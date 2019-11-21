Протесты с дальним прицелом. Чем аукнется России цветная революция в Иране? • 136 • Аналитика

Ну что вы, никакого Госдепа!

Протесты в Гонконге, который в самом Китае называют административным районом Сянган, начались, если мне не изменяет память, лет пять назад, в далеком уже 2014 году. «Революция зонтиков» и вот это вот всё экзотическое, с юго-восточной спецификой, пошло оттуда и появилось именно тогда. Тогда же появились и первые версии происходящего: от мести английских спецслужб за притеснения британских компаний до вполне ожидаемой (и наиболее вероятной, надо отметить) версии «руки Госдепа».



Разумеется, от последней у многих борцов с конспирологией сразу свело скулы. Ну сколько можно, действительно?! Чуть что, сразу Госдеп – можно подумать, людям и без американцев протестовать не из-за чего.





Прямо скажем, протестовать есть из-за чего. Правда, по странному совпадению, наиболее активные протесты проходят сейчас в Гонконге, Иране и Чили. И две точки из трех являются очень выгодными для США именно с точки зрения поддержания протестной активности. Но это, конечно, просто совпадение – американцы не при делах, все совпадения случайны, трюки выполнены профессиональными каскадерами…



На самом деле у всех нынешних протестов есть определенный повод. В Чили это рост цен на проезд в метро, в Иране повышение цен на бензин, а в Гонконге протесты вызваны некоторыми политическими решениями властей автономии. В частности, поводом для нынешних протестов стали решения о запрете для протестующих масок, закрывающих лицо, и ожидание принятия поправки в местное законодательство, разрешающие депортацию арестованных в страны, с которыми нет соответствующего соглашения. В том числе, как можно догадаться, касалось это и возможной депортации жителей Гонконга в Китай. Строго говоря, отсутствие такой меры является интересным юридическим казусом, поскольку невозможна передача арестованных в рамках одной страны, но таковы пути объединения под лозунгом «Одна страна – две системы».



Подлили бензина. Подорожавшего…

Хотя это, наверное, несколько поверхностный взгляд на происходящее. Например, в Гонконге одним из главных раздражителей является просто заоблачная цена на жилье. Молодым семьям и студентам не по карману не то что покупка, но даже аренда более-менее приличной квартиры, сопоставимой с обычной российской «двушкой». В итоге им приходится ютиться в квартирах, сравнимых по площади с кухней в обычной нашей «хрущевке». Выдвижная трансформируемая мебель позволяет создать некоторую видимость уюта, но согласитесь, спать, когда над головой у тебя умывальник, а в ногах замаскировался унитаз, — довольно сомнительное удовольствие.





В Иране поводом для протестов стало повышение цен на бензин. Причем повышение резкое, шоковое. Так, если вы выбираете лимит в 60 литров в месяц, дальше бензин придется покупать в три раза дороже (рост на 200%), чем ранее. При этом нужно помнить, что цена на бензин ранее была в Иране субсидируемой и одной из самых низких в мире. Например, по состоянию на 2018 год бензин гражданам Ирана обходился в шесть раз дешевле, чем россиянам, в восемь раз дешевле, чем китайцам, и в 10-12 раз дешевле, чем гражданам большинства стран ЕС.



Вероятно, желание правительства Ирана прекратить «халяву» с точки зрения экономики вполне рационально. Но население страны оказалось к такому явно не готово. Особенно если учесть, что уровень жизни в Иране тоже далеко не европейский. В результате в стране вспыхнули не просто протесты, но настоящие беспорядки, жертвами которых стали уже и граждане, и полицейские, и множество заправок, других торговых и государственных учреждений.



Дошло до того, что специальным распоряжением иранского правительства в стране введены очень жесткие ограничения на доступ в Интернет, деятельность провайдеров взята под очень жесткий контроль, а всякие попытки организации протестов через соцсети и мессенджеры либо вообще невозможны, либо жестко пресекаются властями. И тем не менее, ситуация в стране, мягко говоря, неспокойная, и некоторые даже поговаривают о возможной «цветной революции» в Тегеране.



