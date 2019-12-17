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Протесты помогли? Во Франции отказались от повышения пенсионного возраста до 64 лет - СМИ

17 декабря 2019, 03:24  •  16 • В мире
Во Франции решили свернуть пенсионную реформу. После многодневных протестов власти пошли навстречу несогласным и отказались от нововведений, передаёт Le Monde. До этого французские политики предлагали поднять пенсионный возраст с 62 до 64 лет. В правительстве говорили, что заинтересованы в работе людей в течение "большего периода лет".
Власти Франции всё-таки отказались от повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на издание Le Monde. По мнению журналистов, помогли многодневные протесты и забастовки, которые всколыхнули страну.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп недавно анонсировал пенсионную реформу. Планку пенсионного возраста собирались повысить с 62 до 64 лет начиная с 2027 года. Французское правительство оказалось заинтересовано в том, чтобы люди "работали в течение большего периода лет". Премьер-министр настаивал, что существующая система, в которой есть 42 варианта для разных слоёв, слишком сложная и запутанная.
После протестов власти анонсировали "уступки". Планку пенсионного возраста обещали оставить на том же уровне. Теперь французы смогут уходить на пенсию в 62 года. Однако выплат они получат меньше, чем уходящие на покой в 64 года.

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