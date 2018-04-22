Протесты в Ереване: закончился ли в Армении «праздник непослушания»

Переход Армении от президентской к парламентской республике не обошелся без массовых акций протеста, которые оппозиция устроила в столице страны. Напомним, 2 марта парламент Армении (Национальное собрание) проголосовало за избрание президентом страны видного армянского политического деятеля и дипломата Армена Саркисяна. Армен Варданович дважды был послом Армении в Великобритании, работал на должности посла в Бельгии, Люксембурге, Ватикане и Евросоюзе, а с 1996 по 1997 годы занимал пост премьер-министра в армянском правительстве.

ЗАВЯЗКА КОМПОЗИЦИИ

9 апреля он официально вступил в должность и предложил на пост главы правительства бывшего президента Сержа Саргсяна, лидера Республиканской партии, от которой выдвигался и сам Саркисян. После вступления в силу изменений Конституции главной фигурой в республике стал премьер-министр, к которому и переходят основные реальные полномочия по управлению государством. И потому неудивительно, что оппозиция выступила резко против назначения Саргсяна премьером. По их мнению, он довел страну до ручки, развел коррупцию и препятствует развитию Армении.

Лидер оппозиционной фракции «Елк» в Национальном собрании Армении журналист Никол Пашинян пообещал властям горячие деньки, если они назначат Саргсяна главой правительства, и с 13 апреля начал выводить людей на улицы Еревана на акции протеста. Его сторонники по призыву своего лидера не стали устраивать беспорядки в виде баррикад и погромов зданий, но постарались парализовать жизнь в столице – они оставляли автомобили в таких местах на улицах, чтобы те максимально препятствовали движению автотранспорта, они ложились в дверях вагонов Ереванского метрополитена, не давая им закрыться, и тем самым препятствовали движению поездов, они блокировали входы и выходы в различных правительственных зданиях, затруднив людям проход на работу и выход с нее. Естественно, не считая манифестация и демонстраций. С которыми они ходили по центру города.

Лидер оппозиционной фракции «Елк» в Национальном собрании Армении журналист Никол Пашинян.Фото: REUTERS

- Мы не майдан, не надо нас сравнивать, - оскорблялись армянские оппозиционеры, когда им приводили в пример сомнительные достижения украинской революции и спрашивали, хотят ли они того же. Про то, что в Киеве выходили тоже против коррупции и за демократию, одним словом, за все хорошее и против всего плохого, они и слышать не хотели, а лишь отвечали, что уж они-то мол, не дураки плясать под чужую дудку. Между тем, и символика движения (рука, сжатая в кулак, вырастающая из перевернутого креста), и многие другие приемы ведения толпы и манипулирования ею (в том числе, например, наличие среди манифестантов хорошо подготовленных молодых людей спортивного телосложения в шапочках-балаклавах, закрывающих лицо и т.д.) абсолютно наглядно показывали, что ноги у армянского протеста растут из того же места, что и у многочисленных «цветных революций», прокатившихся по ближневосточному и постсоветскому пространству в последние полтора-два десятилетия. Хотя по сравнению с населением Еревана на акции выходила жалкая кучка от трех до десяти тысяч человек, их манифестации были настолько хорошо продуманы и по времени, и по месту, что создавалось впечатление, будто против назначения Саргсяна премьер-министром выступает чуть ли не весь город.

Мы не майдан, не надо нас сравнивать, - оскорблялись армянские оппозиционеры.Фото: REUTERS

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!

Тем не менее, новый президент внес, а парламент назначил 17 апреля Сержа Сапргсяна новым премьер-министром, не поддавшись на шантаж оппозиции. В ответ на это Никол Пашинян объявил о начале в стране «бархатной революции».

- В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции, - заявил он на митинге под одобрительный рев собравшихся, призвал «парализовать системы государственного управления в Армении» и резюмировал. - В этом случае следующим этапом должно стать формирование альтернативных звеньев управления, которые возьмут на себя ответственность за руководство государством.

По его призыву в тот же день демонстранты блокировали здания Генеральной прокуратуры, кассационного суда, Министерства иностранных дел (!) и других ведомств в правительственном квартале.

Евросоюз в этой ситуации повел себя, как и следовало ожидать, требуя не применять силу против «онижедетей» и проводить переговоры. Полиция, хотя и задерживала отдельных лиц, поначалу вела себя более чем корректно, помня о трагических событиях 1 марта 2008 года, когда в результате таких же столкновений, которые спровоцировал все тот же Пашинян, в Ереване погибли 10 человек. И все же к пятнице терпение властей начало иссякать. В пятницу полиция задержала 233 оппозиционных активиста, в субботу еще 102-х. впрочем, все они были отпущены из участков сразу после составления протоколов.

