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Протесты в рамках закона, хамство чиновников и внимание к ветеранам: о чём Путин говорил на заседании СПЧ

11 декабря 2019, 00:54  •  57 • В России
Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию гражданского общества. В ходе встречи с правозащитниками глава государства заявил о рисках для безопасности жителей Донбасса из-за активности украинских националистов. Также Путин указал на необходимость соблюдать закон во время протестов, поддержал идею об увольнении чиновников за хамство и ответил на вопрос о приглашении ветеранов на парады Победы.
 
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека РИА Новости © Алексей Дружинин
 

Президент России Владимир Путин предупредил о риске преследования жителей непризнанных республик Донбасса украинскими националистами. Об этом он упомянул в ходе заседания Совета по правам человека при президенте.

Напомним, представители националистических движений разместились возле населённых пунктов на границе подконтрольных Киеву территорий и самопровозглашённых республик Донбасса незадолго до запланированного в этом районе разведения сил. Там состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского с националистами, которая прошла на повышенных тонах.

«Мы же видели, как президент Зеленский вёл дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдёт и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям», — сказал Путин.

Также он указал, что запрашиваемая Киевом возможность закрытия границы силами военных чревата обострением конфликта.

«Украинская сторона всё время ставит вопрос: «Дайте нам возможность закрыть границу войсками». Я представляю, что дальше начнётся: Сребреница будет, вот и всё», — сказал российский лидер, упомянув трагические события в рамках распада Югославии, в результате которых в 1995 году погибли около 8 тыс. человек.

  • Путин об активности украинских националистов

Путин также попросил передать ему список крымчан, которых преследуют на Украине. В ходе заседания СПЧ на эту проблему обратил внимание исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Он рассказал президенту о массовых уголовных делах в адрес активных участников референдума 2014 года и госслужащих Крыма различных уровней.

«Что касается конкретных лиц, то просто дайте мне данные по ним, мы будем иметь это в виду в ходе переговорного процесса с Украиной. Действительно, эта проблема находится за пределами правового решения, правового поля. Но в том числе и это было вчера предметом наших дискуссий», — сказал Путин, имея в виду состоявшийся накануне саммит «нормандской четвёрки» в Париже.

«Выражать позицию законными средствами»

Президент России также уделил внимание вопросу публичных протестов. Глава государства признал, что каждый имеет право высказывать точку зрения, однако делать это следует в соответствии с законом.

«Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными доступными, но законными средствами», — сказал Путин. Глава государства указал на опасность отсутствия наказаний за нарушения.

  • Путин о соблюдении закона во время акций протеста
Договорились говорить

«Бросил какой-то там пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — заявил он на совещании с членами СПЧ.

Президент указал, что наказания за нарушения при проведении публичных акций за рубежом могут быть достаточно жёсткими, вплоть до лишения свободы.

«В Великобритании — пять лет, в Швеции — десять, в США — десять», — указал президент. Вместе с тем он отметил, что и с теми, кто выражает своё недовольство, следует вести диалог, знать их позицию.

Дело «Нового величия»

Говоря о деле «Нового величия», Путин обратил внимание на то, что целью этой организации было свержение власти неконституционным путём, а её участники готовились к боевым действиям и терактам. Глава государства отметил, что такими данными располагает прокуратура.

«Кроме этого, там у них холодное и нарезное оружие, гранаты или пару гранат — это же серьёзные вещи», — подчеркнул президент. Когда его внимание обратили на наличие в деле провокатора, он указал, что участники организации могли и не поддерживать его призывы.

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  • Путин о деле «Нового величия»
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«Допустим, внедрённый агент. Он говорит: «Ребята, давайте гранатой запасёмся, готовимся к свержению власти насильственным образом, путём». Они говорят: «Да, хорошо, будем». Ну, если им это не нравится, взяли бы и ушли», — сказал Путин.

Он добавил, что ещё раз попросит Генпрокуратуру проследить за делом «Нового величия» с учётом прозвучавшей на заседании СПЧ информации.

«Я ещё раз попрошу Генпрокуратуру внимательно следить, тем более что вы говорите, что дело разваливается. Если разваливается, дай Бог, чтобы суд разобрался в этом глубоко и по существу», — заключил президент.

Хамство чиновников

Путин также поддержал обозначенную на заседании идею увольнять государственных и муниципальных служащих за ненадлежащее поведение с их стороны.

«Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный и ещё хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен», — сказал президент.

Он добавил, что этот вопрос следует отрегулировать в нормативной базе, и пообещал подумать над реализацией идеи.

«У нас же есть в УК даже статьи за оскорбление и прочее. Надо посмотреть практику применения. А может быть, что-то здесь и настроить так, чтобы это отвечало как раз тем задачам, о которых вы сказали», — пояснил он.

Ветераны на параде Победы

Отвечая на вопрос журналиста RT Екатерины Винокуровой о присутствии ветеранов на парадах Победы, Путин отметил, что участники Великой Отечественной войны останутся обязательными гостями этих мероприятий.

  • Путин о внимании к ветеранам

В ходе заседания Винокурова подняла вопрос о том, что на парад Победы приходит всё больше «гламурных инстатёлочек», в то время как важно обеспечить присутствие на этих мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы их не можете не видеть на трибунах, — ответил Путин. — Какой-то гламур там появляется? Я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания. Ну, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но вы знаете, что сейчас в голову пришло. Если уж гламурные люди интересуются парадом, то в этом что-то есть и положительное».

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