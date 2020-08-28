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Протесты в Белоруссии подогрели коронавирусом и "Ютубом": "Люди перестали бояться ОМОНа"

28 августа 2020, 18:05  •  83 • Политика
Обозреватель, эксперт по Белоруссии Владислав Мальцев считает, что протесты в Белоруссии подогрели коронавирусом и "Ютубом". По его мнению, люди перестали бояться даже ОМОНа.
В Белоруссии с 2017 года идёт стихийный протест, начавшийся с декрета против тунеядцев, заявил в разговоре с Царьградом обозреватель, эксперт по Белоруссии Владислав Мальцев. Он напомнил, что протесты три года назад проходили и в Минске, и на местах.
"К примеру, митинговали в Бресте против строительства аккумуляторного завода и так далее. И очевидно, что главным источником этих протестов является сам Лукашенко. В нулевые годы он обеспечивал рост экономики, но в 2010-х ВВП Белоруссии показывал регулярно отрицательные значения. Кроме того, в 2017 году, даже по официальной статистике, в полтора раз выросло число живущих за чертой бедности", - пояснил Мальцев.
По его мнению, у белорусов "накипело", и они стихийно вышли на массовые протесты. Правда, "подогрело" ситуацию развитие "Ютуба" и Telegram в последние годы.
"Если до этого в республике было несколько независимых СМИ, то к началу протестов был, во-первых, ютуб-канал Тихановской, который за год раскрутился до, по-моему, 200 тысяч подписчиков. Он превратился в такое независимое телевидение, которое как раз показывало изнанку жизни в Белоруссии. И появились Telegram-каналы, в которых новости идут в основном с "предложки". То есть люди сами отправляют видео или иные материалы авторам каналов. В итоге было опубликовано огромное количество документов, многие скандалы освещались там. И подъём пошёл как раз во время пандемии коронакризиса", - отметил Мальцев.
Благодаря Telegram-каналам вся страна, по его словам, видела, как на Витебщине происходило создание очага эпидемии, что появлялись закрытые ведомственные приказы, запрещающие перемещение сотрудников МВД из Витебской области и в неё.
"При этом власти заявляли: всё хорошо и всё спокойно. Но интерес людей к этим двум источникам информации - "Ютуб" и Telegram - рос. И мы сейчас имеем события, которые вполне эффективно людьми управляются. Они новости отправляют, потом сами же их читают", - уверен эксперт.
Кроме того, по его словам, многомесячный карантин во всех странах мира привёл к тому, что люди "потеряли страх". То есть если раньше они боялись "дубинки омоновца", то после нескольких месяцев, проведённых в страхе за близких и за свою жизнь, перестали бояться силовиков.
"Мы видим это и в Соединённых Штатах, и у нас в Хабаровске, и мы видим во многих-многих-многих местах. После коронавируса люди не хотят уходить с улиц, люди перестали бояться ОМОНа, люди перестали бояться всего. Это достаточно важный момент, психологический. И я не вижу отработки в Белоруссии каких-либо политических технологий", - заключил Мальцев.
Безусловно, в Белоруссии есть люди, критически настроенные в отношении действующего президента Александра Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. Проблемы копились годами, в том числе из-за размытой позиции политика по геополитическому развитию страны - той самой многовекторности, когда предпочтение не отдаётся никому из союзников. В то же время недовольство людей совершенно точно направили в нужное русло, руководя протестами. Малофеев заявил об этом и в эфире программы "Время покажет" на Первом канале, отмечая, что проблема действующей власти в Белоруссии ещё и в медленной реакции на происходящее.
"Всякая революция из этого и состоит - из быстроты революционеров и медленной реакции тех, кто должен фиксировать хулиганов", - подчеркнул Малофеев.
Настроениями так называемых революционеров руководят профессионалы. Например, политический журналист и писатель Бернар Анри Леви - "буревестник" всех бунтов в странах мира за последние годы.
"После того как я увидел Светлану Тихановскую (своего рода лидера оппозиционных сил в Белоруссии, которая уехала в Литву. - Ред.), обнимающуюся с Бернаром Анри Леви, у меня не осталось сомнений. Ведь именно в Ливии до уничтожения страны побывал Леви, - напомнил Малофеев уже в эфире программы "Царьград. Главное", подчёркивая, что уровень жизни в Ливии был высоким - не хуже, чем в Европе, а сейчас страна просто разрушена. - Я бы посмотрел на Леви - и просто больше ничего не надо объяснять. Это означает, что в Белоруссии пытались создать ту же ситуацию, что и в Ливии".
России важно понимать ситуацию в Белоруссии, добавил Малофеев. В противном случае той самой "мирной революции" не избежать.

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