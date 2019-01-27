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Протесты в свете фонарей: «жёлтые жилеты» впервые вышли на ночную демонстрацию

27 января 2019, 01:24  •  105 • В мире
Активисты французского общенационального движения «жёлтые жилеты» в субботу, 26 января, впервые вышли на ночные акции протеста. Всего же в «Акте XI» демонстраций против налоговой и социальной политики властей Пятой республики приняли участие по меньшей мере 69 тыс. человек. Однако сами протестующие говорят, что в МВД значительно занижают число «жёлтых жилетов». При этом только в Париже силовики задержали более 50 активистов, а один из протестующих потерял глаз, предположительно из-за взрыва полицейской гранаты на площади Бастилии. Глава МВД Кристоф Кастанер пообещал провести расследование и установить все обстоятельства происшествия.
 
Площадь Республики в Париже Reuters © REUTERS/Benoit Tessier
 

В субботу, 26 января, во Франции прошла 11-я волна общенациональных протестов «жёлтых жилетов». Причём, если по данным МВД на улицы вышли порядка 69 тыс. человек, то сами организаторы демонстраций сообщают, что уже к 18:00 по местному времени в протестах участвовали более 87,5 тыс. французов. А по некоторым оценкам речь может идти о более чем 300 тыс. человек.

Вместе с тем в ходе «Акта XI» демонстраций против налоговой и социальной политики французских властей активисты впервые собрались на ночную акцию протеста на площади Республики в Париже.

С предложением провести такую акцию, которая уже получила название «жёлтая ночь», выступил один из неформальных лидеров «жёлтых жилетов» Эрик Друэ. Его идею также поддержали участники движения в Бордо, однако в полиции негативно восприняли эту инициативу. Правоохранители полагают, что демонстрации в ночное время суток могут привести к инцидентам из-за плохой видимости.

Говоря о происшествиях в ходе 11-й волны протестов, стоит отметить, что большая часть демонстраций традиционно проходила в мирном ключе. Однако в ряде случаев шествия перерастали в столкновения протестующих с полицией. При этом правоохранители применяли против активистов водомёты и гранаты со слезоточивым газом.

По всей видимости, именно взрыв полицейской гранаты мог стать причиной серьёзного ранения одного из участников протестов в Париже Жерома Родригеса. Один из сподвижников Эрика Друэ потерял глаз в ходе столкновений с полицией на площади Бастилии.

Раненый участник протестов во Франции. Видео Sputnik France pic.twitter.com/tQa2oIUU4w

— RT на русском (@RT_russian) 26 января 2019 г.

Эту версию подтверждает и опубликованная в Facebook-аккаунте активиста видеозапись. Родригес вёл прямую трансляцию с площади Бастилии, когда рядом с ним что-то взорвалось, после чего он осел на брусчатку мостовой. Запись продолжается ещё некоторое время после происшествия, за кадром слышны крики: «Врача! Врача!»

В французской полиции сообщили, что по этому факту будет проведена проверка, которая должна установить все обстоятельства инцидента. По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, расследование Генеральной инспекции «прольёт свет на это дело».

При этом Кастанер осудил новую волну «насилия и разрушений», которой сопровождалась 11-я общенациональный акция протестов «жёлтых жилетов». По его словам, мобилизация правоохранительных органов была нужна для поддержания порядка и задержания нарушителей. Добавим, что на улицы было выведено порядка 80 тыс. полицейских и жандармов, и только в Париже силовики задержали по меньшей мере 52 человека.

В самой гуще событий оказалась в субботу и корреспондент RT Шарлотта Дубенски, которая во время прямого включения из Парижа находилась в районе столкновения активистов с полицией.

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В Ле-Мане протестующие ворвались на официальную церемонию во Дворце конгрессов. Они сломали двери здания и проникли внутрь, когда мэр города Стефан Ле Фоль произносил речь перед гостями мероприятия. А в Эвре несколько манифестантов вторглись в отделение муниципальной полиции, рядом с которым до этого происходили беспорядки. Силовикам лишь через некоторое время удалось вытеснить протестующих на улицу.

При этом стоит отметить, что хотя президент Франции Эммануэль Макрон и инициировал проведение национальных дебатов, в рамках которых он рассчитывает найти консенсус с протестующими, как сами активисты, так и политики говорят о недостаточности принимаемых мер.

Так, лидер французской партии «Республиканцы» Лоран Вокье на днях призвал президента провести прямые дебаты с жителями страны, поскольку в противном случае, по словам Вокье, проводимая консультация с народом закончится провалом.

Взять политику в свои руки

Добавим, что один из лидеров «жёлтых жилетов» и директор предвыборной кампании движения на выборах в Европарламент Айк Шагинян в беседе с RT отметил, что активисты изначально сугубо протестного движения сейчас фактически начинают заниматься политикой, обозначая свою общественную позицию.

«Эти люди в течение двух месяцев говорят, что они выходят на улицу и выступают за более справедливое и эгалитарное общество и справедливое налогообложение. Словом, они занимаются политикой... И пусть даже слово «политика» замарали некоторые общественные деятели, которые занимались политикой во Франции, это не значит, что это слово обязательно должно означать что-то отрицательное», — заявил Шагинян.

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По его словам, выдвижение требований о проведении референдума гражданской инициативы, за который выступают многие «жёлтые жилеты», на практике означает, что граждане Франции должны взять политику в свои руки.

«Мы определили около 14 тем, о которых будем говорить. Сейчас мы как раз их развиваем. Во всяком случае, сегодня не стыдно не иметь программы, поскольку на данный момент ни одна политическая партия еще не представила свою программу. Всё-таки мы с вами говорим о движении, которое только в последние несколько недель начало принимать определенную структуру, но которое уже способно принять участие в этих выборах», — рассказал собеседник RT о планах на выдвижение представителей партии в Европарламент.

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