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Протесты во Франции - лишь начало: "Люди затаились и ждут"

15 июля 2021, 00:40  •  25 • В мире
Журналист и издатель Екатерина Гадаль, которая живёт в Париже, считает, что нынешние протесты во Франции - это лишь начало. Дальше будет только хуже. "Люди затаились и ждут", - произнесла она и объяснила почему.
14 июля французы отмечают свой национальный праздник - День взятия Бастилии. В этот день принято выходить на улицы, но в 2021 году весёлых народных гуляний не случилось.
Екатерина Гадаль в беседе с Царьградом рассказала, что французы возмущены. Рестораторам, которые допустят непривитых посетителей в свои заведения, грозит штраф в 45 тысяч евро и год тюрьмы. У государства нет достаточного количества вакцин. Это знает каждый гражданин, так как данные публикуются на официальном сайте правительства.
"Даже миллион человек, которые записались на прививку во время выступления Макрона, не смогут в августе никуда пойти, потому что они должны сделать две дозы плюс ещё должно пройти две недели", - объяснила журналист.
Она назвала неправильным нововведение, о котором сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран: санитарный паспорт будут выдавать через неделю после прививки, а не через две.
Люди уже говорят, что следующий этап - нас просто не пустят на выборы (в 2022 году Франция будет выбирать нового президента - ред.). Будет выбирать какая-то часть людей, которая привита, которая поддалась вот этой тирании", - назвала причины возмущения народа Гадаль.
Массовые праздничные мероприятия отменены. Люди были вынуждены нарушить традицию и не пошли танцевать к пожарным, так как это запрещено. Зато народ вышел на манифестацию. Вышли "жёлтые жилеты" и несколько антипрививочных групп. В их числе - медики, которые с сентября потеряют работу, если к тому времени не привьются. В итоге на площади Республики в центре Парижа группы манифестантов сомкнули ряды под разными знамёнами. Гадаль назвала это символичным.
По её словам, пока непонятно, сколько людей выйдет на демонстрации в субботу.
"Кроме всего прочего, какая-то часть французов затаилась и ждёт. Они надеются, что Конституционный суд утвердит закон, который Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) подал в парламент. Если будет отрицательное решение Конституционного суда, тогда точно большое количество французов выйдет [на улицы]", - уверена собеседница Царьграда.
Она рассказала, что одна её знакомая получила инсульт после прививки Pfizer. Множество случаев, когда у людей появлялись или обострялись заболевания из-за AstraZeneca, а также случаев смерти из-за этой вакцины. Екатерина Гадаль отметила: только сейчас выяснилось, что AstraZeneca лишь на 30% защищает от вируса.
Это просто организованное убийство, поэтому люди боятся. И я их понимаю, - подчеркнула журналист.

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