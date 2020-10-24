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Протесты в Белоруссии будут тлеть и без Лукашенко? Эксперт объяснила, чего хочет оппозиция
24 октября 2020, 06:50 • 237 • Политика
Протесты в Белоруссии не закончатся даже с уходом Александра Лукашенко с поста президента, убеждена заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Эльвира Мирсалимова. По её мнению, цель организаторов этих акций иная - реализовать украинский сценарий в республике.
Даже с уходом президента Белоруссии Александра Лукашенко от власти протесты будут тлеть. По мнению местного эксперта Эльвиры Мирсалимовой, целью этих демонстраций является, скорее, не уход Лукашенко, а установление власти антироссийских взглядов.
В частности, она убеждена, что до этого этапа люди не уйдут с улиц, передают "Дни.ру".
Мирсалимова отмечает, что для республики кураторы этих акций жаждут повторения украинского сценария. Впрочем, стоит отметить, что, в отличие от украинского майдана, на улицах Белоруссии антироссийские лозунги не звучат.
Ранее побывавший в Минске с визитом глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что внешнее воздействие на ситуацию в Белоруссии очевидно. Он указал, что протестные акции ставят перед властью республики много вопросов.
"Реформа конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом необходимость сохранить [политическую] стабильность - это крайне важное условие для развития государства и общества", - цитирует его заявление ТАСС.
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