Протеже "праведника Ходорковского" вывели из СПЧ: Багдасаров жёстко высказался об освободивших "нагретые места"

Политик, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров высказался о претензиях так называемой оппозиции в связи со сменой состава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. Напомним, ранее сменился глава структуры, а ряд членов Совета выбыли. В том числе попрощались с главой "Агоры" Павлом Чиковым или, например, политологом Екатериной Шульман.

Багдасаров полагает, что "порядка не будет", пока "голова не будет разнесена в клочья" и пока "идёт финансирование за счёт государства (давайте будем говорить прямо и честно) СМИ и радиостанций, раскачивающих ситуацию в стране". Он призывает действовать "жёстко и решительно".

Что касается ротации в СПЧ, Багдасаров напомнил забытый тезис: "...права человека касаются человека, а не только оппозиционеров". Высказался эксперт и о персоналиях, которые оставили СПЧ.

"В результате ротации свои нагретые места потеряла "великолепная пятёрка", среди которых числятся: некто Чиков, который сразу же опубликовал пост в стиле: #АвотмойЯндекскошелек и "одолжи по дружбе подвальчик" гражданка Шульман. О судьбе своих протеже сразу же посетовал мстительный "праведник из Лондона" Ходорковский", - добавил эксперт.

Семён Багдасаров подчеркнул, что в работе СПЧ он ждёт другого подхода. Где не было бы подобных героев.