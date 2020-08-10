Протесты в Минске организовали по западному сценарию

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Белорусские события напомнили украинский майдан 2014 года

Внешние силы пытаются воспользоваться протестным меньшинством в Белоруссии, чтобы вертеть страной по своему желанию. Такое уже было проделано на Украине в 2014 году, напоминает заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Дежавю в Минске", – написал дипломат в "Твиттер", комментируя столкновения протестующих с милицией вечером 9 августа. Полянский не сомневается, что среди граждан Белоруссии есть те, кто недоволен победой Александра Лукашенко на выборах. Но их точно меньше, чем белорусов, поддерживающих действующую власть или просто противников всяких переворотов. Но активистами решили воспользоваться прозападные силы.

"Это все равно громкое меньшинство, которое пытается навязать свою волю молчаливому большинству. И западные "геоинженеры" бессовестно эксплуатируют это, как они это делали на Майдане в Украине, разоряя страну", – отметил Полянский.

Déjà vu in #Minsk. It’s clear there are those who don’t agree with #Lukashenko reelection, but they are still loud minority which tries to impose its will on silent majority.And #Western “geoengineers” shamelessly exploit this as they did in Maidan in #Ukraine ruining the country https://t.co/oMJ60rT54M — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) August 9, 2020

В воскресенье, 9 августа 2020 г., в Белоруссии был основной день очередных выборов президента. Оппозиционеры заранее предсказывали победу действующему с 1994 года главе государства Лукашенко и призывали граждан выйти на улицы после закрытия участков для голосования. В итоге вечером в Минске и некоторых других городах начались несанкционированные акции протеста, завершившиеся столкновениями с ОМОН и массовыми арестами.

По предварительным данным, озвученным ЦИК утром 10 августа, Лукашенко набрал более 80% голосов, остальные кандидаты не дотянули и до 10%.