Протесты помогли? Во Франции отказались от повышения пенсионного возраста до 64 лет - СМИ

Власти Франции всё-таки отказались от повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на издание Le Monde. По мнению журналистов, помогли многодневные протесты и забастовки, которые всколыхнули страну.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп недавно анонсировал пенсионную реформу. Планку пенсионного возраста собирались повысить с 62 до 64 лет начиная с 2027 года. Французское правительство оказалось заинтересовано в том, чтобы люди "работали в течение большего периода лет". Премьер-министр настаивал, что существующая система, в которой есть 42 варианта для разных слоёв, слишком сложная и запутанная.

После протестов власти анонсировали "уступки". Планку пенсионного возраста обещали оставить на том же уровне. Теперь французы смогут уходить на пенсию в 62 года. Однако выплат они получат меньше, чем уходящие на покой в 64 года.