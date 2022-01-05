Протесты в Казахстане обернулись захватами и поджогами. Главное к этому часу

Протесты в Казахстане продолжаются в течение нескольких дней. Однако пика они достигли именно сегодня, когда активисты начали захватывать здания администраций в разных точках страны. Рассказываем, что известно к этому часу.

Волнения начались в первый же день года, когда стало ясно, что в стране в два раза поднялась цена на газ. Впрочем, сегодня становится ясно, что цены на газ лишь предлог, чтобы вывести людей на улицы. По мере распространения протестов формулируются политические требования.

Почему начались протесты?

С 1 января закупки сжиженного нефтяного газа в стране стали целиком проводиться на бирже по рыночным ценам на основе баланса спроса и предложения. Власти пояснили, что до сих пор этот вид топлива продавался по цене ниже себестоимости и производители торговали им себе в убыток. Другими словами, в ультимативном решении говорилось, что теперь за газ придётся доплатить.

Средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила по итогам торгов 78 тенге за литр, а розничная - 100-120 тенге. Рост цен на топливо вызвал общественное недовольство, протестующие в Мангистауской области, прежде всего в Актау и Жанаозене, стали требовать их снижения со 120 до 60 тенге, было начато расследование на предмет ценового сговора.

Действия властей

Как только стало ясно, что протесты превращаются в национальные, власти приняли решение начать переговоры. В результате стоимость газа была снижена. Однако добиться желаемого результата - остановить бунты - не удалось.

Протестующие начали формулировать так называемые политические требования. Это, в частности, отставка правительства Казахстана, роспуск парламента, передача власти оппозиции, отставка Нурсултана Назарбаева, выход Казахстана из ОДКБ для сосредоточения на "демократическом пути развития Евро-Азиатского региона". Надо сказать, что подобные политические требования стали распространять даже не активисты на акциях протеста, а люди в социальных сетях.

Ещё накануне востоковед-китаист Николай Вавилов отмечал, что отставкой правительства политическая турбулентность в Казахстане не закончится. Всё только начинается:

Президент будет вынужден искать поддержку у новых партнёров за рубежом, внутри выстраивая лояльность радикально настроенных сил протеста. Такая опора на "силы перестройки" и де-факто "международный консенсус" - при конфликте с частью элит - может окончиться "казахстанским Форосом",

- полагает эксперт, излагая свою позицию в личном телеграм-канале.

Учитывая географическое положение Казахстана, влияние России, Китая, Турции, это может означать рост реального риска раскола страны и гражданской войны, которая будет похожа на противостояние в Афганистане - между радикальными силами юга и светским севером.

Китай, который выстраивал стабильные отношения на западной границе 30 лет, не сможет стоять в стороне и будет действовать по таджикскому сценарию - размещением "инструкторов спецназа" в восточных областях страны, если страну охватит гражданская война.

Что означает происходящее для России?

Очевидно, что России турбулентность на собственных границах не нужна. Более того, время протестов выбрано неподходящее (если так вообще можно выражаться). Впереди большие переговоры России и США, где Москва будет добиваться предоставления гарантий безопасности от наших оппонентов. Мы требуем нерасширения НАТО на восток, а также ликвидации всех военных баз на постсоветском пространстве.

Протесты в Казахстане могут ухудшить наши переговорные позиции. Но и это ещё не всё. Уже сейчас бунт в Казахстане развивается по типичному сценарию, когда к событиям пытаются привлечь и Россию. Например, в социальных сетях вбрасывают информацию о якобы привлечении русского спецназа для подавлений акций в стране. То же самое происходило и в Белоруссии. Естественно, информация не нашла подтверждения.