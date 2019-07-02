Протесты в Гонконге: Почему Трамп не критикует Си Цзиньпина?

Автор:

Гасанов Камран

Протесты в Гонконге вышли на новый уровень. Если раньше митингующие использовали методы, описанные в книге Джинна Шарпа «198 методов ненасильственных действий», то теперь они стали более радикальны.

Захват здания парламента

1 июля, используя тележки в качестве тарана протестующие приступили к штурму парламента. Сотне молодых активистов удалось сломить сопротивление полиции и занять здание Законодательного совета. Они обыскивали столы в поисках документов, срывали портреты и подняли чёрное знамя с надписью «Иного пути нет». Так бунтари показывают, что иных способов остановить продвигаемый секретарём Гонконга Кэрри Лэм закон об экстрадиции не осталось. После захвата здания протестующие развернули зонты и установили баррикады. Но уже через пару часов прибыл ОМОН и очистил здание.

Демонстрации, на которые собрались около 500 тысяч жителей из 7,3 млн населения богатейшего города Поднебесной, приурочены к 22-летней годовщине возврата Гонконга Британией под китайский суверенитет. Каждый год 1 июля гонконгцы празднуют особый статус города под лозунгом «одна страна, две системы».

Фото: www.globallookpress.com

Камень преткновения – закон об экстрадиции

Но в этом году празднование было омрачено предложенным Лэм законопроектом об экстрадиции преступников в континентальный Китай. Его противники опасаются, что эта норма позволит высылать и наказывать в КНР людей по политическим взглядам, а также бизнесменов, уклоняющихся от уплаты налогов. Лэм попыталась их успокоить тем, что закон нужен, чтобы передавать убийц Тайваню – другому спорному региону Китая. Объяснение небезосновательное. Ведь в Гонконге до сих пор скрывается мужчина, убивший и расчленивший свою девушку в одном из тайваньских отелей.

Несмотря на тот инцидент, власти в Тайбэе сказали, что не нуждаются в законе об экстрадиции, тем самым подставив руководителя Гонконга. Уступки со стороны Лэм не успокоили, а только раззадорили её противников. Они называют политика предателем и требуют её немедленной отставки. Митингующие развернули плакаты с надписями «Убийственный режим» и выкрикивают лозунг «Гонконг – это не Китай».

Амбиции Китая

Протесты в Гонконге – звено процесса, отражающего стремление Пекина вернуть контроль над автономией, свободы которой закреплена соглашением 1997 года с Британией, и отчаянную попытку гонконгцев этому воспрепятствовать. Последней крупной вехой стала «революция зонтиков» 2014 года. Тогда народ возмутился решением парламента КНР «вручную» утверждать трёх кандидатов на пост руководителя Гонконга. Для мобилизации активистов были задействован мессенджер FireChat, не требующий подключения к интернету. В итоге Гонконг отстоял автономию.

Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Тисдалл заметил, что происходящие в Гонконге беспорядки являются личным испытанием для авторитета Си Цзиньпина.

Фото: www.globallookpress.com

ЕС и Британия неохотно поддержали Гонконг

С другой стороны, нельзя не отметить попытку отдельных стран использовать гонконгский фактор как средство давления на Китай. США и Британия всегда выступали на стороне протестующих. Уходящая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала, чтобы Пекин уважал права и свободы, закреплённые в китайско-британской декларации 1984 года.

Мы обеспокоены потенциальными последствиями этих предложений, особенно учитывая большое количество британских граждан, проживающих в Гонконге,

– сказала Мэй.

Бывший губернатор Гонконга Крис Паттен требует от неё более решительных действий и призывает опровергнуть слова бывшего австралийского премьера о том, что подход других государств к растущему Китаю основан на «страхе и жадности».

Европейский союз призвал Пекин и Гонконг к сдержанности и диалогу. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини просит избегать эскалации и начать переговоры, пишет Reuters.

Торговая война и молчание Трампа

Не остался в стороне и президент Соединённых Штатов, которые в 2014 году китайские власти обвинили во вмешательстве во внутренние дела. Во время саммита G20 Дональд Трамп провёл «короткую» беседу с Си Цзиньпином.

«Я редко видел подобные протесты, очень грустно видеть их», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, выразив надежду на скорое разрешение конфликта.

В отличие от 2014 года, в этих протестах США и Британия не демонстрируют большой активности. Если в случае с Мэй это можно списать на Brexit и тесные финансовые связи Китая, который торгует юанем через Лондон-Сити, то реакция Трампа удивляет. Ведь он ведёт торговую войну против КНР и обложил половину её экспорта в США пошлинами.

Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Но отсутствие критики Белого дома вовсе не исключает вмешательства американских структур в организацию протестов. В Грузии Трамп тоже молчал, хотя заинтересован в приходе к власти Михаила Саакашвили. Вероятно, Белый дом выдерживает паузу. Во-первых, закон об экстрадиции властями Гонконга ещё не принят. Он, надо сказать, не устраивает США, потому что усиливает Китай. Норма позволяет китайским властям усилить контроль над финансовыми потоками. И в таком случае Гонконг перестаёт быть офшором, куда утекает капитал из континентального Китая.

Второй мотив состоит в договорённостях Трампа и Си в Осаке о новом перемирии в торговой войне. Любая неосторожность президента США в гонконгском вопросе может отбить готовность Пекина идти на уступки. Поэтому-то Вашингтон, видимо, и выдерживает «мхатовскую паузу».