Протесты в Хабаровске. Что это было? • 218 • Аналитика

Неожиданные для многих протесты в Хабаровске пошли на убыль, власти уже высказались по этому поводу. Можно беспристрастно оценивать это неординарное событие.





Сейчас выдвигаются разные версии происшедшего, от народного гнева по защите «народного» губернатора, заказа окружения губернатора и попытки местных элит сохранить свои места до возможного участия зарубежных спецслужб. Все намного проще. Прежде всего необходимо прикидывать, кому это выгодно, как готовились и проходили протесты и кто ими явно и неявно мог руководить.



Мне в свое время приходилось организовывать многотысячные протесты и митинги. В их подготовке и проведении есть определенная закономерность. По форме проведения, участвующих в нем силах, выдвигаемых лозунгах и выставляемых требованиях легко определить, что это — спонтанное возмущение народа или хорошо подготовленная «заказуха».



На вопрос, кому это выгодно, ответ лежит на поверхности: стоящему за арестованным губернатором окружению, которое реально руководит регионом. Арест Фургала — всего лишь повод, которым одни грамотно воспользовались, а другие выплеснули свой накопившийся гнев в сторону власти.



Дело здесь не в личности Фургала, он стал всего лишь символом несогласия населения края со смещением избранного им в 2018 году губернатора в пику навязываемого свыше кандидата, который своей предыдущей, мягко говоря, коррумпированной деятельностью снискал презрение и неприятие поживающих на этой территории.



Особыми успехами Фургал не блистал, но он сумел с помощью своей команды создать имидж борца за справедливость, провел ряд мероприятий по удешевлению авиаперевозок, проведению госзакупок, убрав коррумпированные структуры предыдущего губернатора и улучшив условия деятельности для местного бизнеса. Народ это увидел и посчитал, что сделал правильный выбор, а тут вдруг Фургала неожиданно взяли и убрали.



Кто такой Фургал

Это бизнесмен средней руки, сделавший свой бизнес на металлоломе с начала 2000-х и не имеющий никакого отношении к беспределу 90-х. Он грамотно вскочил на подножку популярной в крае как бы протестной партии ЛДПР и несколько раз избирался в Госдуму. У него не слишком чистая биография, а в этой партии довольно многих таких «избранников народа», и он там пришелся ко двору.



Он выполнял на губернаторских выборах в 2018 году роль технического кандидата и в последний момент отказался снять свою кандидатуру. Его избрали не как личность, а как символ протестного движения населения края против предыдущего губернатора. Центральную власть он не совсем устраивал, позволял себе резкие высказывания и отказывался идти на поводу у местных представителей «Единой России», но его до поры до времени терпели.



Относительно его причастности к убийствам 15-летней давности много вопросов. Почему так долго молчали? Став губернатором, он был допущен к совершенно секретной информации, связанной со многими вопросами гражданской обороны, мобилизационных планов, организации мер в чрезвычайных ситуациях, взаимоотношений с военными и пограничниками и как минимум должен был иметь вторую форму допуска. Получение такого допуска предполагает тщательную проверку органами всей биографии до второго колена, и его причастность к криминалитету никак не могла бы при этом ускользнуть. Губернатором его утвердили, значит, проверку он прошел. По всей видимости, причастность к убийствам было поводом для удаления из власти, а причина могла быть совершенно другой.



Организация протестов

Организовать массовую толпу на улицах города не так-то просто. Всегда нужны серьезный повод, способный всколыхнуть людей и вывести их на улицу, и группа «заводил», призывающая и собирающая людей в конкретном месте. Два этих фактора совпали: отстранение «народного» губернатора возбудило население, а команда Фургала, по всей видимости, вовремя подсуетилась и запустила в сети призыв на сбор. Наверняка это поддержали местные элиты, которым смена губернатора грозила потерей злачных мест, а многим неминуемой отставкой.



На улицу была брошена группа «заводил» с мегафонами и заранее подготовленными плакатами. Увидев первые группы людей, уже «заряженное несправедливостью» население начало присоединяться, толпа стала расти как снежный ком.



Существуют стандартные объективные методики оценки численности протестующих. Даже по оценкам полиции, в протестах приняло участие 10-12 тысяч человек. Обычно реальная цифра немного больше, то есть на улицы вышло порядка 20 тысяч. Для города-полумиллионника это очень много. Без настроя массы населения на протест никакая подготовка и финансы неспособны собрать столько людей. Это объективная реальность, и с ней надо считаться.