Да, нужно быть объективным: никто не заставлял власти Тегерана именно сейчас поднимать цены на топливо и провоцировать волнения. Равно как никто не заставлял власти Гонконга подкидывать дрова в костер едва затухших волнений, принимая или собираясь принять весьма спорные с определенной точки зрения решения. И все-таки не стоит сбрасывать со счетов усилия наших драгоценных «партнеров», которые давно и неустанно бьют по больным точкам: Иран, например, переживает уже третью волну народных протестов после первой в 2011 и второй в 2017-2018 годах. И каждый раз американцы были отчасти прямыми виновниками акций: санкции, подстрекательство в соцсетях, провокации, а отчасти обеспечивали их политическое прикрытие, принимая различные решения, связанные с поддержкой протестующих.



Америке до всего есть дело

Аналогично поступают они и сейчас. Например, американский Сенат принял целый ряд резолюций, касающихся Гонконга. В частности, теперь Госдеп США обязан ежегодно отчитываться перед законодателями о том, действительно ли Гонконг сохраняет свою автономность. В случае, если представители Государственного департамента посчитают иначе, речь может пойти как о санкциях против самого Китая, так и о прекращении действия статуса наибольшего благоприятствования в торговле для Гонконга. В этом случае он как минимум будет считаться экономически зависимым от Китая и на товары и услуги из бывшей английской колонии начнут распространяться общие для всего Китая правила торговли с США. И это, заметим, самый мягкий, щадящий вариант развития событий.



Также приняты решения, отграничивающие экспорт в КНР стрелкового оружия, полицейского снаряжения, химических средств контроля демонстрантов и тому подобных товаров «двойного назначения». В принципе, эффективность подобного решения очень сомнительна, ведь китайцы вполне в состоянии все это производить и сами. Но тут нужно отдать должное американским законодателям – система работает таким образом уже многие десятилетия, и в данном случае не собирается отступать от установленных правил. Кроме того, санкции имеют и обратную направленность – теперь китайцам будет гораздо сложнее экспортировать в США аналогичные товары, а компании и заводы, уличенные в производстве средств для разгона демонстраций, могут получить персональные и весьма серьезные санкции.



Китай, разумеется, уже признал подобную законодательную активность американцев вмешательством в свои внутренние дела. Аналогичную позицию заняли и власти автономного района Сянган. Но вряд ли это как-то напряжет американских сенаторов, которые видят в этом не только способ поддержать протестующих, но и отличную возможность насолить Трампу и его не раз анонсированной «большой сделке» с Китаем. Понятно, что в такой обстановке заключить её будет весьма сложно, если возможно вообще.





С Ираном же все гораздо прозрачнее: Вашингтон не скрывает своей враждебности по отношению к этому государству, а санкций против Тегерана введено уже столько, что даже сложно сказать, что там можно придумать ещё. Но о своей поддержке протестующих в США говорят как о чем-то, само собой разумеющемся, и было бы странно, если бы американские спецслужбы вообще никак на происходящее не реагировали.



Разделяй и… смотри в оба?

Теперь немного о том, чего же ждать России. И тут прежде всего отметим, что она, по какому-то странному стечению обстоятельств, пока обходится без масштабных акций протеста. Это тем более странно, что именно Россия и её политическая элита выглядят наиболее подверженными удару, самыми слабыми и уязвимыми. Но давайте не будем делать вид, что ничего не понимаем – да, почти на 99% это заслуга российских спецслужб. Оппозиция в стране раздроблена, наиболее радикальные её части не просто разделены, но и люто ненавидят друг друга, поэтому можно почти не бояться того, что она выступит единым фронтом. Скорее можно предположить обратное: «левые» стеной станут за Кремль, если в стране запахнет реальной угрозой либерального реванша. В свою очередь, сторонники Навального и либеральной идеи тоже в любой момент заключат перемирие с Кремлем, лишь бы не допустить прихода к власти новых «большевиков». НАТО рвётся в Арктику, но она альянсу не по зубам



С другой стороны, сама оппозиция у нас успела достаточно сильно себя скомпрометировать. Воры, требующие ниспровержения других воров, так же смешны, как «революционеры», своим кандидатом на президентских выборах делающие вполне типичного, по их же терминологии, «буржуя». И это разделение, с одной стороны, уже настолько глубоко, а с другой стороны, как мастерски проделано, что остается только отдать должное ребятам в серых пиджаках – умеете, могёте!



