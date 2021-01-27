Протесты против карантина вспыхивают в Европе с новой силой

«С каждым новым днём карантина страдания наших граждан усиливаются»

После бурных протестов против карантинных мер в Дании, которые прошли 9-10 января, выступления противников вводимых в жизнь ограничений перекинулись на Нидерланды.

В субботу, 23 января, в Нидерландах впервые с начала пандемии COVID-19 был объявлен комендантский час. Жителей обязали находиться дома с 21.00 вечера до 4.30 утра. Штраф за нарушение запрета составляет 95 евро. В ответ начались протесты, в которых участвовала в основном молодёжь. Толпы молодых людей заполнили улицы, происходили погромы магазинов, нападения на официальные учреждения. По данным полиции, протестов такой силы не было уже более 40 лет. Задержано более 150 участников выступлений.

В понедельник, 25 января, беспорядки продолжились в 10 городах Нидерландов, в том числе в Амстердаме, Гааге, Роттердаме. Атмосфера накалилась, молодёжь стала нападать на представителей полиции. В Роттердаме был разграблен торговый центр города. Бургомистр города Ахмед Абуталеб заявил, что «власть пока даже не в состоянии подсчитать убытки, но это будет печальный баланс».

В городе Бош, по сообщению TV-канала NOS, события вышли из-под контроля. Здесь большая группа молодых людей громила магазины, поджигала здания, уродовала автомобили. В Роттердаме толпа нападала на полицейских и пожарных, забрасывая их камнями. В ответ полиция применила водомёты и слезоточивый газ. 50 человек были задержаны. В других городах протестующие тоже грабили магазины, били стёкла в жилых домах, разрушали автобусные остановки, нападали на представителей СМИ. В Брабанте протестующие пытались проникнуть в больницы и полицейским пришлось выставлять вокруг них оцепление.

Полиция обратилась к населению через Twitter с просьбой присылать видеозаписи возможных актов насилия для документации преступлений.

Ситуация успокоилась только во вторник рано утром. Полиция и власти исходят из того, что в беспорядках приняли участие различные группы радикалов: от футбольных хулиганов и активных противников карантина, до неонацистов. В связи с тем, что в социальных сетях распространяются призывы к продолжению протестов, власти призывают население не следовать призывам и предупреждают о готовности к жёсткому противодействию.

Одновременно новые акции протеста готовятся движением «Думающие поперёк» в Германии. В связи с тем, что с декабря 2020 года движение официально попало в разряд объектов наблюдения Ведомства по защите конституции (БФФ), приходится учитывать это новое положение. Инициатор движения Михаэль Балльвег дал интервью агентству ДПА, в котором разъяснил, что «Думающие поперёк» являются мирным движением, а не политической партией и «не имеют целью подрыв конституции». Одновременно движение опубликовало обращение к населению следующего содержания:

«С каждым новым днём карантина страдания наших граждан усиливаются. Уже сейчас бесчисленные предприятия, ресторанная отрасль, самозанятые и учреждения культуры находятся на грани финансового коллапса. Федеральное правительство, очевидно, не намерено последовать нашему предложению ввести тотальный двухнедельный мораторий (Mega-Lockdown), чтобы положить быстрый конец этому привидению. Поэтому мы призываем вас сегодня к тому, чтобы вы присылали нам ваши персональные истории о возникших из-за карантина проблемах. Присылайте по адресу 1-2 минутные ролики. Мы сделаем из них объемный и социально значимый материал, который предложим общественности. Ваши видео, естественно, не должны претендовать на качество профессионального кино».

Идея мегалокдауна, который должен включать в себя и закрытие институтов власти на две недели, набирает популярность в Германии. Тем временем начались разговоры о новой волне «пандемии» весной 2021 года.