В результате лидер протестующих Пашинян осмелел настолько. что потребовал переговоров с действующей властью. В субботу к участникам акции протеста на митинг пришел президент страны, но Пашинян, хоть они и пообщались накоротке, дал понять, что намерен говорить только с Саргсяном и исключительно об отставке последнего.

- Я четко дал понять, что единственная тема переговоров – повестка отстранения Сержа Саргсяна от власти, - бахвалился Пашинян вечером субботы перед толпой и попросил у собравшихся «мандат доверия» на эти переговоры. Толпа ответила аплодисментами.

В тот же вечер Серж Саргсян выступил с заявлением, что готов оставить власть, но лишь после того, как решит три задач – обеспечит безопасность Армении, укрепит армию и урегулирует проблему Нагорного Карабаха. В переводе на обычный язык это означало: шиш вам, господа оппозиционеры, в ближайшем будущем, а не моя отставка.

РАЗВЯЗКА ЛИ?

Однако утром воскресенья Саргсян приехал на переговоры с брутально выглядящим в эти дни и соответственно ведущим себя Пашиняном (последний не бреется, демонстрируя черно-седую щетину, ходит одетый в штаны полевой формы и футболку камуфляжной расцветки, явно напрашиваясь на ассоцйиации с Фиделем Кастро и Че Геварой) в один из роскошных отелей Еревана. Окинув взором зал и увидев громадное количество собравшихся журналистов, Саргсян заметил, что с трудом представляет себе, как можно проводить переговоры при таком скоплении корреспондентов.

- Мы здесь находимся, чтобы обсуждать Вашу отставку и передачу власти, а не для переговоров, - с ходу попытался «опустить» оппонента Пашинян.

- Это шантаж, - отметил Саргсян, посетовал, что события 1 марта 2008-го ничему не научили Пашиняна и его сторонников и предупредил. - В этих условиях мне остается только советовать действовать в рамках закона. Если нет, то вся дальнейшая ответственность ляжет на вас.

- Никто не может говорить с нами на языке ультиматумов и угроз. Вы ошибаетесь, если думаете, что ситуация в Армении такая же, как и две три недели назад, - вскинулся Пашинян и повторил снова. – Власть в Армении перешла к народу.

Саргсян усмехнулся, дескать, не фракции, набравшей на выборах 7% голосов, выступать от имени народа и ставить ультиматумы.

- Это не переговоры, не диалог. Это шантаж и ультиматум, - еще раз резюмировал Саргсян, после чего встал, резко развернулся и покинул зал.

Оставшийся без собеседника Пашинян обратился к журналистам с призывом продолжить массовые акции протеста.

Между тем, армянские власти, похоже, очнулись и от ЕСвского убаюкивания, и от заверений о мирном характере протеста от самих манифестантов. Накануне военные Армении задержали группу. Которая планировала массовые теракты в столице. Числом не менее 150. Во всяком случае, именно столько уже готовых бомбочек (самодельных взрывных устройств) военные изъяли из арсенала террористов. Стало понятно, что взрыва даже нескольких из них хватит, чтобы «мирная манифестация» переросла в кровавую бойню.

И в воскресенье, практически сразу после срыва «переговоров о передаче власти» правительство, по всей видимости, решило заканчивать игры с армянским «праздником непослушания». Дорогу колонне манифестантов в столичном округе Эребуни преградили отряды полиции, трех лидеров акции, самого Пашиняна и двух его коллег-депутатов: полицейские задержали, или, как выразились в полиции «принудительно удалили с места проведения собрания», а против остальных участников после предупреждения применили светошумовые гранаты и другие спецсредства. Этого хватило, чтобы разогнать протестующих, а часть их, как водится, задержать. Пашинян в ходе задержания призвал всех выйти на площадь Республики к 19 часам на очередной митинг, но если власти Армении настроены серьезно, они просто не допустят этого собрания оппозиции, благо и средства, и технологии имеются, а пример Украины, где нерешительность Януковича сыграла роковую роль, должен стоять у них перед глазами.

P.S. А хорошо все же быть депутатом даже среди протестующих. Пока их там волтузят дубинками, травят газом, ослепляют и рвут барабанные перепонки светошумовыми гранатами, тебя всего-навсего аккуратно «удаляют» и препровождают в безопасное и комфортное место.

По последним данным, толпа собралась вновь и пытается осаждать здание полиции, в котором находится Пашинян и требует освобождения его и еще двух депутатов, его коллег по фракции..

Следственный комитет Армении сообщил, что лидеры протестов, депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян официально задержаны по обвинению в организации несанкционированных акций, шествий и митингов.

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