Кто был в толпе? Естественно, «заводилы», их легко вычислить по предпринимаемым ими действиям. Между прочим, как только начала собираться толпа, в нее правоохранители сразу же должны были направить своих людей, которые активно бы поддерживали протестующих и при этом фиксировали, кто что делал и что сказал. Так что личности этих активистов наверняка уже установлены, и многим из них предстоят «беседы». Подавляющее большинство представлял простой народ разного возраста и, по внешнему виду, разного социального статуса, были даже люди с маленькими детьми. То есть толпа не рассчитывала на серьезное противодействие правоохранителей. По лицам и словам протестующих было видно, что они искренне поддерживают выдвигаемые лозунги и готовы их отстаивать, «проплаченные» ведут себя совершенно по-другому, это хорошо видно по митингам Навального. О поддержке протестующих свидетельствовали массовые сигналы в автомобилях, что также характеризовало отношение людей.



Какие лозунги бросали в толпу? Не следует забывать, что после избрания Фургала губернатором столицу Дальнего Востока из Хабаровска перенесли во Владивосток. Возможно, это просто совпало по времени, но хабаровчане восприняли это как месть центра за протестное голосование. Главные лозунги и плакаты были направлены на защиту Фургала: «Свободу Фургалу», «Я, мы, Фургал», и в адрес центра: «Позор Москве», «Мы хозяева в своем доме», «Вернуть столицу в Хабаровск». Позже появились единичные плакаты «Долой власть Москвы» и т. д., это уже подсуетились либералы со своей повесткой «долой Путина», но население их не поддержало. Тем не менее, эти плакаты усиленно рекламировались на подконтрольных им ресурсах.



О подготовке сценария можно судить по тому, как проводились митинги. Сразу видно, что серьезной подготовки не было. Обычно в таких случаях готовится импровизированная трибуна, звукоусиливающая аппаратура, назначается ведущий митинга и готовятся выступающие. Ничего этого не было, выступали на ступеньках здания администрации со слабыми мегафонами в руках, выступающие были далеко не ораторами и ничего конкретного не предлагали.



Для того чтобы проведенное действо имело результат, заранее готовится резолюция митинга в органы власти с конкретными требованиями, этого тоже не было сделано. Люди подписывали какое-то заявление об освобождении Фургала, которое ни к чему не обязывает, его, в принципе, выполнить невозможно, пока не закончится следствие и не состоится суд.



Все это говорит о том, что было стихийное возмущение народа, которое, как правило, всегда заканчивается ничем, если его какая-то сила не возьмет под свой контроль и направит в нужное ей русло. Такой силы не оказалось, и народный гнев ушел в свисток. Пойти на рывок: о положении дел в гражданской авиации России



Ни одна политическая или общественная сила не взяла на себя ответственность за проведение протестов, а это был отличный повод засветиться на всю страну.



Интересна была позиция Жириновского. Фургал и все привлеченные к уголовной ответственности соратники губернатора были членами ЛДПР. Казалось бы, настал звездный час для ее лидера — можно было бы объявить, что Хабаровск по призыву ЛДПР встал и поддержал свою партию. Ничего этого не произошло, Жириновский, как напуганная крыса, забился в угол, два дня молчал и только на третий день невразумительно пообещал, что фракция ЛДПР покинет Госдуму. Это еще раз подтвердило его «оппозиционность»: без команды из Кремля он слова лишнего не скажет. А его «соратник по крови» Владимир Соловьев в понедельник в своей передаче в течение часа доказывал всем, что Фургал патологический убийца и его место только в тюрьме.



Как только пошла информация о протестах, задергались и заверещали либеральные ресурсы и СМИ, что народ восстал и скоро пойдет на Москву. Навальный радостно раздавал интервью, что кремлевской власти скоро конец, увидел себя уже, наверное, за Кремлевской стеной.



Реакция на протесты

Произошедшее в Хабаровске было неординарным событием для российской действительности. Давно уже тысячи людей так массово не выходили на улицы с искренним протестом против действия властей. Возможно, они ошибались в своих призывах, но игнорировать волю народа так просто не получится, это чревато далеко идущими последствиями. Никто, по все видимости, в окружении Фургала не ожидал таких поддержки и всплеска эмоций.



