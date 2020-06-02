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Протесты в США: "русская мафия" свои заведения разграблять не даёт"
02 июня 2020, 14:55 • 16 • Политика
Протесты в США затронули большинство жителей. А вот русские заведения мародёрам приходится обходить стороной, заметил писатель Александр Субботин.
В США продолжаются протесты жителей в разных точках страны после убийства чернокожего мужчины сотрудником полиции. Протесты начинались как гражданская акция, но постепенно переросли в мародёрство, а также избиения ни в чём не повинных людей, пытавшихся защитить свою собственность.
Писатель Александр Субботин в личном Телеграм-канале "Белоручка" обратил внимание и на то, как защищают заведение Pushkin Russia в США. Судя по вывеске, Pushkin Russia - это ресторан и клуб. На опубликованном фото видно, что периметр заведения оцепили крепкие ребята.
"А вот "русская мафия" свои заведения разграблять не даёт", - иронизирует Субботин.
Как известно, любого русского или даже русскоязычного человека в США запросто причисляют к "русской мафии". Добиться неукоснительного соблюдения подобного принципа в США удалось благодаря постоянному тиражированию этого ярлыка в СМИ, массмедиа и кинематографе.
Фото: t.me/subbotin_ru.
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