Поэтому, несмотря на все глупости, совершаемые в последнее время нашими «экономистами», позиции власти все ещё довольно сильны. Да и ресурсов для усиления позиций у Кремля все ещё много – достаточно просто разогнать правительство, чтобы снова воспарить на волне народного обожания. А ведь есть ещё «клоачечная»… Ой, извините, есть ещё Высшая школа экономики, есть масса «олигархов», по какому-то недоразумению все ещё гуляющих на свободе.



В общем, было бы желание, и можно из 86% и 96% сделать…



Довольно прочными выглядят и позиции Китая. Да, волнения могут продолжаться ещё долго, но очевидно, что у западных спецслужб пока маловато ресурсов, чтобы опрокинуть власть КПК. Ведь даже соседний Макао, в каком-то смысле являющийся политическим двойником Гонконга, пока на протесты поднять не удалось, что уж там говорить о внутренних провинциях страны.



А вот за Иран, если честно, тревожно. Он и экономически не так силен, и такими искушенными спецслужбами, как Россия, не обладает. Да, он выстоял против серьезнейших внешних угроз и даже пытается играть роль региональной супердержавы, но… Но как мы уже не раз имели возможность убедиться, внутренние слабости государства довольно легко можно использовать для его развала. Причем часто повод для очередной «революции гидности» несопоставим ни с масштабами грядущих потерь, ни с политическими и экономическими последствиями для государства.



Но ведь Архимед не даром сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!» И во многом он был прав: была бы точка опоры, а рычаги у наших «партнеров» найдутся…



Именно поэтому отсюда, с юга, стоит ожидать внезапного и очень болезненного для нас удара. Потому что, если падет Тегеран, следом, почти неминуемо, падут и наши «среднеазиатские монархии». Точнее, какие-то падут, а какие-то просто мгновенно переметнутся.



