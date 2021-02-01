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Протесты в России провалились: США начали требовать "великих потрясений" для русских

01 февраля 2021, 05:55  •  120 • Политика
Намеченные на 31 января акции протеста в городах России провалились. Однако США продолжают требовать для русских "великих потрясений".
Об акциях протеста в России поспешил высказаться глава Госдепа Энтони Блинкен. Безусловно, в свойственной американским дипломатам манере. Он заявил, что "США осуждают постоянное использование российской властью жёсткой тактики против мирных демонстрантов и журналистов". И уже на этом месте становится смешно. Царьград уже рассказывал, как выглядели "мирные акции" с горевшим автомобилем полиции, нападениями на ОМОН со спины или, например, едва не задавленной толпой матерью с ребёнком. Блинкену неинтересны детали, потому он продолжает:
"Мы вновь призываем Россию освободить задержанных за осуществление своих прав, в том числе Алексея Навального".
Остаётся лишь напомнить, что Алексей Навальный находится в тюрьме по уголовной статье. И "осуществлявшие свои права" также нарушали законы России, потому и отправились в отделы полиции.
Также напомним, что "бравшие Капитолий" в США американские граждане, к слову, были объявлены администрацией президента Джо Байдена врагами. И мы не понимаем, до какого уровня может дорасти такая политика двойных стандартов... Авторы телеграм-канала "Расстрельный", приводя цитату Блинкена, лишь отмечают:
"Новоиспечённый глава Госдепа Энтони Блинкен недоволен. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия".

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