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Протесты затихли по двум причинам, считает Тихановская: Названы сроки новой волны демонстраций

23 января 2021, 05:35  •  47 • Политика
В Белоруссии протесты затихли по двум причинам, считает лидер оппозиции этой страны Светлана Тихановская. Она сформулировала эти причины и назвала сроки новой волны демонстраций, которые охватят республику.
Тихановская приехала в Таллин для участия в неофициальном онлайн-заседании Совбеза ООН, темой которого стала свобода белорусских средств массовой информации. Заодно она встретилась с депутатами эстонского парламента, премьер-министром Юри Ратасом и главой Эстонии Керсти Кальюлайд.
По мнению Тихановской, которая не была на родине несколько месяцев, протестное движение в Белоруссии продолжается. Только сейчас нет массовых демонстраций.
"Это закономерно, потому что люди устали, и сейчас холодно. Но важно то, что в сердце и голове, это не изменилось", - назвала она две причины, по которым затихли протесты, корреспондентам эстонского радиоканала ERR.
Оппозиционерка спрогнозировала новую волну демонстраций, которая накроет Белоруссию уже весной. Они будут так же многочисленны, как и осенью.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,1% граждан. После этого страну охватили массовые протесты. Оппозиционеры выходили на улицы, устраивали беспорядки. Силовики были вынуждены применять спецсредства.
Тихановская покинула страну, чтобы встретиться с главами ЕС и заручиться их поддержкой. Она считает, что вернуться на родину "значит пожертвовать собой". Оппозиционерка в международном розыске. В Белоруссии на неё заведены уголовные дела. Уголовные дела заведены и против её соратников. В списке обвинений - создание экстремистских формирований, руководство ими и захват государственной власти неконституционным путём.

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