Протесты протестами, а договоры по Карабаху нужно выполнить - Алиев

Армения, несмотря на внутренние процессы, выполнит обязательства в рамках трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Надежду на это высказал президент соседней с Арменией страны, Азербайджана. Ильхам Алиев отметил, что большинство пунктов соглашения уже выполнено.

"Трёхстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года соблюдается и должно быть выполнено", - заявил Алиев.

По словам главы Азербайджана, несмотря на политический кризис, который сейчас наблюдается в Армении, международные соглашения всё равно должны быть учтены и выполнены. Впрочем, как заметил Алиев, соглашения по Карабаху армянской стороной в основном и так выполнены. Осталось реализовать всего пару пунктов.

"Есть некоторые пункты, которые в настоящее время представляют собой предмет обсуждений. Надеюсь, что Армения, несмотря на внутреннюю ситуацию, исполнит обязательства", - добавил президент Азербайджана.

Из Еревана сообщают, что 26 февраля планировалось провести заседание парламента Армении. Однако депутаты не собрали кворум. В результате представители оппозиции заявили, что готовы встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И обсуждения будут касаться только его отставки.

Кстати, накануне порядка 200 митингующих остались на ночь в палаточном городке - всё это противники Пашиняна. К началу митинга люди начали прибывать к городку.