Наверняка неожиданностью это было и для кремлевской власти: арест какого-то там рядового губернатора, а столько эмоций и такая реакция населения!.. У протеста не было конкретных политических требований, отсутствовали руководящие и направляющие штабы, способные поддерживать протесты. Они не распространилось и не могли распространиться на другие регионы, это было местное спонтанное явление, вызванное не совсем продуманным арестом губернатора. При этом растерянность центральной власти от неожиданной массовости протестных акций населения чувствовалась, такого там не ожидали.



Как же власть отреагировала на протесты? Краевые власти и окружение Фургала хранили гробовое молчание, мэр Хабаровска пролепетал и необходимости соблюдать карантин в связи с коронавирусом, а приехавший полпред в Дальневосточном федеральном округе Трутнев не нашел ничего умного сказать и заявил, что руководство Хабаровского края не выполняет свои обязанности по привлечению инвестиций в регион. В его понимании, по всей видимости, только это привело к протестам. Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле понимают эмоциональный посыл жителей региона, но предъявлены очень серьезные обвинения и нужно следить за ходом следствия, а также предупредил об опасности заражения коронавирусом. Видно, пока идет осмысление произошедшего, выводы еще не сделаны.



Аресты губернаторов и депутатов происходили и раньше, недавно арестовали журналиста Сафронова за «госизмену», задержали мало что значащего Платошкина. Общество в основном на это реагировало вяло. А тут на защиту «убийцы» Фургала массово поднялся простой народ! И дело не в арестованном губернаторе, это был повод для всплеска эмоций, возможно, он и виновен, народ не прощает несправедливости и наплевательского чиновничьего отношения к своему выбору, и его надо уважать.



