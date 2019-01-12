Протесты во Франции продолжаются и конца им не видно

В эти выходные французские «жёлтые жилеты» вновь выходят на улицы. Это случится уже в девятый раз. Ни жесточайшие репрессии со стороны властей, ни частичные уступки Макрона и заявленная готовность к консультациям не способны остановить или хотя бы уменьшить яростную силу движения

Автор:

Полонский Андрей

Сколько людей в жёлтых жилетах готовы будут выйти на улицы Парижа и других французских городов в эти дни, пока до конца не известно. Но то, что их будет десятки тысяч — несомненно. Также известно, что движение «жёлтых жилетов», по результатам опросов, продолжают поддерживать больше 60% населения Франции. И это означает, что все меры правительства и жесты истеблишмента последних двух месяцев были впустую. Не послужили делу умиротворения и рождественские праздники. Никто не собирается отступать.

В эти дни Францию ждут и принципиально новые акции, эффективность которых пока только предстоит проверить. «Жёлтые жилеты» призвали французов сегодня ровно в восемь часов утра забрать со своих банковских счетов столько денег, сколько они смогут. Цель — нанести максимальный ущерб банковской системе как таковой. Ненависть к Ротшильдам, вскормившим Макрона, а также ко всем их коллаборантам, растёт в стране с каждым днём.

Фото: www.globallookpress.com

Общенациональные консультации: никто никому не верит

На следующую неделю президент Макрон назначил общенациональные «консультации». В понедельник он в послании к нации огласит темы дебатов. Но уже сейчас ясно, что разговор должен пойти о проблемах экологии, демократии, гражданском обществе и эмиграции, а также о государственном устройстве. Возможно, будет обсуждаться и вопрос общенациональных референдумов, занимающих особое место в политической программе «жилетов».

Однако за пределами дискуссии оказываются требования введения налогов на сверхкрупные состояния (от 1,3 млн евро), запрет гомосексуальных браков и восстановление смертной казни. Для самого Макрона самой болезненной остаётся тема налогообложения крупного капитала. Его отмена входила в состав предвыборных обещаний французского президента, и он выполнил этот пункт почти сразу же, как только пришёл к власти, заработав себе репутацию «президента богатых». Вместо налога на сверхдоходы было увеличено налогообложение недвижимости по простому и старому правилу: «Бедных и средний класс обирать легче и безболезненней».