И вот тогда мало не покажется ни России с её «мягким подбрюшьем», ни Китаю с его «голой спиной»… Протесты в Гонконге, который в самом Китае называют административным районом Сянган, начались, если мне не изменяет память, лет пять назад, в далеком уже 2014 году. «Революция зонтиков» и вот это вот всё экзотическое, с юго-восточной спецификой, пошло оттуда и появилось именно тогда. Тогда же появились и первые версии происходящего: от мести английских спецслужб за притеснения британских компаний до вполне ожидаемой (и наиболее вероятной, надо отметить) версии «руки Госдепа».Разумеется, от последней у многих борцов с конспирологией сразу свело скулы. Ну сколько можно, действительно?! Чуть что, сразу Госдеп – можно подумать, людям и без американцев протестовать не из-за чего.Прямо скажем, протестовать есть из-за чего. Правда, по странному совпадению, наиболее активные протесты проходят сейчас в Гонконге, Иране и Чили. И две точки из трех являются очень выгодными для США именно с точки зрения поддержания протестной активности. Но это, конечно, просто совпадение – американцы не при делах, все совпадения случайны, трюки выполнены профессиональными каскадерами…На самом деле у всех нынешних протестов есть определенный повод. В Чили это рост цен на проезд в метро, в Иране повышение цен на бензин, а в Гонконге протесты вызваны некоторыми политическими решениями властей автономии. В частности, поводом для нынешних протестов стали решения о запрете для протестующих масок, закрывающих лицо, и ожидание принятия поправки в местное законодательство, разрешающие депортацию арестованных в страны, с которыми нет соответствующего соглашения. В том числе, как можно догадаться, касалось это и возможной депортации жителей Гонконга в Китай. Строго говоря, отсутствие такой меры является интересным юридическим казусом, поскольку невозможна передача арестованных в рамках одной страны, но таковы пути объединения под лозунгом «Одна страна – две системы».Хотя это, наверное, несколько поверхностный взгляд на происходящее. Например, в Гонконге одним из главных раздражителей является просто заоблачная цена на жилье. Молодым семьям и студентам не по карману не то что покупка, но даже аренда более-менее приличной квартиры, сопоставимой с обычной российской «двушкой». В итоге им приходится ютиться в квартирах, сравнимых по площади с кухней в обычной нашей «хрущевке». Выдвижная трансформируемая мебель позволяет создать некоторую видимость уюта, но согласитесь, спать, когда над головой у тебя умывальник, а в ногах замаскировался унитаз, — довольно сомнительное удовольствие.В Иране поводом для протестов стало повышение цен на бензин. Причем повышение резкое, шоковое. Так, если вы выбираете лимит в 60 литров в месяц, дальше бензин придется покупать в три раза дороже (рост на 200%), чем ранее. При этом нужно помнить, что цена на бензин ранее была в Иране субсидируемой и одной из самых низких в мире. Например, по состоянию на 2018 год бензин гражданам Ирана обходился в шесть раз дешевле, чем россиянам, в восемь раз дешевле, чем китайцам, и в 10-12 раз дешевле, чем гражданам большинства стран ЕС.Вероятно, желание правительства Ирана прекратить «халяву» с точки зрения экономики вполне рационально. Но население страны оказалось к такому явно не готово. Особенно если учесть, что уровень жизни в Иране тоже далеко не европейский. В результате в стране вспыхнули не просто протесты, но настоящие беспорядки, жертвами которых стали уже и граждане, и полицейские, и множество заправок, других торговых и государственных учреждений.Дошло до того, что специальным распоряжением иранского правительства в стране введены очень жесткие ограничения на доступ в Интернет, деятельность провайдеров взята под очень жесткий контроль, а всякие попытки организации протестов через соцсети и мессенджеры либо вообще невозможны, либо жестко пресекаются властями. И тем не менее, ситуация в стране, мягко говоря, неспокойная, и некоторые даже поговаривают о возможной «цветной революции» в Тегеране.Да, нужно быть объективным: никто не заставлял власти Тегерана именно сейчас поднимать цены на топливо и провоцировать волнения. Равно как никто не заставлял власти Гонконга подкидывать дрова в костер едва затухших волнений, принимая или собираясь принять весьма спорные с определенной точки зрения решения. И все-таки не стоит сбрасывать со счетов усилия наших драгоценных «партнеров», которые давно и неустанно бьют по больным точкам: Иран, например, переживает уже третью волну народных протестов после первой в 2011 и второй в 2017-2018 годах. И каждый раз американцы были отчасти прямыми виновниками акций: санкции, подстрекательство в соцсетях, провокации, а отчасти обеспечивали их политическое прикрытие, принимая различные решения, связанные с поддержкой протестующих.Аналогично поступают они и сейчас. Например, американский Сенат принял целый ряд резолюций, касающихся Гонконга. В частности, теперь Госдеп США обязан ежегодно отчитываться перед законодателями о том, действительно ли Гонконг сохраняет свою автономность. В случае, если представители Государственного департамента посчитают иначе, речь может пойти как о санкциях против самого Китая, так и о прекращении действия статуса наибольшего благоприятствования в торговле для Гонконга. В этом случае он как минимум будет считаться экономически зависимым от Китая и на товары и услуги из бывшей английской колонии начнут распространяться общие для всего Китая правила торговли с США. И это, заметим, самый мягкий, щадящий вариант развития событий.