События в Хабаровске показали, что в наэлектризованном обществе даже мало значащий повод может стать спусковым крючком для серьезных волнений и потрясений, способных дестабилизировать государство и довести до гражданского конфликта. Слишком много сил внутри и вне страны, готовых подхватить и разжечь его. Власти, политическим и общественным силам стоит задуматься и предпринять шаги по поиску пути переформатирования государства и его институтов в интересах всех слоев общества и остановить зарвавшуюся элиту, строящую государство «под себя». Неожиданные для многих протесты в Хабаровске пошли на убыль, власти уже высказались по этому поводу. Можно беспристрастно оценивать это неординарное событие.Сейчас выдвигаются разные версии происшедшего, от народного гнева по защите «народного» губернатора, заказа окружения губернатора и попытки местных элит сохранить свои места до возможного участия зарубежных спецслужб. Все намного проще. Прежде всего необходимо прикидывать, кому это выгодно, как готовились и проходили протесты и кто ими явно и неявно мог руководить.Мне в свое время приходилось организовывать многотысячные протесты и митинги. В их подготовке и проведении есть определенная закономерность. По форме проведения, участвующих в нем силах, выдвигаемых лозунгах и выставляемых требованиях легко определить, что это — спонтанное возмущение народа или хорошо подготовленная «заказуха».На вопрос, кому это выгодно, ответ лежит на поверхности: стоящему за арестованным губернатором окружению, которое реально руководит регионом. Арест Фургала — всего лишь повод, которым одни грамотно воспользовались, а другие выплеснули свой накопившийся гнев в сторону власти.Дело здесь не в личности Фургала, он стал всего лишь символом несогласия населения края со смещением избранного им в 2018 году губернатора в пику навязываемого свыше кандидата, который своей предыдущей, мягко говоря, коррумпированной деятельностью снискал презрение и неприятие поживающих на этой территории.Особыми успехами Фургал не блистал, но он сумел с помощью своей команды создать имидж борца за справедливость, провел ряд мероприятий по удешевлению авиаперевозок, проведению госзакупок, убрав коррумпированные структуры предыдущего губернатора и улучшив условия деятельности для местного бизнеса. Народ это увидел и посчитал, что сделал правильный выбор, а тут вдруг Фургала неожиданно взяли и убрали.Это бизнесмен средней руки, сделавший свой бизнес на металлоломе с начала 2000-х и не имеющий никакого отношении к беспределу 90-х. Он грамотно вскочил на подножку популярной в крае как бы протестной партии ЛДПР и несколько раз избирался в Госдуму. У него не слишком чистая биография, а в этой партии довольно многих таких «избранников народа», и он там пришелся ко двору.Он выполнял на губернаторских выборах в 2018 году роль технического кандидата и в последний момент отказался снять свою кандидатуру. Его избрали не как личность, а как символ протестного движения населения края против предыдущего губернатора. Центральную власть он не совсем устраивал, позволял себе резкие высказывания и отказывался идти на поводу у местных представителей «Единой России», но его до поры до времени терпели.Относительно его причастности к убийствам 15-летней давности много вопросов. Почему так долго молчали? Став губернатором, он был допущен к совершенно секретной информации, связанной со многими вопросами гражданской обороны, мобилизационных планов, организации мер в чрезвычайных ситуациях, взаимоотношений с военными и пограничниками и как минимум должен был иметь вторую форму допуска. Получение такого допуска предполагает тщательную проверку органами всей биографии до второго колена, и его причастность к криминалитету никак не могла бы при этом ускользнуть. Губернатором его утвердили, значит, проверку он прошел. По всей видимости, причастность к убийствам было поводом для удаления из власти, а причина могла быть совершенно другой.Организовать массовую толпу на улицах города не так-то просто. Всегда нужны серьезный повод, способный всколыхнуть людей и вывести их на улицу, и группа «заводил», призывающая и собирающая людей в конкретном месте. Два этих фактора совпали: отстранение «народного» губернатора возбудило население, а команда Фургала, по всей видимости, вовремя подсуетилась и запустила в сети призыв на сбор. Наверняка это поддержали местные элиты, которым смена губернатора грозила потерей злачных мест, а многим неминуемой отставкой.На улицу была брошена группа «заводил» с мегафонами и заранее подготовленными плакатами. Увидев первые группы людей, уже «заряженное несправедливостью» население начало присоединяться, толпа стала расти как снежный ком.Существуют стандартные объективные методики оценки численности протестующих. Даже по оценкам полиции, в протестах приняло участие 10-12 тысяч человек. Обычно реальная цифра немного больше, то есть на улицы вышло порядка 20 тысяч. Для города-полумиллионника это очень много. Без настроя массы населения на протест никакая подготовка и финансы неспособны собрать столько людей. Это объективная реальность, и с ней надо считаться.Кто был в толпе? Естественно, «заводилы», их легко вычислить по предпринимаемым ими действиям. Между прочим, как только начала собираться толпа, в нее правоохранители сразу же должны были направить своих людей, которые активно бы поддерживали протестующих и при этом фиксировали, кто что делал и что сказал. Так что личности этих активистов наверняка уже установлены, и многим из них предстоят «беседы». Подавляющее большинство представлял простой народ разного возраста и, по внешнему виду, разного социального статуса, были даже люди с маленькими детьми. То есть толпа не рассчитывала на серьезное противодействие правоохранителей. По лицам и словам протестующих было видно, что они искренне поддерживают выдвигаемые лозунги и готовы их отстаивать, «проплаченные» ведут себя совершенно по-другому, это хорошо видно по митингам Навального. О поддержке протестующих свидетельствовали массовые сигналы в автомобилях, что также характеризовало отношение людей.