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Протесты в Гонконге могут развалить «Новый шёлковый путь»

14 ноября 2019, 21:54  •  78 • В мире
Ситуация в Гонконге близка к хаосу. Власти Китая вынуждены создать спецотряды для подавления протестов. Обострение ситуации может поссорить Китай с ЕС и негативно сказаться на проекте «Один пояс. Один путь»
Автор:
Гасанов Камран
Обстановка в Гонконге выходит из-под контроля. Виноваты в этом как силы безопасности, так и демонстранты. Активисты блокируют дороги, выкидывают с эстакад и мостов тяжёлые предметы, создающие пробки, и нарушают работу транспорта и школ. Они бросают в полицейских кирпичи и «коктейли Молотова».
Полиция тоже прибегает к жестокости. Накануне в ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ. Число задержанных достигло трёх сотен. Арестовывают всех подряд: и подростков, и 80-летних стариков.
Каждая из враждующих сторон перекладывает вину на другую. Полиция говорит о недопустимости актов вандализма и погромов.
«Верховенство закона в Гонконге находится на грани краха. Погромщики в масках безрассудно выступают за эскалацию насилия в уверенности, что им всё это сойдёт с рук», — жалуется пресс-секретарь полиции Гонконга.
Протестующие объясняют радикализацию в своих рядах насилием со стороны полиции. Мол, не надо применять боевые патроны. Кто бы ни был прав, но Гонконг находится в шаге от хаоса, экономического кризиса, а возможно и гражданской войны.
Чтобы преодолеть продолжающийся уже три дня транспортный коллапс и не допустить дальнейшей эскалации, власти города решили пойти на радикальные меры. Они создают элитный отряд из 80 специалистов по массовым беспорядкам. Группа набирается на добровольной основе из числа лиц, имеющих опыт в подавлении бунтов и беспорядков. Городская полиция уже не справляется, им нужна помощь.
Фото: Liau Chung-ren / Globallookpress
Протесты в Гонконге проходят с июня. Они вызваны законопроектом об экстрадиции, который позволяет отправлять в континентальный Китай преступников. Бывшая колония Британии Гонконг в 1997 году была возвращена КНР, но пользуется широкой автономией. Местные жители опасаются, что нововведение послужит поводом для задержания тех, кто выступает против дальнейшей политической интеграции Гонконга в Китай. В 2014 году аналогичные массовые протесты прошли, когда Китай навязал Гонконгу закон, по которому все три кандидата на пост руководителя города будут предлагаться Пекином. Но тогда «революция зонтиков» провалилась.
В любой революции или протестах есть свои причины и мотивы. И порой сложно определить, что является первым, а что вторым. Митингующие уверены, что они борются за свою независимость и свободу, которую у Гонконга пытается отнять Коммунистическая партия Китая. В то же время, учитывая внешний контекст и реакцию Запада, трудно не заметить попытки использовать революционные настроения в отдельных странах для решения своих геополитических задач.
Гонконг и Тайвань — уязвимые точки Китая. Пекин — геополитический соперник Вашингтона, согласно доктрине национальной безопасности США. Причём Дональд Трамп и члены его администрации считают Китай большей угрозой, чем Россия.
Хотя на последней встрече в Вашингтоне Трамп избегал критики в адрес Пекина ради достижения компромисса в «торговой войне», Госдепартамент и Конгресс активно вмешиваются в процесс. В Госдепе заявили, что автономия Гонконга и защита там свободы волеизъявления — «ключ к сохранению его особого статуса».
Фото: Andres Pantoja / Globallookpress
В Пекине расценили заявление как прямое вмешательство во внутренние дела Поднебесной.
Мы призываем США и Великобританию уважать суверенитет Китая, говорить и действовать осторожно в том, что касается Гонконга, и прекратить любые формы вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела Китая,
— говорит пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан.
Протестующие находятся в тесном контакте со сторонниками давления на Китай. В сентябре они обратились «с прямым призывом» к Конгрессу с просьбой принять санкции против властей Гонконга и КНР. Просьба была услышана. Американские законодатели приняли три законопроекта антикитайских санкций. Причём их поддержали как демократы, так и республиканцы, что говорит о консенсусе в США по вопросу сдерживания Китая.
Европейские страны тоже поддерживают независимость Гонконга. Когда в начале сентября глава последнего под давлением улицы отозвала поправку к закону об экстрадиции, МИД Великобритании назвал решение «долгожданным шагом по укреплению доверия». В эти же дни «лицо гонконгских протестов», 22-летний парень по имени Джошуа Вонг, встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, из-за чего немецкого посла вызвали в МИД КНР.
За официальной поддержкой и попытками ввести санкции против КНР скрываются две основные причины. Британия всё ещё считает Гонконг сферой своего влияния, которую нельзя уступать КНР. Европа проявляет солидарность с Лондоном. Вторая причина: Гонконг — «болевая точка Китая», наряду с Тайванем, Тибетом, Синьцзянем и другими проблемными территориями. Вашингтон не может себе позволить лишиться преимущества — в нужный момент давить на эту болевую точку для сдерживания своего геоэкономического конкурента.
Обострение ситуации в Гонконге и последующее подавление властями будет широко освещаться западными СМИ, создавая негативный образ Китая. Европейские правительства будут вынуждены реагировать и принимать меры во имя «прав человека». Охлаждение связей между Брюсселем и Пекином — подарок Трампу перед выборами 2020-го года. Его бывший советник Стив Беннон считает противодействие проекту «Один пояс. Один путь» основной задачей США на ближайшие десятилетия.
Фото: Liau Chung-ren / Globallookpress
Если даже США не удастся сорвать Новый шёлковый путь через эскалацию ситуации в Гонконге, то как минимум протесты могут стать инструментом для получения уступок со стороны Китая при заключении торговой сделки.

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