Также приняты решения, отграничивающие экспорт в КНР стрелкового оружия, полицейского снаряжения, химических средств контроля демонстрантов и тому подобных товаров «двойного назначения». В принципе, эффективность подобного решения очень сомнительна, ведь китайцы вполне в состоянии все это производить и сами. Но тут нужно отдать должное американским законодателям – система работает таким образом уже многие десятилетия, и в данном случае не собирается отступать от установленных правил. Кроме того, санкции имеют и обратную направленность – теперь китайцам будет гораздо сложнее экспортировать в США аналогичные товары, а компании и заводы, уличенные в производстве средств для разгона демонстраций, могут получить персональные и весьма серьезные санкции.Китай, разумеется, уже признал подобную законодательную активность американцев вмешательством в свои внутренние дела. Аналогичную позицию заняли и власти автономного района Сянган. Но вряд ли это как-то напряжет американских сенаторов, которые видят в этом не только способ поддержать протестующих, но и отличную возможность насолить Трампу и его не раз анонсированной «большой сделке» с Китаем. Понятно, что в такой обстановке заключить её будет весьма сложно, если возможно вообще.С Ираном же все гораздо прозрачнее: Вашингтон не скрывает своей враждебности по отношению к этому государству, а санкций против Тегерана введено уже столько, что даже сложно сказать, что там можно придумать ещё. Но о своей поддержке протестующих в США говорят как о чем-то, само собой разумеющемся, и было бы странно, если бы американские спецслужбы вообще никак на происходящее не реагировали.Теперь немного о том, чего же ждать России. И тут прежде всего отметим, что она, по какому-то странному стечению обстоятельств, пока обходится без масштабных акций протеста. Это тем более странно, что именно Россия и её политическая элита выглядят наиболее подверженными удару, самыми слабыми и уязвимыми. Но давайте не будем делать вид, что ничего не понимаем – да, почти на 99% это заслуга российских спецслужб. Оппозиция в стране раздроблена, наиболее радикальные её части не просто разделены, но и люто ненавидят друг друга, поэтому можно почти не бояться того, что она выступит единым фронтом. Скорее можно предположить обратное: «левые» стеной станут за Кремль, если в стране запахнет реальной угрозой либерального реванша. В свою очередь, сторонники Навального и либеральной идеи тоже в любой момент заключат перемирие с Кремлем, лишь бы не допустить прихода к власти новых «большевиков».С другой стороны, сама оппозиция у нас успела достаточно сильно себя скомпрометировать. Воры, требующие ниспровержения других воров, так же смешны, как «революционеры», своим кандидатом на президентских выборах делающие вполне типичного, по их же терминологии, «буржуя». И это разделение, с одной стороны, уже настолько глубоко, а с другой стороны, как мастерски проделано, что остается только отдать должное ребятам в серых пиджаках – умеете, могёте!Поэтому, несмотря на все глупости, совершаемые в последнее время нашими «экономистами», позиции власти все ещё довольно сильны. Да и ресурсов для усиления позиций у Кремля все ещё много – достаточно просто разогнать правительство, чтобы снова воспарить на волне народного обожания. А ведь есть ещё «клоачечная»… Ой, извините, есть ещё Высшая школа экономики, есть масса «олигархов», по какому-то недоразумению все ещё гуляющих на свободе.В общем, было бы желание, и можно из 86% и 96% сделать…Довольно прочными выглядят и позиции Китая. Да, волнения могут продолжаться ещё долго, но очевидно, что у западных спецслужб пока маловато ресурсов, чтобы опрокинуть власть КПК. Ведь даже соседний Макао, в каком-то смысле являющийся политическим двойником Гонконга, пока на протесты поднять не удалось, что уж там говорить о внутренних провинциях страны.А вот за Иран, если честно, тревожно. Он и экономически не так силен, и такими искушенными спецслужбами, как Россия, не обладает. Да, он выстоял против серьезнейших внешних угроз и даже пытается играть роль региональной супердержавы, но… Но как мы уже не раз имели возможность убедиться, внутренние слабости государства довольно легко можно использовать для его развала. Причем часто повод для очередной «революции гидности» несопоставим ни с масштабами грядущих потерь, ни с политическими и экономическими последствиями для государства.Но ведь Архимед не даром сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!» И во многом он был прав: была бы точка опоры, а рычаги у наших «партнеров» найдутся…Именно поэтому отсюда, с юга, стоит ожидать внезапного и очень болезненного для нас удара. Потому что, если падет Тегеран, следом, почти неминуемо, падут и наши «среднеазиатские монархии». Точнее, какие-то падут, а какие-то просто мгновенно переметнутся.И вот тогда мало не покажется ни России с её «мягким подбрюшьем», ни Китаю с его «голой спиной»… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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