Какие лозунги бросали в толпу? Не следует забывать, что после избрания Фургала губернатором столицу Дальнего Востока из Хабаровска перенесли во Владивосток. Возможно, это просто совпало по времени, но хабаровчане восприняли это как месть центра за протестное голосование. Главные лозунги и плакаты были направлены на защиту Фургала: «Свободу Фургалу», «Я, мы, Фургал», и в адрес центра: «Позор Москве», «Мы хозяева в своем доме», «Вернуть столицу в Хабаровск». Позже появились единичные плакаты «Долой власть Москвы» и т. д., это уже подсуетились либералы со своей повесткой «долой Путина», но население их не поддержало. Тем не менее, эти плакаты усиленно рекламировались на подконтрольных им ресурсах.О подготовке сценария можно судить по тому, как проводились митинги. Сразу видно, что серьезной подготовки не было. Обычно в таких случаях готовится импровизированная трибуна, звукоусиливающая аппаратура, назначается ведущий митинга и готовятся выступающие. Ничего этого не было, выступали на ступеньках здания администрации со слабыми мегафонами в руках, выступающие были далеко не ораторами и ничего конкретного не предлагали.Для того чтобы проведенное действо имело результат, заранее готовится резолюция митинга в органы власти с конкретными требованиями, этого тоже не было сделано. Люди подписывали какое-то заявление об освобождении Фургала, которое ни к чему не обязывает, его, в принципе, выполнить невозможно, пока не закончится следствие и не состоится суд.Все это говорит о том, что было стихийное возмущение народа, которое, как правило, всегда заканчивается ничем, если его какая-то сила не возьмет под свой контроль и направит в нужное ей русло. Такой силы не оказалось, и народный гнев ушел в свисток.Ни одна политическая или общественная сила не взяла на себя ответственность за проведение протестов, а это был отличный повод засветиться на всю страну.Интересна была позиция Жириновского. Фургал и все привлеченные к уголовной ответственности соратники губернатора были членами ЛДПР. Казалось бы, настал звездный час для ее лидера — можно было бы объявить, что Хабаровск по призыву ЛДПР встал и поддержал свою партию. Ничего этого не произошло, Жириновский, как напуганная крыса, забился в угол, два дня молчал и только на третий день невразумительно пообещал, что фракция ЛДПР покинет Госдуму. Это еще раз подтвердило его «оппозиционность»: без команды из Кремля он слова лишнего не скажет. А его «соратник по крови» Владимир Соловьев в понедельник в своей передаче в течение часа доказывал всем, что Фургал патологический убийца и его место только в тюрьме.Как только пошла информация о протестах, задергались и заверещали либеральные ресурсы и СМИ, что народ восстал и скоро пойдет на Москву. Навальный радостно раздавал интервью, что кремлевской власти скоро конец, увидел себя уже, наверное, за Кремлевской стеной.Произошедшее в Хабаровске было неординарным событием для российской действительности. Давно уже тысячи людей так массово не выходили на улицы с искренним протестом против действия властей. Возможно, они ошибались в своих призывах, но игнорировать волю народа так просто не получится, это чревато далеко идущими последствиями. Никто, по все видимости, в окружении Фургала не ожидал таких поддержки и всплеска эмоций.Наверняка неожиданностью это было и для кремлевской власти: арест какого-то там рядового губернатора, а столько эмоций и такая реакция населения!.. У протеста не было конкретных политических требований, отсутствовали руководящие и направляющие штабы, способные поддерживать протесты. Они не распространилось и не могли распространиться на другие регионы, это было местное спонтанное явление, вызванное не совсем продуманным арестом губернатора. При этом растерянность центральной власти от неожиданной массовости протестных акций населения чувствовалась, такого там не ожидали.Как же власть отреагировала на протесты? Краевые власти и окружение Фургала хранили гробовое молчание, мэр Хабаровска пролепетал и необходимости соблюдать карантин в связи с коронавирусом, а приехавший полпред в Дальневосточном федеральном округе Трутнев не нашел ничего умного сказать и заявил, что руководство Хабаровского края не выполняет свои обязанности по привлечению инвестиций в регион. В его понимании, по всей видимости, только это привело к протестам. Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле понимают эмоциональный посыл жителей региона, но предъявлены очень серьезные обвинения и нужно следить за ходом следствия, а также предупредил об опасности заражения коронавирусом. Видно, пока идет осмысление произошедшего, выводы еще не сделаны.Аресты губернаторов и депутатов происходили и раньше, недавно арестовали журналиста Сафронова за «госизмену», задержали мало что значащего Платошкина. Общество в основном на это реагировало вяло. А тут на защиту «убийцы» Фургала массово поднялся простой народ! И дело не в арестованном губернаторе, это был повод для всплеска эмоций, возможно, он и виновен, народ не прощает несправедливости и наплевательского чиновничьего отношения к своему выбору, и его надо уважать.События в Хабаровске показали, что в наэлектризованном обществе даже мало значащий повод может стать спусковым крючком для серьезных волнений и потрясений, способных дестабилизировать государство и довести до гражданского конфликта. Слишком много сил внутри и вне страны, готовых подхватить и разжечь его. Власти, политическим и общественным силам стоит задуматься и предпринять шаги по поиску пути переформатирования государства и его институтов в интересах всех слоев общества и остановить зарвавшуюся элиту, строящую государство «под себя». Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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