союзники не принимают мер для возвращения беженцев на родину, заявляя, что начнут действовать только после ухода законного сирийского главы.

«Права человека — второстепенный элемент, здесь идёт политическая игра. Известно, что союзниками Запада были даже радикальные группировки, к которым попадало американское оружие. Да и сами Штаты находятся в Сирии без приглашения, бомбят когда и кого захотят, прикрываясь борьбой за свободу», — добавил Почта.