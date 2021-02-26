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Протесты протестами, а договоры по Карабаху нужно выполнить - Алиев
26 февраля 2021, 13:55 • 75 • Политика
Армения, несмотря на внутренние процессы, выполнит обязательства в рамках трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Надежду на это высказал президент соседней с Арменией страны, Азербайджана. Ильхам Алиев отметил, что большинство пунктов соглашения уже выполнено.
"Трёхстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года соблюдается и должно быть выполнено", - заявил Алиев.
По словам главы Азербайджана, несмотря на политический кризис, который сейчас наблюдается в Армении, международные соглашения всё равно должны быть учтены и выполнены. Впрочем, как заметил Алиев, соглашения по Карабаху армянской стороной в основном и так выполнены. Осталось реализовать всего пару пунктов.
"Есть некоторые пункты, которые в настоящее время представляют собой предмет обсуждений. Надеюсь, что Армения, несмотря на внутреннюю ситуацию, исполнит обязательства", - добавил президент Азербайджана.
Из Еревана сообщают, что 26 февраля планировалось провести заседание парламента Армении. Однако депутаты не собрали кворум. В результате представители оппозиции заявили, что готовы встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И обсуждения будут касаться только его отставки.
Кстати, накануне порядка 200 митингующих остались на ночь в палаточном городке - всё это противники Пашиняна. К началу митинга люди начали прибывать к городку.
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